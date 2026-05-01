株式会社Uniiique、株式会社リアレーションのマネジメント事業「インキュベーション」を統合

株式会社Uniiique

株式会社Uniiique（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 翔太）は、株式会社リアレーション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山城裕司）が展開するマネジメント事業「インキュベーション」を事業統合することをお知らせいたします。

これに伴い、山之内すずをはじめとするインキュベーション所属タレントはUniiiqueへ移籍し、より強固な支援体制のもとでさらなる活動の幅を広げてまいります。

■本件の背景と目的

この度のマネジメント事業統合は、両社が持つノウハウやリソースを集約し、タレントIPのマネジメント体制を戦略的に強化することを目的としています。

急速に変化するエンターテインメント業界において、タレント一人ひとりの個性を最大化し、多角的な事業展開を加速させるためには、より専門的かつ強固なバックアップ体制が不可欠です。Uniiiqueが培ってきたSNSプロデュース力と、インキュベーションが築いてきたタレント基盤を融合させることで、次世代のエンターテインメント創出に邁進してまいります。

■所属タレントの移籍および今後の体制について

本件に伴い、山之内すずを含むインキュベーション所属タレント（一部）がUniiiqueへ移籍いたします。

【移籍する主なタレント】

山之内すず

2001年10月3日 兵庫県神戸市生まれ。

2019年AbemaTVの恋愛リアリティーショー「白雪とオオカミくんには騙されない(ハート)」の出演をきっかけに芸能界デビュー。

SNS総フォロワー数は100万人を超え、現在ではTVCM、地上波テレビ番組、更に映像作品など様々な分野で活動の幅を広げている。

藤田みあ

2006年6月9日生まれ、京都府出身。

Popteen専属モデルを務めており、さまざまなファッションショーに登場するほか、ショートドラマにも出演するなど多岐にわたって活躍している。

キュートな笑顔と天真爛漫な性格でファンを惹きつける。SNSではファッション、メイク、ライフスタイルなどを発信し、等身大の魅力を広く届けている。

モデルの他にタレント、役者としても活動の幅を広げ、多方面で躍進中。

Kirari

1999年10月16日生まれ、愛知県出身。

女子中高生に人気のYouTubeチャンネル「MelTV」のメンバーとして活躍。

フジテレビ「めざましテレビ」イマドキガールとして出演していたほか、プリ機「yumecoi」やカラコン「LARME」のビジュアルモデルを務めるなど、幅広い分野で活動。

書道師範代の資格を持ち、その腕前をSNSでも発信している。

ファッションショーの出演、ブランドのイメージモデルやSNSを中心に活躍の幅を広げる、注目のモデル・タレント。

他、インキュベーション所属タレント

【マネジメント体制について】

タレントの移籍に伴う現場のマネジメント体制に変更はございません。これまでインキュベーションにて各タレントを支えてきた担当スタッフが、Uniiiqueに移り管理・対応を継続いたします。

タレントがこれまで以上に安心して創作・表現活動に専念できるよう、環境整備に努めるとともに、両社の円満な合意のもと、今後も相互に連携し、タレントの活動支援を最大限に行ってまいります。

【お問い合わせ先および連絡先の変更について】

本統合に伴い、タレントに関する案件のご相談、お問い合わせ窓口が以下の通り変更となります。

新窓口： 株式会社Uniiique

新住所： 〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-30 KTビル3階

新電話番号： 03-6805-1776

メールアドレス： contact@uniiique.jp

※2026年5月1日以降のご連絡より、上記新連絡先にて承ります。

■株式会社Uniiiqueについて

「もっと自由に。もっと楽しく。」をビジョンに掲げ、東京と福岡を拠点としたタレントの“個性”を最大限に創出するプロダクションとして、所属タレントの個性に寄り添ったマネジメントおよびプロデュース事業を展開しています。

URL：https://uniiique.jp/

■株式会社リアレーション（インキュベーション）について

リアレーションは、企業の商品やサービスにおけるマーケティング課題を「クリエイティブ×コンテンツ・IP」の力で解決する会社です。

SNSを活用したプロモーションにおいては「何を」、「誰が」、「どこで」発信するかが非常に重要です。

リアレーションはSNSマーケティング・プロモーションに特化した会社として、話題づくりやファンづくり、認知拡大や販売促進などの効果を最大化するために、企画から実施まで一気通貫のサービスを提供しております。

また広告事業部に加え、自社や他社に所属するタレントやインフルエンサーのSNSのプロデュースを行うことで顧客の要望に沿った形で柔軟な対応を行えることも自社の強みとなっています。

URL：https://realation.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Uniiique 広報担当

電話：03-6805-1776

メール：contact@uniiique.jp