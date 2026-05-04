【兵庫県初上陸！三宮・姫路に3店舗連続OPEN！】全国95店舗目！各地で行列のレモンサワー50円を筆頭に激安ドリンクがウリの居酒屋『居酒屋それゆけ鶏ヤロー 』兵庫県に3店舗を連続オープン!!!

株式会社鶏ヤロー

株式会社鶏ヤロー（本社：東京都葛飾区、代表取締役：和田 成司）は、兵庫県内にて「鶏ヤロー」3店舗を順次オープンいたします。

2026年4月25日（金）に「鶏ヤロー三宮B1F店」をオープンし、続いて2026年5月末に「鶏ヤロー三宮2F店」、2026年6月上旬に「鶏ヤロー姫路店」のオープンを予定しております。

三宮エリアおよび姫路駅前エリアへの出店により、兵庫県内のお客様により身近に「鶏ヤロー」をお楽しみいただける体制を整えてまいります。

なお、三宮エリアに出店する2店舗は約100メートル圏内という近接した立地ながら、一方を「ハイボール50円」、もう一方を「レモンサワー50円」の店舗として展開予定です。同じ三宮エリア内でも、その日の気分や利用シーンに合わせて店舗を選べる、新たな楽しみ方を提案してまいります。

兵庫エリアで3店舗を順次オープン！

兵庫エリアで3店舗を順次オープン

「鶏ヤロー」は、気軽に立ち寄れる大衆酒場として、名物メニューのドデカ唐揚げをはじめ、仲間同士で楽しめる料理・ドリンクをリーズナブルに提供している居酒屋ブランドです。このたび、兵庫県内でのさらなる認知拡大と利便性向上を目的に、神戸・三宮エリアに2店舗、姫路駅前エリアに1店舗を順次オープンいたします。三宮B1F店は、2026年4月25日（金）にオープン。三宮2F店は2026年5月末、姫路店は2026年6月上旬のオープンを予定しております。特に三宮エリアでは、至近距離に2店舗を展開することで、ブランドの認知向上と回遊性の創出を図ります。各店舗ごとに打ち出しメニューを分けることで、お客様が目的に合わせて店舗を選びやすくし、三宮エリア全体で「鶏ヤロー」をより楽しんでいただける展開を目指します。兵庫県内の主要繁華街・駅前エリアへの出店により、仕事帰りの一杯、友人同士の飲み会、学生・会社員の集まりなど、さまざまなシーンでご利用いただける店舗づくりを進めてまいります。

どっちがいいですか？三宮2店舗は“ハイボール50円”と“レモンサワー50円”で展開

三宮エリアにオープンする2店舗は、100メートルも離れていない近接立地です。

その特性を活かし、一方の店舗では「ハイボール50円」、もう一方の店舗では「レモンサワー50円」を打ち出し、それぞれ異なる魅力を持った店舗として展開いたします。

近い距離にありながら、飲みたいドリンクや利用シーンによって店舗を選べることで、お客様に新しい楽しみ方を提供するとともに、三宮エリアでのブランド浸透をさらに高めてまいります。

