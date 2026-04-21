一般社団法人マネーキャリアラボ 、八重瀬町の委託を受け町内保育園の保護者向け「お金の基礎知識セミナー」を実施

一般社団法人マネーキャリアラボ

一般社団法人マネーキャリアラボは、八重瀬町の令和8年度委託事業として、町内保育園の保護者向けに「お金の基礎知識セミナー」を実施いたします。本取り組みは、保護者が家計や教育費、税制の基礎知識を学び、暮らしや将来設計に役立てるきっかけを提供することを目的としたものです。参加費は無料で、託児にも対応し、希望者には個別相談の機会も設けています。

近年、物価上昇や教育費負担への不安、働き方の多様化などを背景に、子育て世代にとって「生活に直結するお金の知識」の重要性はますます高まっています。一方で、家計管理や制度活用については、「必要だと感じていても、どこから学べばよいかわからない」という声も少なくありません。今回のセミナーでは、そうした保護者の不安や疑問に寄り添い、日々の暮らしの中ですぐに活かせる知識を、基礎からわかりやすく伝えます。



本セミナーで扱うテーマは、意外と知らない給与明細の見方、家計管理の基本、ふるさと納税などの税制活用、教育費の目安など、子育て世代にとって関心の高い内容です。学びの機会の提供を主眼としながら、参加者一人ひとりの状況や関心にも寄り添えるよう、希望者には個別相談にも対応します。保護者が安心して参加しやすい学びの場づくりを通じて、地域における金融教育の裾野を広げることを目指しています。



今回、講師を務めるのは、一般社団法人マネーキャリアラボの副理事・比嘉 天（ひが たかし）で、金融教育・キャリア教育の企画運営を担当しています。



一般社団法人マネーキャリアラボは、沖縄県を拠点に「暮らしに必要な知識が、はたらく力を支える」という思いのもと活動しています。企業向けFP顧問サービス、キャリア教育事業、個人および法人向け金融・保険教育を展開し、従業員向けセミナーや個別相談を通じて福利厚生としての金融教育を支援するとともに、活動を通じて得た収益の一部を子どもたちへの教育普及にも役立てています。



今回の取り組みは、自治体と地域団体が連携し、子育て世代の暮らしに寄り添った学びの機会を届ける事例のひとつです。マネーキャリアラボは今後も、金融教育とキャリア形成支援を通じて、地域の一人ひとりが安心して未来を考えられる環境づくりに取り組んでまいります。

講師紹介

比嘉 天（ひが たかし）

一般社団法人マネーキャリアラボ 副理事。生命保険業界で個人・法人双方のリスクマネジメントに携わってきた経験を持ち、現在は沖縄を拠点に家計管理や資産形成などの相談に対応。マネーキャリアラボでは、金融教育・キャリア教育の企画運営を担当しています。

代表コメント

代表理事 田島 めぐみ コメント

子育て世代にとって、お金のことはとても身近でありながら、後回しになりやすいテーマでもあります。教育費のこと、家計のこと、制度のこと。気になってはいても、「どこで学べばいいのかわからない」と感じている方は少なくありません。今回、八重瀬町と連携してこのような学びの機会をお届けできることは、地域の保護者の皆さまに寄り添ううえで、とても意味のある取り組みだと感じています。

自治体と民間団体がそれぞれの強みを持ち寄ることで、必要な情報を、より身近に、より参加しやすい形で届けられるようになります。私たちはこれからも、暮らしに役立つ金融教育を通じて、子育て世代が安心して未来を描ける地域づくりに貢献してまいります。

セミナー概要

名称

子どもの未来のために知っておきたい お金の基礎知識セミナー

実施形態

八重瀬町の令和8年度委託事業として実施

初回開催日

令和8年4月25日（土）

対象

町内保育園の保護者

主なテーマ

給与明細の見方、家計管理の基本、ふるさと納税などの税制活用、教育費の目安など

特徴

参加費無料／託児対応あり／希望者への個別相談あり

法人名

一般社団法人マネーキャリアラボ

所在地

沖縄県豊見城市字豊崎3番地59

事業内容

企業向けFP顧問サービス、キャリア教育事業、個人および法人向け金融・保険教育

URL

https://money-careerlab.com/

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人マネーキャリアラボ

MAIL：info@moneycareer-lab.com