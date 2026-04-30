株式会社ピー・エス・コープ（神奈川県横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）が運営するフルーツタルト専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー」は、2026年5月1日（金）より、端午の節句を祝う期間限定商品として『伊豆HOLLY'S紅ほっぺのショートケーキタルト』を販売いたします。 パティシエが目利きした「完熟紅ほっぺ」を贅沢に使用し、タルトとショートケーキの両方の美味しさを一度に味わえる、アニバーサリーにぴったりのスペシャルタルトです。

商品概要

『伊豆HOLLY'S紅ほっぺのショートケーキタルト』 価格：1ホール（直径14cm）4,680円 商品詳細：カスタードタルトに、紅ほっぺとホイップクリームをふわふわのスポンジで重ね合わせました。コクのある甘みの紅ほっぺを贅沢に飾った華やかなタルトです。 販売期間：2026年5月1日（金）～2026年5月6日（水・祝） 販売店舗：ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー全店、ラ・メゾン アンソレイユターブル アトレマルヒロ店、グランデュオ蒲田店、調布パルコ店、ペリエ千葉店、シャポー船橋店、ランドマークプラザ店、ららぽーと横浜店

https://yoyaku.la-maison.jp/

パティシエが目利きした、こだわり食材「伊豆HOLLY’S 紅ほっぺ」

富士の麓でいちごを栽培する伊豆HOLLY'Sの「紅ほっぺ」。 同農園では、いちごが白から赤へと色づくまでに通常より長い約30日をかけてじっくりと育てられます。 ゆっくりと熟すことで養分がしっかりと蓄えられ、甘みの強い果実に仕上がります。完熟したいちごは、一つひとつ手作業で丁寧に収穫。 口に含むとほどけるようなやわらかな食感とともに、豊かな甘みと旨みが広がります。

ブランド紹介

ラ・メゾン アンソレイユターブル

■ラ・メゾン アンソレイユターブルとは ラ・メゾンは、こだわりタルトの専門店。産地で探した旬の果実を惜しみなく使ったフルーツタルトを主役に、お食事のための季節の一皿など、様々なメニューを取り揃えております。 今日のごほうびになるとびきりの味わいで、「リュクス～心を満たす本物の贅沢～」なひとときをお楽しみください。

■販売店舗 ラ・メゾン アンソレイユターブル ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー ラ・メゾン オンラインショップ（https://www.la-maison-online.jp/） ■ショップ一覧 https://www.la-maison.jp/shop/index.html 公式ホームページはこちら https://la-maison.jp/ オンラインショップはこちら https://www.la-maison-online.jp/ 【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社ピー・エス・コープ お客様窓口 0120-048-211（平日10:00～18:00）