25日にOPENした鶏ヤロー三宮B1F店店舗概要

鶏ヤロー三宮B1F店

店舗名：鶏ヤロー三宮B1F店

オープン日：2026年4月25日（金）

所在地：〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通一丁目7-6 ホワイトローズタワー B1F

https://maps.app.goo.gl/Awx76vPz6GKh9SZ77

鶏ヤロー三宮2F店

店舗名：鶏ヤロー三宮2F店

オープン予定：2026年5月末予定

所在地：〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通1丁目10-6 ムーンライトビル 2F

https://maps.app.goo.gl/B6iGapYeT7YNTVaZ8

鶏ヤロー姫路店

店舗名：鶏ヤロー姫路店

オープン予定：2026年6月上旬予定

所在地：〒670-0927 兵庫県姫路市駅前町317 冨貴駅前ビル 4F

https://maps.app.goo.gl/nAPGo4yxjJx5BtX38

みんなでワイワイ騒ごうぜ！

うまい、やすい、うるさい。鶏ヤローはそんなお店です。

なんといってもレモンサワー50円！ お通しのえびせんは食べ放題！！

鶏ヤローの最大の目⽟は「50円のレモンサワー」。

もちろんキャンペーン価格ではなく、これが通常の価格です。

お通しのえびせんは食べ放題なので、レモンサワーとえびせんの永遠ループなんていう過ごし方もOK！

私たち鶏ヤローはお金がない学生さんの味方であり続けます。

あ、もちろん今日は安く済ませたい！というサラリーマンの方も大歓迎です！

テキーラは299円！

とにかく安く、たくさん飲んでいただきたいという思いから、

またテキーラなどの各種ショットも豊富に取り揃えております。

兵庫県内でのドリンク最安価格を目指します！！

大きさにびっくり！和田ちゃんの唐揚げ！！

通常の唐揚げの3倍から4倍の大きさの和田ちゃんの唐揚げ。

（1個219円、5個989円）

こぶしサイズの唐揚げは食べ応え満点です。

和田ちゃん（社長）自ら開発に携わり、

24時間「栄光の架橋(ゆず)」をイヤというほど聴かせて熟成した、

あとがけのオリジナルスパイスがさらに食欲をそそります。

お一人様おひとつはマストで食べてみてください！

飲み放題メニューも激安！90分から閉店まで飲み放題の「エンドレス」もご用意！

お金を気にせずたくさん飲んで欲しい！

そういう思いから飲み放題メニューを充実させていただきました♪

とにかく安く飲みたいという時には、鶏ヤローにお任せください！

モバイルオーダーにより、待ち時間ストレスを大幅に軽減！

お客様のスマートフォンから商品の注文ができることにより、

スタッフがなかなか来ないなどのストレスを解消いたしました。

またすべてのメニューに写真がついておりますので、じっくりお選びいただけます。

もちろん操作方法が良く分からなかったり、商品について聞きたいことがあったりする場合は、

直接スタッフにご注文いただいてももちろん大丈夫です。

株式会社鶏ヤローと代表取締役和田成司について

『WINWIN＝3K』

カッコイイ・稼げる・叶う

ＷＩＮＷＩＮとは３Ｋを実現する事

その想いは関わる全ての人を幸せにする

株式会社鶏ヤロー 代表取締役

和田 成司（わだ・せいじ）

鶏ヤロー創業社長 和田成司

株式会社鶏ヤロー代表取締役社長和田成司。

和田が会社の理念として掲げている事、

それは【WINWIN＝３K】この企業理念こそ鶏ヤローを作った意義であり叶えたい目標である。

この【WINWIN＝３K】という企業理念が出来た経緯はその過去にさかのぼる。

和田は高校生の頃焼肉屋でアルバイトをしていた。毎朝スーツを着て満員電車に乗るつまらなそうな大

人と違って、そこの店長は毎日楽しそうに働きカッコよく見えていた。

やりたい事も特に見つからないまま大人になった和田は、当時の楽しそうな店長に憧れ焼肉屋に就職を

し、21歳では結婚して子供も授かった。

午前11時～26時まで働き必死に家族を養い生活をしていた。

その時の和田は、自分の為ではなく家族の為に働き、

独立をしたいという夢も出来たがそれを選択する事は容易ではなかった。

それを当時の社長に相談すると「だからこそやるんだよ」という言葉が返ってきた。

