「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」にて解禁された「ドラゴンボール Sparking! ZERO」、「ドラゴンボール ゼノバース2」、「ドラゴンボール ファイターズ」最新情報のお知らせ

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社カプセルコーポレーション・トーキョー、株式会社集英社、東映アニメーション株式会社、株式会社バンダイ・株式会社 BANDAI SPIRITSとともに、世界中の『DRAGON BALL』ファンに向け『DRAGON BALL』の世界観がたっぷり詰まったイベント「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」を米国カリフォルニア州ロサンゼルスにて、日本時間2026年4月19日（日）～20日（月）に開催いたしました。

「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」内で開催されたステージコンテンツ「Battle Hour Times」にて、ドラゴンボール家庭用ゲームに関する、下記最新情報を解禁いたしました。

【「Battle Hour Times」解禁情報まとめ】

■「ドラゴンボール Sparking! ZERO」

限界超突破DLC「NEO」の情報公開！新たなプレイアブルキャラクター、衣装・技、ステージやソロモードの追加が決定＆2026年4月21日に「サバイバルモード」追加の無料アップデートも

配信決定！

■「ドラゴンボール ゼノバース2」

最後のDLC「FUTURE SAGA Chapter4」が2026年夏配信決定＆ティザーPVが公開！

■「ドラゴンボール ファイターズ」

新DLCプレイアブルキャラクター「孫悟空（超サイヤ人4・DAIMA）」

2026年4月22日（水）配信決定＆「キャラクターPV」公開！

■「ドラゴンボール Sparking! ZERO」に、限界超突破DLC「NEO」が登場！

新たなプレイアブルキャラクター、衣装・技、ステージやソロモードの追加が決定＆2026年4月21日には「サバイバルモード」追加の無料アップデート配信も決定！

PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)/Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)にて

好評発売中の3D対戦アクションゲーム「ドラゴンボール Sparking! ZERO」につきまして、

大型ダウンロードコンテンツ“限界超突破DLC「NEO」”に関する続報を解禁いたしました。

追加衣装やステージの詳細などは公式サイトをチェックしてみてください。

▼「限界超突破DLC「NEO」アナウンストレーラー」を公開！

https://youtu.be/6eqGVjpKQf0

限界超突破DLC「NEO」では、新たなプレイアブルキャラクター「スーパー17号」や「バーダック 超サイヤ人」、「ドラゴンボールZ Sparking!」シリーズ初参戦となる「シャンパ」や「ベジータ（GT）」など幅広いラインナップのキャラクターたちが30体以上登場！衣装、ステージだけでなく、シングルプレイで楽しめる新モード「限界超突破への道」も登場いたします！

＜新モード「限界超突破への道」とは？＞

好きなキャラクターをさらなる超戦士に成長させることができる新モード。

マップの中から行き先を選び、行った先でのバトルやイベントを通じて経験値や特別な能力が身につく「闘いの心得」を獲得して、自分好みの超戦士へと成長させていこう。

鍛えた戦士はプレイヤーマッチやオフライン対戦で使用可能。強さに応じて大きくなるオーラで、圧倒的なパワーを見せつけよう！

限界超突破DLC「NEO」は、PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)版にて2026年夏配信予定です。

※Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)版につきましては、他プラットフォームと異なるスケジュールにて後日配信予定です。

限界を超突破したドラゴンボールバトルを体感せよ！

▼「ドラゴンボール Sparking! ZERO」 限界超突破DLC「NEO」の詳細はこちら

https://dbsz.bn-ent.net/dlc/

また2026年4月21日には、「サバイバルモード」追加の無料アップデートの配信も決定しました。

「サバイバルモード」はメインメニューの「アルティメットバトル」からプレイ可能な新モードとなっており、「総当たり連戦」「無制限連戦」の2種類の遊び方でお楽しみいただけます。

DP/チーム/シングルそれぞれのルールでプレイが出来るため、得意な編成で限界へチャレンジしましょう！

■「ドラゴンボール ゼノバース2」最後のDLC「FUTURE SAGA Chapter4」が2026年夏配信決定＆ティザーPVを公開！

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/Xbox One/Xbox Series X|S/STEAM(R)にて好評発売中の「ドラゴンボール ゼノバース2」では、FINAL DLC「FUTURE SAGA Chapter4」の配信が

