SIGQ、情報セキュリティの国際規格「ISO/IEC 27001」認証を取得

株式会社SIGQ

インシデントマネジメントに特化したAgentic AI「Incident Lake」を開発する株式会社SIGQ（読み：シグキュー、本社：茨城県つくば市、代表取締役：金築 敬晃）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001」の認証を取得したことをお知らせいたします。これにより、エンタープライズ企業様にもより安心してご利用いただける、高度な情報管理体制が第三者機関によって客観的に証明されました。

認証取得の背景と目的

24時間365日の安定稼働が求められる現代のシステム運用において、インフラの稼働データやインシデントの対応履歴は、企業のIT基盤の根幹に関わる極めて機密性の高い情報です。

当社が提供する「Incident Lake」は、組織内に散らばったこれらの運用データを統合し、属人的な暗黙知をAIによって形式知化することで、インシデント対応の劇的な高速化と継続的な改善を支援するサービスです。性質上、お客様の重要なシステムデータをお預かりするため、導入をご検討いただくエンタープライズ企業様からは、極めて厳格な情報セキュリティ体制の構築が求められます。

当社は創業時より強固なセキュリティ環境の構築に努めてまいりましたが、この度「ISO/IEC 27001」を取得したことで、当社のセキュリティマネジメントが国際的な基準を満たしていることが証明されました。今後も強固なセキュリティ基盤のもと、インシデント対応を単なる「障害対応作業」から、「システムレジリエンスを向上させる信頼設計の活動」へと昇華させる支援を加速してまいります。

株式会社SIGQ 代表取締役 金築 敬晃のコメント

システムの『信頼性』を設計するサービスを提供する私たち自身が、情報管理においてお客様から絶対的な信頼をいただける存在でなければなりません。今回のISMS認証取得は、その前提となる責任についての一つの証明であると考えています。

複雑化するITインフラにおいて、インシデント対応の属人化は多くの企業で開発者の時間を奪う深刻な課題となっています。私たちは国際基準のセキュリティ体制のもと、「Incident Lake」を通じて、担当者が運用保守の重圧から解放され、本質的な価値創造に集中できる環境の実現に貢献してまいります。

認証登録の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149500/table/18_1_9a0ac720697d25eb2cc6127e14c01535.jpg?v=202604211151 ]

「Incident Lake」について

「Incident Lake」は、最先端LLMの進化をエンジンとし、散らばった運用データを統合して意思決定を劇的に速める「インシデント・インテリジェンスレイヤー」です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4sd1ufokgOw ]

蓄積がLLMを研ぎ澄ます「知の集積地」

単なるデータの右から左への処理（プロセッシング）に留まりません。Slackでの対話、既存のチケット管理ツール (ServiceNow、Atlassian Jira 等)に蓄積されている情報、現場の判断といった「生きたデータ」を取り込み、LLMが即座に活用できる形でIncident Lake内に蓄積します。データが溜まるほど、LLMは「その組織特有のルールや過去の教訓」を深く理解し、回答や支援の精度が自己進化し続ける仕組みを構築しています。

既存ツールと協働し、運用の「ラストワンマイル」を資産化する

既存のチケット管理ツールを置き換えるのではなく、それらと併用することで真価を発揮します。

- データの資産化：既存ツール（ServiceNow等）に記録される「結果」だけでなく、その過程にある「判断の理由」や「試行錯誤」というラストワンマイルのデータをIncident Lakeが吸い上げ、構造化します。- 意思決定のハブ：既存ツールと連携しながら、Incident Lake内に醸成された「組織の知恵」をマネージャーへ提供。情報整理の労力を最小化し、迅速かつ妥当性のある判断を支えます。

Incident Lakeは、使うほどに賢くなる「組織専用の意思決定エンジン」として、エンタープライズ運用のあり方をアップデートします。

▼ Incident Lakeプロダクト紹介サイト：https://incidentlake.com

▼ Incident Lake導入・業務提携に関するお問い合せ先：https://incidentlake.com/contact

会社概要

企業名：株式会社SIGQ

代表者：代表取締役 金築 敬晃

設立年月：2024年8月

所在地：〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2-5-1 つくば市産業振興センター203号室

企業URL：https://company.sigq.io