日本で初めて大麦若葉の生エキス青汁を商品化したケンプリア株式会社(本社：兵庫県伊丹市)は、このたび、8月1日を「生エキス青汁の日」として、一般社団法人 日本記念日協会に2026年4月10日付で正式登録いたしました。





本記念日は、生エキス青汁を広く知っていただくとともに、野菜不足の解消をはじめ日々の食生活や健康的な生活習慣を見直すきっかけを提供し、健康意識の向上や健康寿命の延伸に寄与することを目的として制定したものです。





生エキス青汁の日 ロゴ





■「生エキス青汁」とは

「生エキス青汁」とは、大麦若葉を中心とした野菜などの植物原料を非加熱で粉末化した、溶けやすく、飲みやすい吸収性にも優れた青汁粉末です。素材の風味や持ち味を活かしながら、毎日の食生活に取り入れやすいのが特長です。









■制定の背景

当社は、1968年8月1日の創業以来、大麦若葉に着目し、その有用性を活かした青汁の研究開発に取り組んでまいりました。創業者である故・萩原 義秀医学博士による研究開発、製法の特許化、そしてそれを受け継いだ継続的な製造販売の歩みが、当社の生エキス青汁づくりの原点となっています。

こうしたものづくりの歴史やその価値を広く知っていただくとともに、野菜を中心とした健やかな食生活への関心を高める日として、このたび記念日を制定しました。









■8月1日とした理由

8月1日は、当社の創業記念日にちなむものです。

生エキス青汁の価値は、単なる商品化にとどまらず、その背景にある理念や着想、研究開発の出発点にあるという考えから、創業日である8月1日を「生エキス青汁の日」としました。





生エキス青汁の日 記念日登録証





■記念日ロゴについて

記念日ロゴは、「生」の文字を青汁のしずくに見立ててデザインしました。生エキス青汁らしい瑞々しさや自然のイメージを緑色で表現し、記念日として分かりやすく親しみを持っていただけるロゴにしています。









■記念日イベント

「生エキス青汁の日」にあわせて、薬局・薬店、ドラッグストア、健康食品店などで、生エキス青汁の試飲会やサンプル配布を実施します。

また、ニュースレターやSNSなどを通じた情報発信により、生エキス青汁の魅力や、健康的な食生活の大切さを広く伝えてまいります。









【ケンプリア株式会社】

1968年創業の健康食品メーカー。日本で初めて大麦若葉の生エキス青汁を商品化しました。

「みなさまの健康と幸せな暮らしを実現します」という企業理念のもと、大地や自然の恵みを活かした商品やサービスを探求し、それらを社会に広く提供しています。





所在地(本社)： 兵庫県伊丹市北伊丹7丁目98番地

所在地(工場)： 大分県宇佐市四日市917番1

代表者 ： 代表取締役社長 深田 秀樹

事業内容 ： 青汁及び健康食品、食品、入浴剤など製造

設立 ： 1968年

資本金 ： 3,000万円

URL ： https://www.kenpria.com/