2026年夏に決定！

最新映像、「FUTURE SAGA Chapter4 ティザーPV」を公開いたしました。

これまでにない歴史改変を描く「FUTURE SAGA」シリーズの最終章がいよいよ配信。

フューが始めた超極悪化の実験の行く末を見届けよう！

▼「FUTURE SAGA Chapter 4 ティザーPV」

https://youtu.be/vwJPDDAmwDQ

また、現在好評配信中の「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」＆「ドラゴンボール レジェンズ」＆「ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ」に、”超極悪化キャラクター”達をはじめとする、「ドラゴンボール ゼノバース２」おなじみのキャラクター達の登場が決定いたしました！

＜ドラゴンボールZ ドッカンバトル＞

2026年4月23日（木）に、「ドラゴンボール ゼノバース２」から超サイヤ人ゴッドべジータ(超極悪化)をはじめ、トワ＆ミラ、トランクス(ゼノ)の登場が決定！

超サイヤ人ゴッドべジータ(超極悪化)はLRまでDOKKAN覚醒してバトル中に条件を満たすと超サイヤ人ゴッドべジータに覚醒可能！ぜひお楽しみに！

＜ドラゴンボール レジェンズ＞

2026年4月28日（火）から「ドラゴンボール ゼノバース２」とのコラボキャンペーンが開始！新キャラクターとしてSUP「時の界王神」とSP「トランクス：ゼノ」が登場！今後更に2体のSP、LRキャラクターが「FUTURE SAGA」シリーズより登場予定です！また他にもゼノバースに関するイベントを開催予定です、お楽しみに！

＜ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ＞

「ドラゴンボール ゼノバース2」でも活躍する「超サイヤ人 トランクス：青年期」のタイムパトロールスキンと、「超サイヤ人ゴッド ベジータ」の超極悪化スキンが登場！その他エモートやカスタマイズアイテムも登場予定！ぜひお楽しみに！

各タイトルにおけるコラボレーションの詳細および、実施期間などは各種公式Xをご確認ください。

▶「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」公式X：https://x.com/dokkan_official(https://x.com/dokkan_official)

▶「ドラゴンボール レジェンズ」公式X：https://x.com/db_legends_jp(https://x.com/db_legends_jp)

▶「ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ」公式X：https://x.com/DB_Squadra_jp(https://x.com/DB_Squadra_jp)

■「ドラゴンボール ファイターズ」 新DLCプレイアブルキャラクター「孫悟空（超サイヤ人4・DAIMA）」が参戦！

2026年4月22日（水）配信決定＆「キャラクターPV」公開！

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/ Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch(TM)/STEAM(R)/Windows PCにて発売中の「ドラゴンボール ファイターズ」におきまして、本作をより深くお楽しみいただきたいプレイヤーの皆様へ向けて、新DLCプレイアブルキャラクター「孫悟空（超サイヤ人4・DAIMA）」が収録されたDLC「DAIMAパック」を2026年4月22日（水）に配信することが決定いたしました。

「孫悟空（超サイヤ人4・DAIMA）」を紹介するキャラクターPVも、あわせて公開いましたので、ぜひご覧ください。

▼「ドラゴンボール ファイターズ」 孫悟空(超サイヤ人4・DAIMA)／キャラクターPV」を公開！

https://youtu.be/vyIg-bPlmAw

■各種製品情報はこちら

■「ドラゴンボール Sparking! ZERO」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2147_1_f4b8aff6f91905927455709df28cea8e.jpg?v=202604201151 ]

■「ドラゴンボール ゼノバース2」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2147_2_1eccb5c4e4c4a8d965b2023214f700b7.jpg?v=202604201151 ]

■「ドラゴンボール ファイターズ」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2147_3_0e95ec37ca0909cd08de5d561c7e2a76.jpg?v=202604201151 ]

■「ドラゴンボールゲームス バトルアワー2026」基本情報

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2147_4_bc7568d01ad5b1908f722ee46e6da1f4.jpg?v=202604201151 ]

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