【学術論文発表済】宮城県岩沼市のバザルト(R)ヘッドスパが数年来の薄毛に変化。1年の継続ケアで頭皮の透け範囲が縮小し髪質・立ち上がりに改善を実感した最新症例を公開

【学術論文発表済】宮城県岩沼市のバザルト(R)ヘッドスパが数年来の薄毛に変化。1年の継続ケアで頭皮の透け範囲が縮小し髪質・立ち上がりに改善を実感した最新症例を公開