カタログの誤植、価格の変更……印刷物の「絶望的なミス」を即日解決。創業50年の銘板印刷会社が、緊急対応の修正シールサービスを今春開始！

数万部のパンフレットを刷り直すコストも時間もない……。ビジネスの現場で誰もが一度は経験する「冷や汗」の瞬間、その絶望を救うために株式会社イワタシールが立ち上がります。

当社はこれまで、1mmの狂いも許されない工業用プレート「銘板」の印刷に50年携わってきました。この厳しい世界で磨き抜かれた、素材選定やインクの定着を一瞬で見極める「職人の目利き」を武器に、印刷ミスを迅速にカバーする特急サービスを2026年春より始動します。

本サービスは、単なるシール作成ではありません。既存の印刷物に限りなく馴染む「高品質な訂正」と、入稿から発送までの「圧倒的なスピード」を両立させた、いわばシールのレスキューサービスです。正式名称や詳細は近日公開予定。印刷業界の常識を覆す、新たな挑戦にご注目ください。





https://iwataseal.com/●有限会社イワタシール〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町84番地052-793-2552 9：00～18：00 土日祝休み【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347129/images/bodyimage1】

配信元企業：有限会社イワタシール

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