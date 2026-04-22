河口湖唯一の湖上レストラン『HAMANASHI HOUSEBOAT』を運営するスリーシックスティ・チャネル株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：坂口 元邦)は、2026年5月5日(火)15：00-21：00、河口湖の湖上を舞台に、河口湖周辺のレストラン・料理店のセラーに眠る特別なワインを解放する1日限りのイベント「Cellar Door at HAMANASHI HOUSEBOAT」を開催いたします。





本イベントは、HAMANASHI HOUSEBOATのソムリエで、ドリンクディレクターの永原 有茶を発起人として、河口湖周辺の料理人・レストランが所有するとっておきのワインを持ち寄り、来場者が気軽に飲み比べできる“蔵出しワインバー”として展開されます。





昨年まで河口湖で親しまれてきた「蔵出しワインバー」の想いを引き継ぎ、ワインを愛する人々が気軽に集い、「ワインの世界」と「人とのつながり」を広げながら、河口湖という土地ならではの居心地の良さと開放感を味わっていただくことを目的としています。





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■イベントの特徴

1. レストラン・料理店の“ワインセラーの扉”を開く特別な体験

当日は、河口湖周辺の料理人やレストランの協力のもと、普段は開ける機会の少ない各店のセラーに眠るワインを特別に解放。料理人やソムリエの想いとともに、一期一会の一杯をお楽しみいただけます。





2. 気軽に楽しめるチケット制ワインバー

ソムリエの永原 有茶によるサーブで、30種類以上のワインを飲み比べ。ワイン初心者から愛好家まで、幅広く楽しめるイベントとなっています。

3,500円｜50ml × 5杯 (＋1皿)

7,000円｜50ml × 10杯(＋1皿)

※お通しは先着順となります。

※1杯分のチケットで、おつまみと交換できます。





3. 参加型ブラインドテイスティング

品種・産地をテーマにしたブラインドテイスティングを開催。優勝者にはHAMANASHI HOUSEBOATのディナー招待券(ペア1組)を贈呈いたします。





4. ワインと楽しむイタリアン

当日は河口湖に昨年オープンしたばかりの絶品イタリアン「Da Pansù」水越 佳子シェフによるフードをご提供。ワインとの相性を楽しみながら「食とワインのペアリング」を体験いただけます。

※お食事は数量を限定してご提供いたします。予めご了承ください。





5. 湖上で生まれるコミュニティ

河口湖の自然と開放的な空間の中で、ワインを軸にソムリエ・料理人・飲食関係者・来場者が自然につながる場を創出。「ワインの世界」と「人とのつながり」を広げ、かけがえのない時間をお過ごしください。





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■企画背景

本イベントは、昨年まで河口湖でも親しまれてきた「蔵出しワインバー」の想いを、シェフたちの協力のもと、新たな形で未来へつなぐ試みでもあります。





単なるワインイベントにとどまらず、食・酒・人が交差する“地域コミュニティの場”としてのワインバー構想の立ち上げイベントとして位置づけています。









■開催概要

イベント名： Cellar Door at HAMANASHI HOUSEBOAT

日時 ： 2026年5月5日(火)15：00-21：00

会場 ： HAMANASHI HOUSEBOAT(河口湖観光 第7桟橋)

〒401-0303 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川1081-1

参加費 ： チケット制

3,500円｜50ml × 5杯 (＋1皿)

7,000円｜50ml × 10杯(＋1皿)

※お通しは先着順となります。

※1杯分のチケットで、おつまみと交換できます。

注意 ： ※当日、船の出航はありません。

※悪天候の場合は、中止となります。

※想定以上の来場があった場合、入場制限や時間制になる場合がございます。





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■協力・協賛(募集中)

本イベントでは、趣旨にご賛同いただけるレストラン・料理店・生産者・企業の皆様によって開催しています。

nôtori / mieux restaurant / Miura料理店 / Da Pansù / relume /天ぷら竜 / 虎屋リカー 他









■ソムリエについて

永原 有茶(ARISA NAGAHARA)

ソムリエ / ブドウ栽培家

フレンチレストランでのワインサービスから始まり、その後菓子作家として10年間活動。素材への興味から農家に転身し、ワインブドウ栽培家へ。茨城のワイナリーで、栽培、醸造補助、営業などワインに関わるあらゆることを経験し、最終的にサービスの立場に戻りソムリエとして、現在は産地を知るために山梨に移住。サービスの立場から川上までをサポートする活動を行なっている。









■フードについて

Da Pansù(ダパンス) / 水越 佳子

北イタリアの方言で「Pansù＝たくさん食べてお腹がパンパンになった愛らしい太っちょさん」を意味する店名には、“食べることを心から楽しみ、人生を味わい尽くしてほしい”という想いが込められている。





河口湖の静かな住宅街に店を構え、旬の食材を活かしたイタリア仕込みの料理を、気負わず落ち着いた空間で提供するイタリアンレストラン。

オーナーシェフは富士吉田市出身の水越 佳子。イタリアを北から南へと縦断し、各地の郷土料理を6年にわたり修得。特にシチリアの食文化に強く影響を受ける。帰国後はタベルナ・ラ・クーラにて料理長を務め、独立。





イタリアで培った技術と感性に、富士北麓の旬の恵みを重ねた一皿を大切にし、「初心を忘れず、料理に向き合う」姿勢を軸に、訪れる人の心とお腹を満たす料理を提供している。









■主催

HAMANASHI HOUSEBOAT

所在地： 〒401-0303

山梨県南都留郡富士河口湖町浅川1081-1 河口湖観光 第7桟橋

URL ： https://hamanashi.jp/jp

TEL ： 050-8894-2022