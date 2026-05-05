【Herve Chapelier（エルベシャプリエ）】ブランド創業50周年アニバーサリー第2弾。ヌメ革タグが彩る限定モデルに、上品なピンクの新色「タラマ×モカ」が登場。

株式会社サニーサイドアップ

フランスのバッグブランド『Herve Chapelier(エルベシャプリエ)』は、2026年にブランド創業50周年を迎えました。この大きな節目を祝う限定アニバーサリーモデルの第2弾として、新色「タラマ×モカ」を発売いたします。2026年5月5日(火・祝)より公式オンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/limited)にて、5月9日(土)より一部路面店（代官山、吉祥寺、京都）にて展開いたします。

50年の歴史と、変わることのない「美と機能」

1976年に誕生し、時代を超えて多くの人々の日常に寄り添ってきたエルベシャプリエ。創業当時から変わらない「シンプルで美しいフォルム」「耐久性に優れた素材」「鮮やかなカラーリング」は、フランスの職人技とエスプリを象徴しています。今回のアニバーサリーモデルでは、かつて多くのファンに愛された「ヌメ革タグ」を現代の感性で復刻。当時のクラシックな魅力に現代の感性を加えた、半世紀の歴史を物語るデザインに仕上げました。

50周年記念限定モデル 第2弾

第1弾で好評を博した「50th anniversary」の刻印入りヌメ革タグを冠した限定モデル。その新色として、甘さを抑えた大人の気品を感じさせる上品なピンク「タラマ」が登場します。洗練された色使いは、日常のコーディネートに華やかさを添え、世代を問わず長く愛用いただける一品です。

母の日の贈り物として ― 永遠のスタンダードを

50年愛され続けてきたエルベシャプリエのバッグは、世代を超えて受け継がれる普遍的な美しさを持っています。特別なアニバーサリーモデルは、自分へのご褒美はもちろん、日頃の感謝を伝える「母の日」のギフトとしても最適です。

ブランドの歴史を祝うこの貴重な機会をお見逃しなく。数量限定となっておりますので、ぜひお早めにご覧ください。

商品詳細

・商品名：コーデュラナイロン舟型トートM 50周年記念限定モデル（707CS）

・カラー：タラマ×モカ

・価格 ：\61,380(税込)

・サイズ：幅40×高さ21×マチ19cm

・発売日：

・公式オンラインストア: 2026年5月5日(火・祝) 午前10:00

・路面店: 2026年5月9日(土)

※なくなり次第終了

・取り扱い店舗：

代官山(https://hervechapelierjapon.com/store/store_daikanyama.html)、吉祥寺(https://hervechapelierjapon.com/store/store_kichijoji.html)、京都(https://hervechapelierjapon.com/store/store_kyoto.html)、オンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/)

【店舗情報】

・エルベシャプリエ店舗一覧

https://hervechapelierjapon.com/store/storelist.html

・エルベシャプリエ公式オンラインストア

https://store.hervechapelierjapon.com/collections/limited

※発売時間になりましたら、上記ページに商品が表示されます。

エルベシャプリエについて

1976年創業。美しい色、高品質な素材、ユニバーサルなデザインが魅力のフランス・パリのバッグブランド。ブランドのアイコンともいえる舟型トートは、シンプルで飽きのこないデザインで幅広い年代から支持され続けている。ブランド創業時より、流行に左右されることなく美しいフォルムを作り続け、今なおほぼすべての製品をフランス国内で生産し、物づくりへの真摯な姿勢を貫いている。

ブランド公式サイト：https://hervechapelierjapon.com/

公式Instagram：＠herve_chapelier_japon(https://www.instagram.com/herve_chapelier_japon/)

株式会社サニーサイドアップ（東京都・中央区）はエルベシャプリエ（Herve Chapelier）の正規代理店です。

社名：株式会社サニーサイドアップ

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-13-8 第一大倉ビル1F

URL：https://www.sunnysideup-inc.com/