株式会社あじかん(本社：広島県広島市、代表取締役 社長執行役員：足利直純、以下「あじかん」)は、応援購入サービス「Makuake」にて目標金額の122％を達成したごぼうたっぷりの食べるスープ「あじかんごぼう RESET SOUP(リセットスープ)」を、2026年5月10日(日)より一般販売を開始します。

国産ごぼうを使用し、1食で1日分の食物繊維の1/2※1が摂れる低カロリー(1食119kcal～)の具沢山の食べるスープを、いよいよ一般のお客様にもお届けできることとなりました。

※1 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」





あじかんごぼう RESET SOUP1





■5月10日「ごぼうの日」について

あじかんは、代表商品である「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」の開発・製造をはじめ、15年以上にわたりごぼう加工の知見と技術を磨いてきました。その知見と実績を背景に、「ごぼうをより身近に感じていただきたい」という思いを込め、5月10日を「ご(5)棒(1)お(0)」の語呂合わせにちなみ「ごぼうの日」として制定しています。この記念日をきっかけに、より多くの方に食物繊維が豊富な「あじかんごぼう RESET SOUP(リセットスープ)」で食生活改善を提案してまいります。

「あじかんごぼう RESET SOUP(リセットスープ)」は2026年5月10日(日)より、公式オンラインショップにてご購入いただけます。詳細は商品ページをご覧ください。









■「あじかんごぼう RESET SOUP」の概要





あじかんごぼう RESET SOUP2

あじかんごぼう RESET SOUP3





「あじかんごぼう RESET SOUP」は、1食あたり12.5gと豊富な食物繊維を摂ることにより、からだを内面から整え、中からキレイにすることで、普段の生活での気持ちもリセットしていただきたいという思いが込められています。また、開発にあたっては、あじかんの人気製品「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」の開発・製造で15年以上にわたり蓄積してきたごぼう加工の知見と技術を活かし、ごぼうの風味を残しながら旨味を引き出すなど、味にとことんこだわった上に、食物繊維をしっかりと摂ることができるスープに仕上げています。主原料には、「ごぼうのおかげ」と同じ契約農家が栽培した国産ごぼうを使用。「ごぼうまるごとしょうゆ」と「ごぼうまるごと旨辛みそ」の2製品にはスープにあじかんの「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」を煮出して使用しています。





【主な特徴】

(1)豊富な食物繊維量

1食(220g)あたり12.5gの食物繊維を含みます。これは、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」に基づく成人の1日の目標量の約半分に相当し、生鮮ごぼう約1.4本分※1に相当します。

※1 1本150gとして算出 出典：日本食品標準成分表2020年版(八訂)





(2)ごぼうの食感を活かしたカット方法

それぞれのスープに合わせたカット方法により、よりごぼうの食感を味わっていただける設計としています。咀嚼による満足感を重視し、スープでありながら「食べた」実感が得られるよう工夫しています。





カット方法





※ごぼうの繊維に対してカットの方向を変えることで、食べた時の食感も変わります。





(3)国産素材と焙煎ごぼう茶の活用

主役のごぼうは、信頼できる国内契約農家による栽培品を厳選して使用しています。また、「ごぼうまるごと旨辛みそ」「ごぼうまるごとしょうゆ」の2種類には、あじかん焙煎ごぼう茶をスープとして使用し、ごぼうの風味に深みを持たせています。





(4)「あじかんごぼう RESET SOUP」の商品一覧(全5種類)

【濃厚クリーミーチャウダー】(259 kcal)

ごぼうの風味とクリーミーな味わいを組み合わせたスープ





濃厚クリーミーチャウダー





【ごろっと野菜のミネストローネ】(200 kcal)

トマトベースに野菜を多く使用した食べ応えのあるスープ





ごろっと野菜のミネストローネ





【ごぼうまるごと旨辛みそ】(142 kcal)

焙煎ごぼう茶仕立ての味噌に辛みを加えた和風スープ





ごぼうまるごと旨辛みそ





【ごぼうまるごとしょうゆ】(126 kcal)

焙煎ごぼう茶仕立ての醤油ベースの和風スープ





ごぼうまるごとしょうゆ





【もち麦豆乳生姜】(119 kcal)

もち麦と豆乳をベースに生姜を効かせたスープ





もち麦豆乳生姜





(5)商品の仕様

商品名 ： あじかんごぼう RESET SOUP(全5種類)

内容量 ： 220g／袋

保存方法 ： 冷凍保存(-18℃以下)

賞味期限 ： 製造日より冷凍で1年間

調理方法 ： 電子レンジ(600Wで約4分～4分30秒)または湯煎(約5～7分)

定期価格 ： 5食セット 一般販売価格 3,906円(税・送料込)

10食セット 一般販売価格 6,325円(税・送料込)

15食セット 一般販売価格 8,442円(税・送料込)

商品ページ： https://ec-ahjikan.com/lp?u=soup_l2









■会社概要

社名 ： 株式会社あじかん (東証スタンダード市場上場：証券コード2907)

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 足利 直純

所在地 ： 広島県広島市西区商工センター七丁目3番9号

事業内容： 鶏卵加工製品・野菜加工製品・水産練製品・その他食品の製造および販売

URL ： https://www.ahjikan.co.jp/