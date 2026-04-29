「スコアは嘘をつけても、人柄は嘘をつけない」急性骨髄性白血病から生還したプロゴルファーが、婚活市場に革命を狙う理由。

【STORY：絶望を希望に変えた「結び」の記録】

急性骨髄性白血病から生還したプロゴルファーが、婚活市場に革命を狙う理由。

■ 第1章：栄光の最年少プロを襲った、突然の「人生強制終了」

結マリッジパートナー







「人生のすべてを捧げたスイング。当時は、この一打の先に

『死』という試練が待っているとは想像もしていなかった。」









2014年、韓国ゴルフ界に一人の天才が現れました。当時18歳、並み居る強豪を抑え、韓国人最年少でKPGAプロテストに合格した期待の新星、チョン・ヒド。私の前には、果てしないグリーンと輝かしい未来だけが広がっていると信じて疑いませんでした。

しかし、プロの世界は想像以上に険しく、兵役というブランクを経て、ようやく再起を誓った26歳の冬。運命はあまりにも残酷な形で、私の人生に「強制終了」のボタンを押しました。

喉の激痛が数ヶ月続き、全身には不気味な青あざが広がる。大学病院で告げられた診断名は、「急性骨髄性白血病」。

昨日までゴルフクラブを握っていた手には点滴の針が刺さり、華やかなトーナメント会場の代わりに、真っ白な無균室の壁が私の世界のすべてになりました。抗がん剤の副作用で髪は抜け落ち、皮膚はボロボロに剥がれ、免疫力はゼロ。鏡に映るのは、かつての面影もない、生気を失った一人の男。

「自分はもう、欠陥のある中古品でしかない。生きていても、誰の役にも立てない。」

最年少プロというプライドは粉々に砕け散り、私は暗闇の中で、ただ静かに訪れるはずの「終わり」を待っていました。









■ 第2章：怪物のような姿になっても、彼女は私の手を離さなかった。







「無菌室での孤独な闘い。でも、彼女の手だけは温かかった。」





7回に及ぶ過酷な抗がん剤治療、そして妹からの骨髄移植。生き延びるための代償はあまりにも大きく、私の体はまるで生まれたての新生児のように、自力では何もできない状態にまで衰弱しました。

そんな絶望の真っ只中で、運命的に出会ったのが中井 梨奈（なかい りな）でした。

当時の私は, 自分の姿を見るのが怖くてたまりませんでした。移植後の激しい副作用で全身の皮膚が剥がれ落ち, 鏡に映るのは自分でも「怪物」だと思ってしまうほど無惨な姿。私は彼女が愛想を尽かして去っていくのを、どこか諦めとともに待っていました。「こんな欠陥だらけの男を、愛してくれるはずがない」と。

しかし、梨奈は一度も私の手を離しませんでした。

「人は誰だって、いつ死ぬか分からないよ。だから今、目の前のあなたを大切にしたい」

そう言って彼女は、怪物のようになった私の肌に、毎日毎日、数時間かけて優しく薬を塗り続けてくれたのです。私の両親は、私の再発を恐れ、彼女を苦労させたくないと結婚に猛反対しました。それでも彼女は「彼が明日死ぬとしても、私は今日彼と結婚します」という覚悟で隣にいてくれました。

「この人は、私のスペック（肩書き）ではなく、私という人間の『本質』を愛している。」

その温かな手の感触が、死にかけていた私の魂を呼び戻しました。梨奈の無償の愛に触れたとき, 私は誓いました。この女性を幸せにするために, そして彼女が信じてくれた

私の価値を証明するために, もう一度立ち上がろうと。

■ 第3章：梨奈が恋愛アカデミーに注ぐ情熱 ―「人は変われる」という確信





「4年間の成婚実績が証明する『人を再生させる力』。梨奈の情熱は、今や多くの縁を輝かせています。」

中井梨奈は、単なる「献身的な妻」ではありません。彼女は4年にわたり多くの日本人男性を指導し、数々の成婚を勝ち取ってきた恋愛教育のプロフェッショナルです。彼女の根底にあるのは、「自分磨きを通じて自信を手に入れれば、人生は劇的に変わる」という揺るぎない信念です。

彼女の指導は、うわべだけのテクニックではありません。病床で「自分はもう価値がない」と自信を完全に喪失していた私に対し, 彼女が行ったのは、私の魂を再構築するようなマインドセット（心の在り方）の変革でした。











「あなたは今のままでも十分に価値がある。でも、もっと輝くことができる」





死の恐怖と戦う私を一人の男性として扱い、内面の美しさを引き出し続けてくれた彼女のコーチング。それは、私という人間を根底から「再生」させるプロセスでした。

この「人を再生させ、魅力を最大化する」教育ノウハウこそが、現在の『結マリッジパートナー』の核心となるカリキュラムです。彼女の導きがあれば、どんな絶望の中にいる人でも、再び人生の主人公として輝ける。私はその事実を、自らの命をもって証明した最初の「成婚者」なのかもしれません。





