レトルト食品包装世界市場レポート2026-2032：企業調査、販売量、売上推移、平均価格
レトルト食品包装世界総市場規模
レトルト食品包装とは、レトルト殺菌に耐えられるよう設計された包装形態で、主に高温高圧加熱による加熱殺菌工程に対応できることが特徴です。レトルト食品包装には、アルミ箔や樹脂フィルムを多層に積層したパウチなどが多く用いられ、耐熱性、耐圧性、遮光性、気密性に優れています。これにより、食品の風味や栄養を保ちながら常温で長期保存することが可能となり、保存性と利便性を両立する重要な包装技術として広く活用されています。
図. レトルト食品包装の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347109/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347109/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルレトルト食品包装市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の7131百万米ドルから2032年には9865百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.6%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルレトルト食品包装市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、長期保存需要の拡大
レトルト食品包装の市場成長は、常温で長期間保存できる食品への需要拡大に強く支えられています。共働き世帯の増加や単身世帯の増加により、調理の手間を省きつつ保存性の高い食品が求められており、レトルト食品包装はそのニーズに適した技術として普及しています。
2、食品安全性への意識向上
消費者の食品安全性に対する意識が高まる中で、レトルト食品包装は高温高圧殺菌により微生物を抑制し、安全性を確保できる点が評価されています。この特性により、レトルト食品包装は安心して長期保存できる食品供給手段として需要が拡大しています。
3、ライフスタイルの多様化
ライフスタイルの多様化により、簡便で即食可能な食品の需要が増加しています。レトルト食品包装は電子レンジ加熱などで簡単に調理できる利便性を提供し、忙しい現代人の食生活を支える重要な包装技術として市場を拡大しています。
今後の発展チャンス
1、単身世帯と高齢者需要の増加
単身世帯や高齢者の増加により、手軽に調理できる食品の需要はさらに高まると考えられます。レトルト食品包装は、調理負担を軽減しながら保存性を確保できるため、日常食としての利用拡大が期待されます。
2、防災・備蓄市場の継続拡大
災害対策や備蓄意識の高まりも、レトルト食品包装にとって重要な機会です。長期保存が可能で、常温管理しやすいレトルト食品包装は、家庭用備蓄だけでなく、自治体や企業の防災備品としても需要が拡大しやすいです。
3、環境配慮型包装への転換
環境負荷低減への関心の高まりは、レトルト食品包装の技術革新を促す大きな機会です。軽量化、リサイクル対応、多層材の改良などが進めば、環境配慮と高機能性を両立するレトルト食品包装として、持続的な市場拡大が期待されます。
事業発展を阻む主要課題
1、原材料コストの上昇
レトルト食品包装の阻碍要因として、まず原材料コストの上昇が挙げられます。アルミ箔や高機能樹脂などの多層材料は、安定した性能を確保できる一方で、素材価格の変動を受けやすく、レトルト食品包装の製造コストを押し上げる要因となります。特に大量生産を行う分野では、コスト増が利益率の圧迫につながりやすいです。
2、環境規制への対応負担
レトルト食品包装とは、レトルト殺菌に耐えられるよう設計された包装形態で、主に高温高圧加熱による加熱殺菌工程に対応できることが特徴です。レトルト食品包装には、アルミ箔や樹脂フィルムを多層に積層したパウチなどが多く用いられ、耐熱性、耐圧性、遮光性、気密性に優れています。これにより、食品の風味や栄養を保ちながら常温で長期保存することが可能となり、保存性と利便性を両立する重要な包装技術として広く活用されています。
図. レトルト食品包装の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347109/images/bodyimage1】
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルレトルト食品包装市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の7131百万米ドルから2032年には9865百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.6%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルレトルト食品包装市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、長期保存需要の拡大
レトルト食品包装の市場成長は、常温で長期間保存できる食品への需要拡大に強く支えられています。共働き世帯の増加や単身世帯の増加により、調理の手間を省きつつ保存性の高い食品が求められており、レトルト食品包装はそのニーズに適した技術として普及しています。
2、食品安全性への意識向上
消費者の食品安全性に対する意識が高まる中で、レトルト食品包装は高温高圧殺菌により微生物を抑制し、安全性を確保できる点が評価されています。この特性により、レトルト食品包装は安心して長期保存できる食品供給手段として需要が拡大しています。
3、ライフスタイルの多様化
ライフスタイルの多様化により、簡便で即食可能な食品の需要が増加しています。レトルト食品包装は電子レンジ加熱などで簡単に調理できる利便性を提供し、忙しい現代人の食生活を支える重要な包装技術として市場を拡大しています。
今後の発展チャンス
1、単身世帯と高齢者需要の増加
単身世帯や高齢者の増加により、手軽に調理できる食品の需要はさらに高まると考えられます。レトルト食品包装は、調理負担を軽減しながら保存性を確保できるため、日常食としての利用拡大が期待されます。
2、防災・備蓄市場の継続拡大
災害対策や備蓄意識の高まりも、レトルト食品包装にとって重要な機会です。長期保存が可能で、常温管理しやすいレトルト食品包装は、家庭用備蓄だけでなく、自治体や企業の防災備品としても需要が拡大しやすいです。
3、環境配慮型包装への転換
環境負荷低減への関心の高まりは、レトルト食品包装の技術革新を促す大きな機会です。軽量化、リサイクル対応、多層材の改良などが進めば、環境配慮と高機能性を両立するレトルト食品包装として、持続的な市場拡大が期待されます。
事業発展を阻む主要課題
1、原材料コストの上昇
レトルト食品包装の阻碍要因として、まず原材料コストの上昇が挙げられます。アルミ箔や高機能樹脂などの多層材料は、安定した性能を確保できる一方で、素材価格の変動を受けやすく、レトルト食品包装の製造コストを押し上げる要因となります。特に大量生産を行う分野では、コスト増が利益率の圧迫につながりやすいです。
2、環境規制への対応負担