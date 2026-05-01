2026年下半期の運勢｜アポロン山崎が算命学で占う総合運。公式占いサイトにて一般公開中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年5月1日（金）より、月額公式占いサイト「アポロン山崎の算命学」にて、「2026年下半期あなたの運勢」を一般向けに提供開始いたしました。

◆『2026年下半期あなたの運勢』URL：https://apollon-yamasaki.jp/2026s

◆『アポロン山崎の算命学』URL：https://apollon-yamasaki.jp

2026年下半期あなたの運勢

■概要

「テレビで国民的俳優KTが会いたいと指名！」各メディアで活躍中の最強占い芸人、アポロン山崎の公式占いサイト『アポロン山崎の算命学』は、この度「2026年下半期あなたの運勢」の特集ページを一般向けに公開いたしました。

当ページでは「算命学」を用いて2026年下半期の運勢について詳細に鑑定します。生年月日からわかるあなたの本質的な性格、2026年下半期の運勢に加えて、近い将来に訪れる重大な転機の出来事とその日付まで具体的かつ詳細に鑑定いたします。この機会にぜひ「アポロン山崎の算命学」をお楽しみください！

※「アポロン山崎の算命学」を全て占うためには、公式サイト『アポロン山崎の算命学』（https://apollon-yamasaki.jp）への会員登録が必要です。（月額440円）

■公式サイト『アポロン山崎の算命学』のご紹介

【結婚相手もバシバシ的中！運命・未来もズバズバ当てる！】凄腕占い芸人・アポロン山崎の“メチャ当て”鑑定登場！愛も縁も才能も、この先起こる出来事もズバッと見抜き、あなたの現実をまるっと解剖していきます！芸能界席捲中の的中鑑定、その身でご体感ください！

■監修者紹介

アポロン山崎は吉本興業所属の占い芸人（大阪NSC33期生）。「当たりすぎて怖い」と芸能界やメディアで話題を独占し、これまでの累計鑑定人数は7万人以上の実績を持つ鑑定士。

占いを始めたのは、新宿の母こと栗原すみ子さんに言われた「吉本興業に入りなさい」の一言がきっかけ。NSCに入ると、新宿の母が「吉本興業がお笑い以外にも広げたいと考えているときに活躍している姿が視える」と話していたのを思い出し、お笑いの勉強と同時に中国最古の歴史を持つ「算命学」を徹底的に習得。

算命学を駆使して芸人や著名人だけでも2000人を占い、大物先輩芸人たちの婚期を見事言い当てるなど、その的中率は「本物」と話題に。

関西で活動していた頃に「性格も過去も未来も当てる」「予約が全く取れない」と多くの相談者や芸人の間で評判となり、現在は大阪や東京、愛知などで全国的に鑑定を行いながら、テレビや雑誌などのメディアでも活躍している。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：アポロン山崎の算命学

・販売料金 ：月額440円（税込）

・提供URL ： https://apollon-yamasaki.jp

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。