■ 第4章：「独自のアカデミー」×「国内最大級IBJ」― 理想を現実にする最強の成婚システム











私たちは、日本最大級の結婚相談所ネットワーク「IBJ」に加盟しており、全国規模の膨大な会員データを提供できるだけでなく、4年間にわたる独自の教育実績に基づいた「成婚への圧倒的ロードマップ」を完備しています。

単に「出会い」を提供する相談所とは一線を画す、私たちの「4大徹底伴走支援」が、あなたの成婚を確実なものにします。





➖ 【男性会員様へ】「選ばれる男」への変貌プロデュース IBJの膨大なデータに基づいた戦略的なマッチングに加え、梨奈が培ってきた「恋愛アカデミー」の独自カリキュラムを伝授します。外見・マインド・エスコート術を磨き、日韓両方の女性から「また会いたい」と思われる「品格ある男性」へとアップデートします。





➖ 【女性会員様へ】スペックを超えた「真実の安心」の提供 厳格な審査を通過したIBJ会員の中から、さらにプロゴルファーとしての私の視点で「誠実さ」を見極めた男性を厳選。プロフィールだけでは分からないお相手の「本質」を確認した上でご紹介するため、「後悔しない、安全な婚活」が可能です。





➖ 24時間チャットサポート ＆ 模擬デート実施 LINEの返信内容から初デートの服装まで、24時間プロのアドバイスが受けられる体制を構築。さらに、実際の対面を想定した「模擬デート」を行い、あなたの魅力を120%引き出します。





➖ 日韓・同時進行のハイブリッド縁結び 「日本国内」と「韓国」、二つのフィールドで同時にパートナーを探せるのは、私たちだけの唯一無二の強みです。言葉の壁や文化の差を埋める専門的なコーチングにより、グローバルな成婚もシームレスにサポートします。

私たちの会社は、絶望の淵で「人との繋がり」に生かされた一人の男と、その可能性を信じ続けた一人の女性の情熱から生まれました。真実のインヨン（縁）を繋ぐことが、私たちの揺るぎない使命です。

■ 第5章：本質に触れ、楽しむ。私たちが創る「出会いの新常識」







私たちは、書類上のスペックだけでは見えない「その人の温もり」や「誠実な人柄」を肌で感じられる場として、独自のイベントを多数企画・運営しています。







・ プロと回る「ラウンド婚活パーティー」： プロゴルファーである私が同行し、実際のプレーを通じてお相手の本質を見極めます。「審判のいないスポーツ」だからこそ露呈する誠実さや、周囲への気遣いをプロの視点で判定。スペックを超えた「本質的な相性」を見つける最高の舞台です。







・ スキルアップ「ゴルフ交流会」： 「ゴルフを始めてみたい」「もっと上手くなりたい」という方のための交流会です。私が直接ワンポイントレッスンを行い、和やかな雰囲気の中で自然に会話が弾む場を提供します。学びながら出会う、新しいスタイルの交流の場です。







・ カジュアル婚活パーティー： ゴルフの経験を問わず、誰もがリラックスした空間で「温かな縁」を感じられるパーティーを定期開催しています。共通の価値観を持つ仲間と出会い、梨奈と私がその場で皆さまの橋渡し役を担います。自然体なあなたのままで、心地よい出会いを楽しんでいただける時間をお約束します。





※ゴルフ未経験の方もご安心ください。 これらのイベントは、あくまでお相手を深く知るためのツールです。ゴルフをされない方には、私がプロの目で厳選した「エスコート力と誠実さを兼ね備えた男性」を優先的にご紹介する仕組みを整えています。

私たちの会社は、絶望の淵で「人との繋がり」に生かされた一人の男と、その可能性を信じ続けた一人の女性の情熱から生まれました。あなたの人生を共に設計し、真実の縁（インヨン）を現実のものにする。それが私たちの使命です。





■ 結びに：真実の縁を繋ぐことが、生かされた私の新たな使命。











私たちの会社は、絶望の淵で「人との繋がり」に生かされた一人の男と、その可能性を信じ続けた一人の女性の情熱から生まれました。

病を経験して痛感したこの重みを胸に、私たちは一つひとつの縁を丁寧に繋ぎ、その大切な時間を最高に価値あるものに変えていくサポートをしています。スペックという壁を越え、穏やかで温かな家庭を築けるパートナーとの出会いを、私たちが全力でプロデュースします。

あなたの人生を共に設計し、真実の縁（インヨン）を現実のものにする。それが私たちの揺るぎない使命です。









【会社概要・お問い合わせ】 結マリッジパートナー (Yuimarriage Partner)

公式サイト：https://yuimarriagepartner.com( https://yuimarriagepartner.com )