『お前みたいな奴はいっぱいいる。だからこそお前が夢を叶えたらお前がその人達みんなの夢になる』

諦めかけた夢の背中を押してもらい心が軽くなった気がした。

その後27歳になり、ついに独立をすることができたのであった。

自分みたいにやりたい事が見つからない子はいっぱいいる。

そんな子達が1番初めに関わる大人がバイト先の店長なんだと思う。

だからそんな子達の憧れとなる「カッコイイ大人」を増やしたいと思った。

そして自分が思った気持ちと同じように、うちの社員を見て働きたいと思わせたい。

それが出来れば俺みたいに助かる人が増える。

【WINWIN＝３K】それは希望なのである。

本気でWINWINを追い求めています。

仕事について

Ｑ. 仕事でのこだわり

Ａ. アルバイトスタッフさんに対しては、大学のサークルに入るか鶏ヤローに入るかを選ぶくらいの社内

環境にしたい。だからサークル活動とか、若者への協賛とかもやっていくし。来季の一番大きい目標は

『アルバイト総会』を開く事。それをやらないと気が済まない。俺はやるって決めたら次の日にはやり

たいんだよね。

Ｑ. 進めている施策

Ａ. スタッフＫＰＩの制定、スタッフへの評価と表彰。アルバイトスタッフに対しては今までなかったん

ですよ。今は０秒スマイル０秒スピードしかないけどもっと褒めポイントがあってもいいと思う。だか

らそれを重視したい。

Ｑ. 社員との付き合い方

Ａ. 際コーポレーションの中島社長は社員と一回も飲みに行ったことがないらしい。俺は酒飲みながら仕

事の話をするのが１番出てくると思うんだよね。それで13年間やってきましたよ。飲まなくてもやって

いけるのかな？

3倍くらい仕事早くなったりしてな（笑）

社員との定期飲み会のワンシーン

Ｑ，店舗が増えて思う事

Ａ，指数としての目標は達成していくんだけど大切なのは単位にならない事。楽しいとか嬉しいとか、

そういう事が同時に増えていってるかは気にしてる。店舗が増える事よりも、みんながご飯に行ける回

数とか旅行に行ける回数を増やしてあげたい。

Ｑ. 会社の強みは？

Ａ. ベンチャー企業に強みなんてあるわけ無いんだよ。あったら勘違い。じゃあなんで会社が大きくなっ

ていくかって言ったら希望だな。その希望みたいなのがあって、俺たちだったら何か出来るんじゃない

かって、その船に賛同した仲間が集まってくる感じ。

Ｑ. 鶏ヤローとは？

Ａ. WINWINをやる為の手段でしかない。

Ｑ. 尊敬している人は？

Ａ. とりいちずの遠藤社長だったりファイブグループの坂本社長。鳥貴族の大倉社長。言ったらきりない

くらいいっぱいいますよ。

Ｑ. 鶏ヤローの調子は？

Ａ. 調子いいんじゃない？逆にどう思う？

Ｑ. 来期の目標

Ａ. 『今日も声出していこうぜ！』今までコロナで声出しちゃいけないみたいな風潮あったでしょ。それ

でうちみたいな大衆居酒屋の活気みたいなのが奪われたと思うの。今居酒屋に行っても「いらっしゃい

ませ」とかを大声で言うお店が減ったし。それを取り戻したい。声を出すってテーマとしては凄くイー

ジーな事だけど、和田社長でも今日入った子でも出来ることで、イージーだからこそ良い。

Ｑ. 今後どうなっていきたい？

Ａ. ＷＩＮＷＩＮっていう関係が飲食業界にはない。うちの会社が繁栄することでそういったイメージを

払拭する。

プライベートについて

Ｑ. 休日の過ごし方は？

Ａ. 最近下の子が中学生に上がって友達と遊ぶようになったから構ってくれない。

基本的に日曜日はファミリーデイだったんだけど、今後は日曜日も俺から連絡来ることになると思う（笑）

Ｑ. 趣味

Ａ. お酒は何時間飲めるか常に挑戦してます。この間は15時間飲みました。

Ｑ. 社員旅行で行きたいところ。

Ａ. 皆と飲めればどこでも。どこでも良いからみんなが行きたい場所。

Ｑ. 最後に一言

Ａ. 『夢が叶うあいうえお』自分が言いたい事より分かりやすい事が重要。

■会社概要

社名：株式会社鶏ヤロー

設立年月日：2011年10月28日

資本金：10,000,000円

従業員数：1,000人（PA含む）

所在地：〒125-0035 東京都葛飾区南水元2-2-24

オフィス所在地：千葉県流山市加1-1593

U R L ： https://www.yuudining.com/