愛犬のオーラルケア、実は「歯」より「歯ぐき」が重要。歯科医×獣医開発の犬用口腔ジェルが「日本初*」に認定

株式会社AOI

歯科医と獣医の共同開発ブランド「WANSER（ワンサー）」を展開する株式会社AOI（本社：東京都中央区、代表：森敦哉）は、犬用口腔ジェル「WANSER ハグキスマイル」が、ジェル・ゲル剤型の犬用デンタルケア製品において、コラーゲン・エラスチンを配合した日本初*の製品として認定されたことをお知らせいたします。

◆ 犬の健康寿命を左右する「歯ぐき」

犬の口腔トラブルというと「歯石」や「口臭」が注目されがちですが、歯科医の視点では歯を支える「歯ぐき」こそが口腔の要です。歯ぐきの約60％はコラーゲンで構成されており、獣医師の間でも日常的な歯ぐきケアの重要性が指摘されています。

しかし、犬のオーラルケアに継続的に取り組めている飼い主は少なく、多くの飼い主が「やらなければ」と思いながらも実践できていないのが現状です。さらに、ケアの対象として「歯ぐき」を意識している飼い主はごく少数であり、歯ぐきケアの重要性は十分に知られていません。

「WANSER ハグキスマイル」は、こうした現状に着目した歯科医が「歯ぐき」に注目して開発したジェルです。ブラシや指につけて磨いてもよし、水やドッグフードに混ぜて与えてもよし。歯磨きが苦手な犬でも使いやすい設計になっています。

◆日本初*認定について

「WANSER ハグキスマイル」は、ジェル・ゲル剤型の犬用デンタルケア製品の中で、コラーゲンおよびエラスチンを配合した日本初*の製品として認定されました。

*2026年3月時点。TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ。

⚫︎コラーゲン

歯ぐきの60％はコラーゲンからできています。

ハグキスマイルには、焼津産天然マグロ由来の高純度コラーゲンをたっぷり配合しています。

⚫︎エラスチン

100kgを超えるマグロの心臓からたった数gしか採れない希少成分です。

コラーゲンの働きをサポートします。

WANSER ハグキスマイルこんなわんちゃんにオススメです！

⚫︎歯ぐきが気になる子

⚫︎お口の臭いが気になる子

⚫︎歯石を予防したい子

⚫︎歯磨きが苦手な子

⚫︎シニア期の子

詳細・購入はこちら :https://wanser.jp/lp?u=hagu-00-PT-01-01-00q-0001

■ 製品概要

製品名：WANSER ハグキスマイル

内容量：30mL

成分：水、エリスリトール、グリセリン、ヒドロキシエチルセルロース、加水分解エラスチン、加水分解コラーゲン、ヤシ油、アスコルビン酸Na、キサンタンガム、メチルパラベン、フェノキシエタノール、1,２-ヘキサンジオール、（クロロフィリン/銅）複合体、クエン酸

価格：通常5,870円(税込) 定期初回1,990円(税込)

公式サイト：https://wanser.jp/lp(https://wanser.jp/lp?u=hagu-00-PT-01-01-00q-0001)

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/wanser/hagukismile/

■ 会社概要

会社名：株式会社AOI

所在地：東京都中央区日本橋浜町2-25-2 チャンピオンタワー9階

代表者：森 敦哉

■ 本件に関するお問い合わせ

TEL：0120-002-028

Email：support@wanser.jp

*「WANSER ハグキスマイル」はジェル・ゲル剤型の犬用デンタルケア製品の中で日本初のコラーゲン・エラスチン配合犬用デンタルケア製品。（2026年3月時点。TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ。）