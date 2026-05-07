ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ、最高位を受賞──「ITreview Grid Award 2026 Spring」

株式会社リーディングマーク

株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 悠司）が提供する「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ」(https://mikiwame.com/well-being.html)は、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、3部門で表彰されました。「離職防止ツール部門」「従業員満足度調査（ES調査）ツール部門」では最高位の『Leader』、「エンゲージメントサーベイツール部門」では『High Performer』を受賞しています。

■3部門においてアワード受賞

この度、ミキワメAI ウェルビーイングサーベイは、以下の3部門においてアワードを受賞しました。

・離職防止ツール部門：『Leader』

・従業員満足度調査（ES調査）ツール部門：『Leader』

・エンゲージメントサーベイツール部門：『High Performer』

今回の複数部門受賞は、実際にご利用いただいているお客様からの評価の結果であり、日頃よりミキワメAIをご活用いただいているすべての皆様に、心より御礼申し上げます。

■ITreview Grid Award とは

「ITreview Grid Award」は、BtoB向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

本アワードでは、ユーザーからの「満足度」と市場での「認知度」を掛け合わせ、特に評価の高い製品に対して以下のような受賞ランク（称号）を付与しています。

【各受賞ランクについて】

『Leader』とは：

多くのユーザーから高い評価（満足度）を得ており、かつ市場での認知度（認知度）も高い、まさにそのカテゴリーを牽引する製品に贈られる称号です。

『High Performer』とは：

市場における認知度はこれから拡大していく段階であるものの、ユーザーからの満足度が非常に高い製品に贈られる称号です。

受賞企業一覧は以下よりご確認いただけます。

離職防止ツール部門：https://www.itreview.jp/categories/turnover-prevention-tool

従業員満足度調査（ES調査）ツール部門：https://www.itreview.jp/categories/es-survey-tool

エンゲージメントサーベイツール部門：https://www.itreview.jp/categories/organizational-survey

■今回ミキワメAIが頂いたユーザー様からの声（ITreviewより一部抜粋）

業種：農林水産、従業員規模：100-300人未満

従業員個人のメンタルコンディションはこれまで上長の主観でしか判断できなかったが、数値化されることで気づきが増え、より注意深く現場を見ることができ、早めにフォローできるようになりました。

年に一度メンタルヘルスチェックは行っていましたが、月1回気軽にチェックできることでリアルタイムに状況を把握でき、管理職のメンタルヘルスに対する意識も高まってきたように思います。

業種：ソフトウェア・SI、従業員規模：100-300人未満

毎月実施しているウェルビーイング調査の結果を分析し、メンタル面で困難な状況にある社員の声を把握し、必要に応じて面談を実施しています。面談で具体的な悩みごとを聞くことができるため、結果としてリテンションリスクの低下に役立っています。また、面談のたびに『ここまでサポートしてくれるのはありがたい』という言葉をいただきます。

■ミキワメAI ウェルビーイングサーベイについて

「ミキワメAI」シリーズは累計6,000社以上、従業者数200万人を超える企業にご利用いただいているサービスです。

「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ」は、スマートフォンやPCから3分で完了するパルスサーベイ／エンゲージメントサーベイです。事前の性格検査と組み合わせることで、社員一人ひとりの性格特性を踏まえた精度の高いコンディション把握を実現し、「手遅れになる前」に離職・休職の兆候を察知することができます。

さらに、AIが社員の性格とコンディションを踏まえた具体的なケア方法・対話方法を提案するため、マネージャー・人事・経営層の組織改善を力強く支援します。

サービスサイト：https://mikiwame.com/well-being.html

会社概要

会社名：株式会社リーディングマーク

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

コーポレートサイト：https://www.leadingmark.jp/

採用サイト：https://recruit.leadingmark.jp/

事業内容：「Personality Tech」を通じたHR事業

-自社で活躍できる社員を10分間でミスマッチ採用を防ぐ「ミキワメAI 適性検査」(https://mikiwame.com/aptitude-test.html)

-社員のメンタル状態を可視化し、性格をもとにアドバイスをすることでウェルビーイングを実現「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ」(https://mikiwame.com/well-being.html)

-1on1を起点に社員のパフォーマンスを最大化する「ミキワメAI マネジメント」(https://mikiwame.com/management.html)

-AI × コンサル × 研修で、組織変革を実現する「ミキワメAI AIコーチ」(https://mikiwame.com/ai-coach.html)

-理論と現場をつなぎ、組織の変化まで届ける研修「ミキワメAI 企業研修」(https://mikiwame.com/kensyu.html)

-日本最大級の優秀層就活支援サービス「ミキワメ就活」(https://www.recme.jp/)

-会員制の就職活動支援プログラム「NEXVEL（ネクスベル）」(https://nexvel.co.jp/)

-適性検査、人事、採用などに関する情報発信ブログ「ミキワメラボ」