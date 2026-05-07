マクラーレン ・オートモーティブリミテッド アジア- Formula 1世界チャンピオンのマクラーレンが、2027年からFIA世界耐久選手権ハイパーカー・クラスに参戦するFIAハイパーカーのMCL-HYを発表。このマシンでル・マン24時間レースの最高峰クラスに復帰し、モータースポーツのトリプルクラウンを再び獲得することに挑戦- MCL-HYのテスト用マシンを使用し、充実した2026年テストプログラムに従って、ホモロゲーション取得まで開発を推進- レーシングカーと並行して、カスタマー向けサーキット専用モデルMCL-HY GTRを開発。Project: Enduranceの一環として、極めてエクスクルーシブなサーキット走行プログラムおよびレースチームの一員となる経験をマクラーレンの特別なお客様に提供

マクラーレンは5月4日、FIAハイパーカーのMCL-HYを発表しました。このスポーツカーは、2027年からル・マン24時間レースをハイライトとするFIA世界耐久選手権（WEC）に出走します。また、これをベースにしたカスタマー向けサーキット専用モデルのMCL-HY GTRは、現在、Project: Enduranceプログラムを通じて、マクラーレンのVIPオーナーにオファーされています。

MCL-HYは、2026年も厳しいテストプログラムで開発が進められ、来冬のホモロゲーション取得に備えて準備しています。公開された鮮やかな2026年テスト用リバリーは、McLaren M6Aをインスピレーションとしたものです。かつてブルース・マクラーレンは、M6AをベースとしたM6GTによるル・マン参戦を夢見ていました。MCL-HYは、そうしたヘリテージを受け継ぐ決意表明といえます。マクラーレンのDNAには、スポーツカーレースが息づいています。1960年代後半から1970年代初頭にかけてCan-Amを席巻し、1995年にはMcLaren F1 GTRがル・マン24時間レースで伝説的優勝を遂げました。

マクラーレンにとってル・マンの最高峰クラスへの復帰は、モータースポーツのトリプルクラウンを再度達成（モナコGP、インディ500、ル・マン24時間レースの優勝）することに向けた挑戦の始まりでもあります。マクラーレンは既にFormula 1とNTTインディカー・シリーズの頂点で戦っているため、MCL-HYによって、マクラーレンにしか成し得ない大きな目標達成のための最後のピースが揃ったことになります。

マクラーレン・ハイパーカー・チームは、2027年のWECデビューに向けて、2026年5月よりサーキットにおけるMCL-HYのテストプログラムを開始します。このテストでは、カスタマー向けサーキット専用モデルの開発もレーシングカーと同時に行われます。

2026年テストプログラムは、マクラーレン・ハイパーカー・チームのワークスドライバーであるミケル・イェンセンが担当し、マクラーレン・ドライバー・ディベロプメント・プログラム（DDP）のグレゴワール・ソーシーとリチャード・フェルシュホーの両ドライバーもサポートします。加えて、ユナイテッド・オートスポーツのドライバーであるベン・ヘンリーも参加して、マシン開発の貴重な経験をチームにもたらします。

ACO / IMSAのLMDhレギュレーションに則って設計されたMCL-HYは、カーボン・ファイバー製モノコック構造による軽量さと比類ないバランスを兼ね備えます。レース仕様のツインターボV6エンジンとMGUハイブリッド・システムが総最高出力520kW（707PS）を発生し、後輪を駆動。車重は最低重量の1,030kgで、高効率のパワーウェイトレシオを誇ります。圧倒的なパフォーマンスと耐久レースで求められる効率性のバランスを追求して開発され、FIA世界耐久選手権と過酷なル・マン24時間レースをトップレベルで戦えるよう設計されています。

マクラーレンのFIAハイパーカーは、密接なコラボレーションによって形作られました。マクラーレン・レーシングによる世界クラスのエンジニアリングと高度なエアロダイナミクスを応用し、マクラーレン・オートモーティブが誇る設計ノウハウを活用して、マクラーレンならではの設計DNAを体現しています。

