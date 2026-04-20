【学術論文発表済】宮城県岩沼市のバザルト(R)ヘッドスパが数年来の薄毛に変化。1年の継続ケアで頭皮の透け範囲が縮小し髪質・立ち上がりに改善を実感した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――宮城県岩沼市・hairsalonApaiserの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、宮城県岩沼市のサロン『hairsalonApaiser』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、薄毛に悩んで数年来さまざまな方法を試してきたものの、効果を実感できずにいたお客様です。
同サロンでは、バザルト(R)ストーンの遠赤外線による深部温熱効果を活用したヘッドスパを月1回のペースで継続実施。1年にわたる継続ケアにより、頭皮環境の再構築をサポートしました。
施術を重ねるうちに、頭皮が透けていたてっぺんの薄い範囲が徐々に縮小。髪質が変わり黒々とした印象へと変化し、髪の毛の立ち上がりも確認されるようになりました。
お客様は「何をしてもダメだったから半信半疑だったけど、続けて良かった。ずっと継続する。何より気持ちよくて眠れるから続けられる」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：hairsalonApaiser（宮城県岩沼市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000498303/coupon/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347318/images/bodyimage1】
「エビデンスがあるから、自信を持ってお客様に勧められる。」
宮城県岩沼市の『hairsalonApaiser』オーナー・坂本氏がバザルト(R)を選んだ理由は明快です。エビデンスのある技術だからこそ、お客様に自信を持って勧められる。その一点が導入の決め手でした。
「痛くなく気持ちいいのに、結果と効果がすぐに出る。お客様の喜んだ顔が本当に嬉しいです」と坂本氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、坂本氏はこう語ります。「他にない体感と効果です。知らないなんてもったいない。どんなマシンよりも効果が出ると自信を持って言えます」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、数年来あらゆる方法を試しても変化が得られなかったお客様が、バザルト(R)ヘッドスパを月1回・1年継続することで頭皮の透け範囲の縮小・髪質の変化・立ち上がりの改善が確認されるという、年齢・性別に関わらず継続ケアで変化が確認された再現性をあらためて示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、宮城県岩沼市のサロン『hairsalonApaiser』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、薄毛に悩んで数年来さまざまな方法を試してきたものの、効果を実感できずにいたお客様です。
同サロンでは、バザルト(R)ストーンの遠赤外線による深部温熱効果を活用したヘッドスパを月1回のペースで継続実施。1年にわたる継続ケアにより、頭皮環境の再構築をサポートしました。
施術を重ねるうちに、頭皮が透けていたてっぺんの薄い範囲が徐々に縮小。髪質が変わり黒々とした印象へと変化し、髪の毛の立ち上がりも確認されるようになりました。
お客様は「何をしてもダメだったから半信半疑だったけど、続けて良かった。ずっと継続する。何より気持ちよくて眠れるから続けられる」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：hairsalonApaiser（宮城県岩沼市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000498303/coupon/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347318/images/bodyimage1】
「エビデンスがあるから、自信を持ってお客様に勧められる。」
宮城県岩沼市の『hairsalonApaiser』オーナー・坂本氏がバザルト(R)を選んだ理由は明快です。エビデンスのある技術だからこそ、お客様に自信を持って勧められる。その一点が導入の決め手でした。
「痛くなく気持ちいいのに、結果と効果がすぐに出る。お客様の喜んだ顔が本当に嬉しいです」と坂本氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、坂本氏はこう語ります。「他にない体感と効果です。知らないなんてもったいない。どんなマシンよりも効果が出ると自信を持って言えます」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、数年来あらゆる方法を試しても変化が得られなかったお客様が、バザルト(R)ヘッドスパを月1回・1年継続することで頭皮の透け範囲の縮小・髪質の変化・立ち上がりの改善が確認されるという、年齢・性別に関わらず継続ケアで変化が確認された再現性をあらためて示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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