ペットの幸せは、自分の幸せから！ 動物業界30年の著者が教える心と体の話『愛するペットが本当に望んでいること ～犬・猫の健康寿命を延ばす3つのトータルケア～』4月28日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『愛するペットが本当に望んでいること ～犬・猫の健康寿命を延ばす3つのトータルケア～』を2026年4月28日に発売いたします。
「うちの子、一見元気だけれど、どこか気になる…」
「動物病院に通っているのに、なかなか体調が良くならない…」
こんなお悩みはありませんか？
本書では、動物業界に30年携わり、数多くのペットと飼い主に接してきた著者だからこそ見つけた不調の原因と対処法を解説します。
健康管理から、正しいフード選び、しつけの基本まで網羅！
さらに、“飼い主の心の状態”もペットの健康に影響を与えるという考えをもとに、動物と人間の両方がより幸せになる道をご提案します。
「この子はうちに来て、本当に幸せかな？」
そんな問いに、自信をもって答えられるようになりたい方へ。
大切な存在と、もっと楽しく、もっと多くの時間を過ごすために必要な知恵をお届けします。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36688/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348084/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348084/images/bodyimage2】
飼い主がごきげんなら この子はもっと幸せになる
ペットの体調不良、問題行動、分離不安、無駄吠え、食欲不振――
その原因は本当にフードやしつけだけでしょうか？
長年ペットと飼い主を見つめ続けてきた著者が、食事・行動・心の3つの観点から不調の改善方法を解説します。
・なぜ高額なフードでも安心できないのか
・国産・獣医師推奨表示の見方
・分離不安や問題行動の本当の原因
・ペットロスを乗り越える心の整え方
ペットは家族であり、あなたの鏡です。
あなたの不安、怒り、自己否定は、想像以上に伝わっています。
飼い主が整えば、ペットは変わる。
知識と心の両面からアプローチする、新しいペット幸福論。
犬・猫を愛するすべての人へ。
“本当に守るべきもの”が見えてくる一冊です。
【著者プロフィール】
岸田 茉樹（きしだ まき）
絵本作家・アーティスト。
奈良県在住。動物業界歴30年。トリミングサロン「ドッグサポーターズ・ララミー」を16年以上営み、日々ペットと飼い主に向き合う中で、「問題行動」や「病気」の背景には、環境・感情・関係性のひずみがあることに気づく。
動物の行動や体調を通して伝わる心の反応を読み解き、ペットと人がより健やかに暮らすための視点を、講座や執筆活動を通じて発信している。
現在は本書の内容をもとに、ペットそれぞれの個性に合わせて向き合い方を考える講座を開催。
著書に絵本『シャドくんと夢を叶える魔法の呪文』『シャドくんとハニーおじさんの奇跡』（みらいパブリッシング）・『うそだった願い事』（三恵社）・『ぽかぽかもふもふ』『トトとまいごのりゅう』（ニコモ）がある。
【書籍概要】
書名：愛するペットが本当に望んでいること
副書名：犬・猫の健康寿命を延ばす3つのトータルケア
著者：岸田 茉樹
発売日：2026年4月28日
価格：1870円(税込)
体裁：四六判 192ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37758-7
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434377582
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
「うちの子、一見元気だけれど、どこか気になる…」
「動物病院に通っているのに、なかなか体調が良くならない…」
こんなお悩みはありませんか？
本書では、動物業界に30年携わり、数多くのペットと飼い主に接してきた著者だからこそ見つけた不調の原因と対処法を解説します。
健康管理から、正しいフード選び、しつけの基本まで網羅！
さらに、“飼い主の心の状態”もペットの健康に影響を与えるという考えをもとに、動物と人間の両方がより幸せになる道をご提案します。
「この子はうちに来て、本当に幸せかな？」
そんな問いに、自信をもって答えられるようになりたい方へ。
大切な存在と、もっと楽しく、もっと多くの時間を過ごすために必要な知恵をお届けします。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36688/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348084/images/bodyimage2】
飼い主がごきげんなら この子はもっと幸せになる
ペットの体調不良、問題行動、分離不安、無駄吠え、食欲不振――
その原因は本当にフードやしつけだけでしょうか？
長年ペットと飼い主を見つめ続けてきた著者が、食事・行動・心の3つの観点から不調の改善方法を解説します。
・なぜ高額なフードでも安心できないのか
・国産・獣医師推奨表示の見方
・分離不安や問題行動の本当の原因
・ペットロスを乗り越える心の整え方
ペットは家族であり、あなたの鏡です。
あなたの不安、怒り、自己否定は、想像以上に伝わっています。
飼い主が整えば、ペットは変わる。
知識と心の両面からアプローチする、新しいペット幸福論。
犬・猫を愛するすべての人へ。
“本当に守るべきもの”が見えてくる一冊です。
【著者プロフィール】
岸田 茉樹（きしだ まき）
絵本作家・アーティスト。
奈良県在住。動物業界歴30年。トリミングサロン「ドッグサポーターズ・ララミー」を16年以上営み、日々ペットと飼い主に向き合う中で、「問題行動」や「病気」の背景には、環境・感情・関係性のひずみがあることに気づく。
動物の行動や体調を通して伝わる心の反応を読み解き、ペットと人がより健やかに暮らすための視点を、講座や執筆活動を通じて発信している。
現在は本書の内容をもとに、ペットそれぞれの個性に合わせて向き合い方を考える講座を開催。
著書に絵本『シャドくんと夢を叶える魔法の呪文』『シャドくんとハニーおじさんの奇跡』（みらいパブリッシング）・『うそだった願い事』（三恵社）・『ぽかぽかもふもふ』『トトとまいごのりゅう』（ニコモ）がある。
【書籍概要】
書名：愛するペットが本当に望んでいること
副書名：犬・猫の健康寿命を延ばす3つのトータルケア
著者：岸田 茉樹
発売日：2026年4月28日
価格：1870円(税込)
体裁：四六判 192ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37758-7
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434377582
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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