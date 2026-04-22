2026年 GMO顧客満足度ランキング2年連続 引越し会社 第１位を獲得しました！

株式会社サカイ引越センター

株式会社サカイ引越センター（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：田島哲康）は、GMOリサーチ&AI株式会社が2026年4月22日に発表した「GMO顧客満足度ランキング」において、「2026年 引越し会社」の総合満足度で第1位を獲得いたしました。昨年に続き、2年連続での第1位獲得となります。

サイトURL： https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/moving_2026

2026年 GMO顧客満足度ランキング 引越し会社 第１位

「2026年 GMO顧客満足度ランキング 引越し会社」の評価は、「営業スタッフの対応」「引越しスタッフの対応」「オプションサービス」「コストパフォーマンス」など、複数の評価指標に基づいて実施されたもので、全国の利用者の声を反映した信頼性の高い調査です。

このたびの受賞は、日頃より当社のサービスをご利用いただいているお客様一人ひとりのご支援の賜物であり、また全国各地でまごころこめて対応している従業員・現場スタッフの努力の成果でもあります。心より感謝申し上げます。

当社は今回の受賞を励みに、今後もさらなるサービス品質の向上と、お客様一人ひとりに寄り添った引越しサービスの提供に努めてまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

▽調査概要

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：4494名

規定人数：100人以上

調査期間：2026年2月10日～2026年2月27日

調査対象：

性別：指定なし

年齢：18～84歳

地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1）過去3年以内に引越し会社のサービスを利用して引越しを行った

2）引越しサービスの選定に関与し、費用を把握している

ただし、法人の事務所移転や大型荷物の搬送・搬入などでの利用は除きます。

調査企業・サービス数：30

定義：1. 住居移動の際に、家具や荷物を運搬するサービスを取り扱っている企業

2. 単身・家族どちらの引越しにも対応している企業

URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/moving_2026