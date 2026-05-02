母の日ギフトに“最高の休息”を。着るだけで疲労軽減をサポートする新定番「リカバリーウェア」で、今人気の母の日ギフトは？「母の日ギフト売れ筋ランキング2026 リカバリーギフト編 TOP10」を発表。

母の日は“癒やしを贈る時代”へ

Groov株式会社

母の日ギフト専門メディア「母の日.me」（https://hahanohi.me/）は、2026年の母の日に向けて、近年注目を集めている“リカバリーギフト”の中でも特に人気が高まっている「リカバリーウェア」に特化したランキングを発表しました。

本ランキングは、売れ筋データや検索トレンド、ユーザーの関心動向をもとに編集部が独自に選出したもので、2026年の母の日ギフト市場における新たなトレンドを反映しています。

母の日ギフト売れ筋ランキング2026 リカバリーギフト編 TOP10

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リカバリーギフトが今年のトレンド

「リカバリーギフト」──“心・体・時間”を癒やす、全方位型ケア

2026年の母の日は、“癒やしを贈る時代”へと大きくシフトしています。

中でも今年、急速に支持を集めているのが「リカバリーギフト」です。

これは単なるプレゼントではなく、「心・体・時間」を整える“全方位型ケア”として注目されています。

母の日.meの意識調査でも、「感謝の言葉」に次いで「家事からの解放（自由な時間）」を求める声が上位にランクインしており、現代の母親が“休息”を強く求めている実態が浮き彫りになりました。

このニーズに応える形で、リカバリーギフトはウェアに留まらず、入浴剤やアロマなどの「精神的リカバリー」、時短グルメによる「タイムリカバリー（時間の解放）」へと広がりを見せています。

その中でも注目は「リカバリーウェア」

こうしたトレンドの中で、特に人気を集めているのが「リカバリーウェア」です。

着るだけで休息をサポートする手軽さと、毎日使える実用性を兼ね備えている点が支持され、今年の母の日ギフトの新定番として急速に存在感を高めています。

母の日におすすめ！リカバリーウェアランキング2026

今年のランキングでは、以下のようなポイントが重視されました。

- 着心地の良さ・肌ざわり- リラックス効果への期待感- デザイン性（ギフトとしての見栄え）- 実用性・日常使いのしやすさ

その結果、「おしゃれで普段使いできる」「軽くて着心地が良い」などといった要素を兼ね備えた商品が上位にランクインしています。

【1位】BAKUNE Dry Women's リカバリーウェア

TENTIAL

価格:11,440円～

毎日忙しく頑張るお母さんへ、心からの「おつかれさま」を贈りませんか。リカバリーウェア「BAKUNE Dry Women’s」は、着るだけで血行を促進し、疲労回復をサポートする一般医療機器のパジャマ。軽やかで快適な着心地が、心地よい眠りへと導きます。家事や仕事でたまった疲れをやさしく癒やしてくれます。

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【2位】ベネクス 母の日リカバリーギフトセット

VENEX公式 楽天市場店

価格：12,100円～

毎日忙しく過ごすお母さんへ、「しっかり休んでほしい」という想いを贈りませんか。ベネクスのリカバリーウェアは、独自の特殊繊維にナノプラチナなどを配合し、着るだけで休養をサポートする快適なルームウェア。通気性や吸放湿性にも優れ、心地よい眠りとリラックスタイムを実現します。日々の疲れをやさしく癒やす、上質なギフトです。

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【3位】SIXPAD リカバリーウェア ジップパーカー

MTG ONLINESHOP

価格：12,870円～

シックスパッド リカバリーウェア ジップパーカーは、着るだけで血行を促進し、疲労回復をサポートする一般医療機器のリカバリーウェア。特殊繊維により心地よいリラックスタイムを実現し、日常の疲れをやさしくケアします。家でも外でも使えるデザインです。

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【4位】BAKUNE ウォーム リカバリーウェア長袖

TENTIAL

価格：14,410円～

BAKUNEウォームは、特殊繊維「SELFLAME(R)」が体から発する遠赤外線を活用し、血行を促進して疲労回復をサポートする一般医療機器のリカバリーウェアです。裏起毛のやわらかな生地が体をやさしく包み込み、寒い季節でも快適なぬくもりを実現。軽やかな着心地で心地よい眠りへ導く、上質なギフトです。

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【5位】AOKI公式 リカバリーウェア

AOKIオンライン 楽天市場店

価格：8,990円～

毎日忙しく過ごすお母さんへ、「ゆっくり休んでほしい」という想いを贈りませんか。AOKIのリカバリーウェアは、遠赤外線の働きで血行を促進し、疲労回復をサポートする医療機器認定のルームウェア。ゆったりとした着心地でリラックスタイムを心地よく包み込みます。お手頃な価格で実用性も高く、母の日にぴったりのやさしいギフトです。

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【6位】コラントッテ RESNO MAGNE リカバリーウェアPLUS 半袖上下セット

コラントッテ公式楽天市場店

価格：19,800円

磁気の働きで血行を改善し、コリや疲れをやさしくケア。着て寝るだけでリラックスした休息時間へ導きます。伸縮性のある快適な着心地で、毎日の睡眠をサポート。日々の疲れを癒やす“休息の時間”そのものを贈れる、特別なギフトです。

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【7位】SIXPAD リカバリーウェア スリープ

MTG ONLINESHOP

価格：11,880円～

毎日忙しく頑張るお母さんへ、「ぐっすり休んでほしい」という想いを贈りませんか。独自の特殊繊維が遠赤外線を輻射し、血行を促進しながら筋肉の疲れやコリをやさしくケア。日々の疲れを癒やす“休息の時間”そのものを贈れます。