さらに、カスタマー向けサーキット専用モデルであるMCL-HY GTRのような形で、マクラーレン・レーシングとマクラーレン・オートモーティブがコラボレーションするのは初めてのことです。MCL-HY GTRは、レーシングカーと並行して設計されましたが、FIAハイパーカーで義務づけられているLMDhハイブリッド・システムをあえて搭載しない仕様で開発されました。2.9リッターのツイン・ターボチャージャー付きレーシングエンジンのみで駆動されるため、重量が抑えられている一方で、およそ730PSの最高出力を発揮します。これには、オーナーがサーキットにおいて、より純粋にドライビング・エクスペリエンスを楽しめるというメリットがあります。本物のハイパーカーのパフォーマンスと感触を、システムの複雑さを気にせず体感できるシンプルなオーナー体験が実現するからです。

MCL-HY GTRを所有する魅力は、マシンそのものにとどまりません。マクラーレン・オートモーティブは、マクラーレン・レーシングによる世界耐久選手権の活動に触れられる、今までにないエクスクルーシブなプログラムを準備しています。Project: Enduranceを通じて、マシン開発やテスト、2027年ル・マン24時間レースのドラマまで、すべてをチームの一員のように体験できるのです。

加えて、MCL-HY GTRのオーナーは、トップクラスの国際的なサーキットで2年間に6回開催される走行プログラムに参加でき、これには、所有するマシンを、サーキットイベントの「PURE McLaren」でドライブする機会も含まれます。それぞれのオーナーに対して、プロによるドライビング指導と、専任のピットクルーやレース・エンジニアによるサポートが付き、何の準備もなく参加できるオールインクルーシブのプログラムです。

サーキット専用モデルMcLaren MCL-HY GTRのデリバリーは、2027年末に始まる予定です。

「数年前からの準備が実り、ついにMCL-HYを世界に発表する日がやってきました。いまやマクラーレン・レーシングには、Formula 1、インディカー、WECという世界最大のモータースポーツ・シリーズで戦う3種類のマシンが揃いました。つまりマクラーレンは、そのパートナーやファンと共に、モナコGP、インディ500、ル・マン24時間レースのトリプルクラウンに挑戦できるのです。私たちにしか成し得ない、複数のシリーズにまたがるユニークなストーリーが始まります」

マクラーレン・レーシングCEO、ザック・ブラウン

「マクラーレンの歴史に残る胸躍る瞬間を迎えました。この新たな旅を、Project: Enduranceプログラムによって始められることを、大変うれしく思います。MCL-HY GTRは、FIAハイパーカーを体験するという画期的なチャンスを、サーキット走行のエンスージアストに提供するマシンです。この旅に参加するオーナーの皆様に、マクラーレンの最善の姿をお見せし、これまでにも増して、マクラーレンの未来がレース・ヘリテージによって形作られていくことを実感していただけるでしょう」

マクラーレン・オートモーティブCEO、ニック・コリンズ

<オフィシャル画像> （34.6MB）

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マクラーレン・オートモーティブについて

マクラーレン・オートモーティブは、究極の軽量ハイパフォーマンス・スーパーカーを開発している企業です。2010年に設立され、マクラーレン・グループ・ホールディングスの一角を成しています。

マクラーレン・オートモーティブでは、イギリスのサリー州ウォーキングにあるマクラーレン・テクノロジー・センター（MTC）を本拠地に、世界で最も刺激的で魅力にあふれたベンチマークを作り出すという目標に果敢に挑んでいます。60年以上にわたってレースで本物のパフォーマンスを追求してきた歴史を糧に、史上屈指の驚くべきスーパーカーの数々を世に送り出してきました。

GTS、スーパーカー、モータースポーツ、アルティメットモデルからなるポートフォリオは、世界40の市場で販売されています。マクラーレン・レーシングの拠点でもあるMTCの敷地内にあるマクラーレン・プロダクション・センター（MPC）において、車両はすべて手作業で組み立てられています。

マクラーレン・グループ・ホールディングスについて

2025年4月に設立されたマクラーレン・グループ・ホールディングス・リミテッドは、マクラーレン・オートモーティブの持株会社です。同グループには、マクラーレン・ライセンシング事業およびマクラーレン・レーシングの非支配持分も含まれています。

革新性と卓越した技術力で定評のあるマクラーレンは、英国最大級の独立系企業の一つです。

オフィシャル ウェブサイト ：https://cars.mclaren.com/jp-ja

オフィシャル フェイスブック：https://www.facebook.com/mclarenautomotivejpn/

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