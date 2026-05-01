株式会社アシスト AIO・GEO・LLMO・MEOを網羅したローカル検索対策サービスの販売代理店募集を大阪エリアで開始。生成AIの回答を最適化し、実店舗とユーザーの出会いを最先端技術で支援。

■ Google検索利用者が「対話型AI」へシフト。

株式会社アシスト

今、店舗に求められる「GEO対策」とは現在、ユーザーの検索行動は大きな転換期を迎えています。従来の「キーワード検索」から、ChatGPTやPerplexity、Geminiといった「対話型AI」への移行が加速。これに伴い、AIが推奨する店舗リストに選ばれるためのGEO（生成エンジン最適化）やAIO（AI検索最適化）の重要性が急務となっています。

「ググる」から「AIに相談する」時代、店舗が選ばれ続けるためには、Googleマップ（MEO）対策だけでなく、AIの回答アルゴリズムに適合した正確な構造化データの発信が不可欠です。

■ 株式会社アシストが提供する、次世代「ローカル検索対策サービス」の4本柱

当社は、業界に先駆けてAIO、GEO、LLMO、MEOを統合管理する独自のローカル検索対策を提供します。単なる順位上げではなく、AIが「最も推奨すべき店舗」として貴社を認識する環境を構築します。

【AIO対策】AI利用者の増加に対応する情報の最適化

Google検索のAI回答機能（AI Overview）等へ、店舗情報を最適化して供給。AIが情報を引用しやすい構造を作ることで、検索結果の最上部での露出を狙います。

【GEO対策】生成AIによる多角的な認知拡大

Perplexity等のAI検索エンジンに対し、特定の地域やカテゴリーにおける選択肢として自社情報が参照されるよう働きかけます。サイテーション（Web上の言及）を強化し、AIによる「おすすめ」の獲得を目指します。

【LLMO対策】大規模言語モデルへの知識浸透

ChatGPTやGeminiなどのLLM（大規模言語モデル）が持つ「知識データベース」において、貴社の情報を正確に定着させる施策です。一時的な検索結果だけでなく、AIが対話の中で自然に貴社を「信頼できる情報」として提示するための基礎体力を醸成します。

【MEO対策】高まった認知を実来店へと繋げる導線設計

Googleマップの最適化により、AIで興味を持ったユーザーを確実に店舗へ誘導します。AIO/GEO/LLMOによるデジタル上の知名度向上が、MEOのアルゴリズムにも好影響を与え、相乗効果を最大化させます。

■ 販売代理店募集の概要

大阪エリアでのサービス提供開始に伴い、共に市場を拓くパートナー企業様・個人事業主様を募集いたします。

・募集エリア：【大阪エリア】

・対象商材：ローカル検索対策（AIO/GEO/LLMO/MEO）

・対応形式：紹介・販売いずれも対応可能。専門的な場面では当社担当が営業同行・技術支援を実施します。

・対象者：地域密着型で店舗・中小企業との取引基盤をお持ちの方。

■ 盤石なパートナー支援体制

・即戦力化を支援: 商材・営業研修に加え、現場でそのまま使える販売ツールを提供。

・一気通貫のサポート: 導入後の保守、複雑なトラブル対応は当社が一括対応。パートナー様は営業活動に専念いただけます。

・柔軟な報酬設計: 成果に応じたインセンティブ制度を用意。継続的なストック収益の構築も可能です。

■株式会社アシスト その他のサービスラインナップ

1. SEO対策(トピッククラスター)ツール

特定のテーマに関連するコンテンツを整理し、内部リンクで有機的につなぐことでSEO効果を高めるツールです。中心となる「親記事(ピラーコンテンツ)」でテーマ全体を網羅し、「子記事(クラスターコンテンツ)」が詳細を補完します。さらにサイテーション(Web上の言及)対策も実施することで、SEOパフォーマンス向上や検索順位改善が期待できます。

https://assist-all.co.jp/service/ai/blog/

2. HP制作・運用ツール(AI対応CMS)

集客と成果に特化したWebサイト構築・運用パッケージです。HTML不要の独自CMSにより、専門知識がなくても直感的に更新やデザイン変更が可能。AIがSEO記事を自動生成し、Instagram投稿との自動連動や多言語対応も完備しています。さらにユーザー行動を録画・分析するヒートマップ機能も備え、集客からサイト改善までを一元管理できます。

https://assist-all.co.jp/service/webmaster/

3. 動画制作

Webサイトのメインビジュアル動画や、SNS向けの短尺動画など、企業の魅力を最大限に引き出す映像コンテンツを制作します。視覚的なインパクトを与えることで、訪問者の滞在時間延長やエンゲージメント向上を実現します。

https://assist-all.co.jp/service/video_production/

4. 漫画制作

登録漫画家300名以上、制作実績2,000件以上を誇る本格的な漫画制作サービスです。LP(ランディングページ)や広告、Webサイトのアクセントとして、訴求力の高い漫画コンテンツを活用し、コンバージョン率の向上に寄与します。

5. インフルエンサーマーケティング

地域や業種に合わせて、拡散力の高いインフルエンサーを選定・マッチングします。貴店のサービスを第三者視点で幅広くPRすることで、Instagramのフォロワー増加や、Googleビジネスプロフィールの信頼性向上につなげます。

6. Instagram求人

多くの企業が抱える採用課題を解決する、Instagram活用型の求人サービスです。待つだけの採用ではなく、ターゲット層へ直接アプローチするダイレクトリクルーティングを実施し、より確度の高い人材獲得を実現いたします。

■サービス満足度91.2%・担当者満足度97.6%を誇る強いサポート体制

お客様アンケート回答数が累計12,000件を突破。サービス満足度91.2%・担当者満足度97.6%を記録し、「人」の力で支えるWeb支援の実効性を証明

■本リリースの引用や転載について

本記事やデータの転載は大歓迎となっております。

転載時は以下の内容をご確認頂きご活用ください。

１. 本データの利用は自由に可能です。情報の引用元として「株式会社アシスト」とご記載ください。

２. 転載時は引用元として必ず以下のURLを設置してください。「https://assist-all.co.jp/information/20260430-12823/」

３. 調査結果および記事本文の加工や変更はお控えください。

４. 当社が相応しくないと判断した場合は、掲載についてご相談させて頂く場合があります。

■株式会社アシストへのお問い合わせについて

会社名:株式会社アシスト

住所:〒102-0072 東京都千代田区飯田橋３丁目１１－１３

電話:03-6866-7521

HP:https://assist-all.co.jp

担当:塩崎（プレスリリース担当）

■商標・注記

・Google、Google マップ、Google ビジネス プロフィール、Gemini は Google LLC の商標または登録商標です。

・ChatGPT は OpenAI OpCo, LLC の商標または登録商標です。

・Perplexity は Perplexity AI, Inc. の商標または登録商標です。

・Instagram は Meta Platforms, Inc. の商標または登録商標です。