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【8位】リカバリーウェア スリープ チュニック ワンピース レディース

VENEX公式 楽天市場店

価格：16,500円

ベネクスのリカバリーウェアは、独自の特殊繊維により休養時のリラックスをサポートし、快適な睡眠環境づくりをサポートします。通気性や吸放湿性に優れたワンピースタイプで、暑い季節でも心地よく過ごせるのが魅力。1日中着ていたくなる快適さで、日々の疲れをやさしく癒やす母の日にぴったりのギフトです。

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【9位】カバリーウェア ReD 肩こり改善 Uネック インナー 長袖

ReD公式オンラインスト

価格：6,930円

毎日忙しく頑張るお母さんへ、「さりげなく体をいたわる時間」を贈りませんか。

ReDのリカバリーインナーは、独自の繊維技術により血行を促進し、疲労やコリのケアをサポートする一般医療機器。薄手でなめらかな肌ざわりと高い伸縮性で、普段の服の下に着るだけで快適に使えます。毎日の生活の中で自然に“休息ケア”ができる、実用的ギフトです。

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【10位】Recoverypro Lab リカバリーウェア 疲労回復ウェア

アンジェ

価格：5,149円～

Recoverypro Labのリカバリーウェアは、特殊繊維が体から発する遠赤外線を活用し、血行を促進して疲労回復をサポートする一般医療機器。なめらかな肌ざわりで、着て眠るだけで心地よい休息時間へ導きます。

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なぜリカバリーウェアが選ばれるのか

リカバリーウェアとは、遠赤外線素材や特殊繊維を使用し、血行促進や筋肉のリラックスをサポートするとされるウェアのことです。

パジャマやルームウェアとして日常的に着用できるため、特別な操作や準備が不要で、「着るだけでケアできる」という手軽さが魅力です。

昨年大きな話題となったTENTIALの「BAKUNE」シリーズに代表されるように、「睡眠という日常習慣そのものをアップグレードする」という提案が、多くの支持を集めました。

さらに、ゆったりとした設計によりサイズ選びの失敗が少なく、「毎日使う実用品」である点も、贈り手にとって選びやすい理由のひとつです。

この「実用性」と「特別感」のバランスが、現代のギフトニーズに合致しています。

「モノ」から「ケア」へ。母の日ギフトの進化

近年、母の日ギフトはカーネーションやスイーツといった「モノ」から、「健康」や「癒やし」といった“体験価値”へと変化しています。

リカバリーウェアはその象徴的な存在であり、「疲れを癒やしてほしい」「ゆっくり休んでほしい」という想いを、最もシンプルに実現できるギフトのひとつです。

“ありがとう”を、毎日の休息時間に

カバリーウェアは、一度使って終わるギフトではなく、「毎日使い続けてもらえる」点が大きな魅力です。

日々の疲れを癒やす時間そのものを贈ることができるため、実用的でありながら、しっかりと気持ちが伝わる贈り物といえるでしょう。

今年の母の日は、“モノ”ではなく“休息”を贈る。

そんな新しいギフトのかたちを選んでみてはいかがでしょうか。

母の日ギフト売れ筋ランキング2026 リカバリーギフト編 TOP10

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▼関連プレスリリース

配信日 2026年4月24日 14時10分

母の日ギフト2026年トレンド予測発表！ 2026年の流行トレンドは「フラワーギフト2強時代」「お花がおまけ」「美ギフト躍進」「リカバリーギフト」「ソーシャルギフトの定番化」「ギフト疲れ」ほか、6点

10～70代の男女(計1,235名)を対象にした、2026年の母の日に関する定点調査・意識調査アンケートデータ、及び2026年4月の売上動向をもとに、母の日ギフト2026年トレンド・流行予測を発表しました。母の日.meでは、毎年、母の日ギフトに関するアンケート調査を実施しています。定点調査をすることにより、年ごとの比較が可能となり、その年のトレンドが見えてきます。

https://hahanohi.me/news20260424/(https://hahanohi.me/news20260424/)

「母の日ギフト白書2026」無料公開 - 最新トレンドと消費者の意識を徹底分析

母の日ギフト専門の情報メディア「母の日.me」は、本リリースのベースとなった最新の意識調査データ「母の日ギフト白書2026年版」（全36項目）を、4月21日（火）より公式サイトにて無料公開いたしました。

本白書は、全国10代から70代の男女計1,235名を対象に実施した大規模アンケートを、専門的な知見から詳細に分析したものです。 今回の調査では、「物価高下におけるギフト予算の聖域化」や、「お世話の負担をかけない“手間なしフラワー”への需要シフト」、さらにデジタルネイティブ世代による「ソーシャルギフトの利用率25％到達」など、2026年特有の構造的変化が鮮明に浮き彫りとなりました。

また、本白書ではギフト選びの心理的障壁についても深く切り込んでいます。 「プレゼント選びを負担に感じる層」が約6割にのぼるという実態や、その不安を解消するための「失敗しないギフト選びの法則」など、統計データに基づいた具体的な解決策を提示。母の日ギフト選びに悩む皆様にとって、今年最も有益な情報源となることを目指して作成されました。

全国の幅広い世代から得られたこの貴重なデータは、今年の母の日ギフト市場の動向を正確に把握し、戦略的なトレンド予測を立てる上で欠かせない一次情報を提供します。 本リリースの詳細な背景データとして、ぜひご活用ください。

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

【母の日.me PV 及び成果件数 調査概要】

・調査主体：母の日.me

・調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

・調査対象：有効アクセス数 20,246件、成果報酬成約件数 522件

・調査期間：2026年4月1日～4月27日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

母の日.meについて

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

・関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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担当者名：グルーヴ(株)田口