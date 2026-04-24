ノジマ ホームズ鶴見店４月24日オープン！ ～地域の皆様の暮らしをサポートします～
株式会社ノジマ（代表執行役社長 野島廣司 以下「ノジマ」）は、「ノジマ ホームズ鶴見店」を「ノジマ横浜東寺尾店」より移転オープンいたします。デジタル家電の「相談員」として、地域の皆さまのより便利な暮らしを引き続きサポートしてまいります！
また、４月24日（金）～５月15日（金）の期間中、オープン限定特価としてノジマポイントが最大20％還元になるお得なセールも開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347841/images/bodyimage1】
■オープンセール実施概要
(1)４月24日（金）～５月15日（金）の期間中ノジマポイント最大20%還元！
(2)ノジマアプリ新規登録でプレゼント！
500円引きの入会特典／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ
(3)既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！
(4)人気の商品を大特価でご用意しております。ぜひ店頭にお越しくださいませ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347841/images/bodyimage2】
■ノジマ ホームズ鶴見店 概要
オープン：2026年４月24日（金）
場 所：神奈川県横浜市鶴見区岸谷3-9-1島忠ホームズ横浜鶴見2階
営業時間：10：00～20：00
ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。
配信元企業：株式会社ノジマ
また、４月24日（金）～５月15日（金）の期間中、オープン限定特価としてノジマポイントが最大20％還元になるお得なセールも開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております！
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■オープンセール実施概要
(1)４月24日（金）～５月15日（金）の期間中ノジマポイント最大20%還元！
(2)ノジマアプリ新規登録でプレゼント！
500円引きの入会特典／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ
(3)既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！
(4)人気の商品を大特価でご用意しております。ぜひ店頭にお越しくださいませ！
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■ノジマ ホームズ鶴見店 概要
オープン：2026年４月24日（金）
場 所：神奈川県横浜市鶴見区岸谷3-9-1島忠ホームズ横浜鶴見2階
営業時間：10：00～20：00
ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。
配信元企業：株式会社ノジマ
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