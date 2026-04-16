産業用リニアアクチュエータの世界市場2026年、グローバル市場規模（空気圧式、電動式、油圧式、手動式）・分析レポートを発表
2026年4月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用リニアアクチュエータの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、産業用リニアアクチュエータのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の産業用リニアアクチュエータ市場に関する包括的な分析を行ったものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多面的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は8061百万ドルとされ、2031年には10650百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は4.1%であり、産業の自動化と高度化に伴い安定した成長が見込まれています。
本製品は回転運動を直線運動に変換する装置であり、高精度かつ制御された動作が求められる製造、ロボット、重機などの分野で広く利用されています。
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企業分析では、主要企業としてParker、Emerson、LINAK、THK、ABB、Flowserve、SKF、IAI、Belimo、Honeywellなどが取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開などの観点から比較され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。精度、耐久性、制御性能が重要な競争要因であり、各企業は技術革新や製品差別化を通じて競争優位性を確立しています。
また、コスト効率や供給体制も市場競争において重要な役割を果たしています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域における市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では製造業の拡大や自動化需要の増加により市場成長が顕著です。
一方、北米や欧州では高度な産業技術と安定した需要が市場を支えています。
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製品別では、空気圧式、電動式、油圧式、手動式に分類され、それぞれの特性や用途に応じた需要が分析されています。
用途別では石油・ガス、化学産業、鉱業・加工、水処理、発電、製造業などに分けられ、特に製造業とエネルギー関連分野での需要が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。これにより、企業は有望な市場分野を特定し、戦略的な事業展開を進めることが可能となります。
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市場動向では、成長要因として産業自動化の進展や精密制御技術の需要増加が挙げられています。
一方で、初期導入コストや技術的複雑性が課題として指摘されています。また、新技術の開発や高効率製品の導入は市場拡大の重要な機会とされています。競争環境は五つの力の分析により評価され、市場参入障壁や代替技術の影響などが検討されています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクへの理解が深まります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用リニアアクチュエータの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、産業用リニアアクチュエータのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の産業用リニアアクチュエータ市場に関する包括的な分析を行ったものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多面的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は8061百万ドルとされ、2031年には10650百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は4.1%であり、産業の自動化と高度化に伴い安定した成長が見込まれています。
本製品は回転運動を直線運動に変換する装置であり、高精度かつ制御された動作が求められる製造、ロボット、重機などの分野で広く利用されています。
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企業分析では、主要企業としてParker、Emerson、LINAK、THK、ABB、Flowserve、SKF、IAI、Belimo、Honeywellなどが取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開などの観点から比較され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。精度、耐久性、制御性能が重要な競争要因であり、各企業は技術革新や製品差別化を通じて競争優位性を確立しています。
また、コスト効率や供給体制も市場競争において重要な役割を果たしています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域における市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では製造業の拡大や自動化需要の増加により市場成長が顕著です。
一方、北米や欧州では高度な産業技術と安定した需要が市場を支えています。
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製品別では、空気圧式、電動式、油圧式、手動式に分類され、それぞれの特性や用途に応じた需要が分析されています。
用途別では石油・ガス、化学産業、鉱業・加工、水処理、発電、製造業などに分けられ、特に製造業とエネルギー関連分野での需要が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。これにより、企業は有望な市場分野を特定し、戦略的な事業展開を進めることが可能となります。
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市場動向では、成長要因として産業自動化の進展や精密制御技術の需要増加が挙げられています。
一方で、初期導入コストや技術的複雑性が課題として指摘されています。また、新技術の開発や高効率製品の導入は市場拡大の重要な機会とされています。競争環境は五つの力の分析により評価され、市場参入障壁や代替技術の影響などが検討されています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクへの理解が深まります。