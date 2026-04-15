『大道芸博２０２６』特別公演Nightステージ・ゲスト発表！限定数チケット予約開始・サプライズゲストも?!　＠東京・練馬城址公園

イベント・バンキング運営組織委員会出典 大道芸博開催組織委員会出典 大道芸博開催組織委員会

2024年初開催の「大道芸博」も回を重ね今回で第5回を数える！過去に東京で3回、愛知・名古屋でも2025年に開催され、2026年は東京からスタート！開催を決定した!!︎

大都市での新たな公園利用の提案と、入場無料（一部有料公演有り）で誰もが楽しめる地域貢献型の超大型・大道芸イベントがふたたび東京にてゴールデンウィーク５日間の開催を発表！

さらに、夜の「特別公演Nightステージ」（有料）は本イベントのオフィシャルアンバサダー/アドバイザーを中心に大物ゲストが他ではなかなか披露しない大技を披露する予定だ！乞うご期待!!︎

まもなくサプライズゲストも公式X Twitterで発表予定w

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（＠daidougeihaku）

特別公演～Nightステージ 入場チケットはこちら

特別公演～Nightステージ

【前売・入場チケット/詳細は…】 https://daidogeihaku2026tokyo.peatix.com

入場料：前売チケット1,500円 (当日券2,000円)

○チケット購入特典：ステージ終了後、ゲストと面会・撮影会・サイン会



※お席利用は自由・席数限定・先着順

●５月４日㊗️ 17:30～19:00（入場150人限定）※予定

【出演順】１.エンジョイJoy ２.大道芸人ジーニー ３.紙磨呂 ４.Paul ５.ナニコレ？劇団

●５月５日㊗️ 17:30～19:00（入場150人限定）※予定

【出演順】１.Paul ２.MARUZA ３.大道芸人ジーニー ４.生方洋佑 ５.健山

●５月６日(振休) 17:30～19:00（入場150人限定）※予定

【出演順】１.生方洋佑 ２.Mr.↓YU↑ ３.ナニコレ？劇団 ４.紙磨呂 ５.エンジョイJoy

※６日のみサプライズゲスト有り・後日、公式X Twitterで 情報解禁!!︎乞うご期待！

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ご注意：

※保護者同伴3歳児以下入場無料 (お席利用の場合は膝上にて)

※カメラ (携帯電話含む) 持ち込みの際は脚立‧カメラスタンド‧自撮り棒などは持込‧使用禁止

※デイタイム（FREEステージ）は入場無料・観覧自由

Nightステージゲスト・プロフィール（順不同）

🎖️オフィシャル・アドバイザーエンジョイJoy

その日、その場所、その瞬間…アドリブと台本の狭間を悠々自適に遊び舞う、無対象パントマイムではなく舞台ショーパントマイム！

赤い衣装が駆け巡る「パントマイム演芸師」。

バンコクのストリートパフォーマンスフェス、春川国際演劇祭など、国内外フェスティバルに参加、国内の大道芸コンテストでは優勝を果たす。



大道芸博では初開催より『すべて出演』。

笑いと感動のステージは大道芸博ではお馴染み・ファンも多い！

🎖️2026TOKYO Nightステージ・ゲストMARUZA(マルザ)

"マルザはマサカズとルキアから成る話題のイケメン・プロマジシャングループ。

SNSフォロワー数４０万人以上…

動画再生回数は６億を誇り…

大規模イベント・テレビ番組・CM・舞台まで、幅広いシーンで活躍！クロースアップ・ステージマジック・催眠術・マジックレクチャー。

そして真骨頂はイリュージョン！

🥇オフィシャル・アンバサダーナニコレ？劇団

熊本を拠点に全国、海外で活躍する話題のナニコレ？劇団。ダンスが得意な謎多きMARIOと、話が不得意で恥ずかしがり屋なゲネスのパフォーマンスユニット。

そんな彼らのザザエさんネタのダンス動画は総再生回数2,000万回以上、SNS総フォロワー数約40万人！

TBS・ラヴィット、めざましテレビなどテレビ出演多数。

天保山WORLD performanceフェス 優秀賞 ほか受賞多数

Night公演では恒例!?︎新ネタも！期待が高まる…

🥇オフィシャル・アンバサダーPaul(ポール)

🇬🇧ストリートパフォーマー

イギリス出身の彼は日本文化に魅了され、若くして来日！モデルとして活躍し、東京コレクションやミュージックPV・CMほか多岐にわたり出演！

やがて彼はイギリス文化として愛着があった大道芸を通して表現する世界に目覚める！

たとえば3メートル以上ある一輪車の上で、流暢だけれどちょっと可笑しな日本語と笑いに満ちたトークを展開しながらの驚くべきジャグリングの数々は必見！！

オーストラリアSpecialバスキングライセンス取得。

横浜大道芸公式パフォーマー、名古屋ポップアップアーティスト、仙台まちくるパフォーマ一、札幌チカチカパフォーマンスほか多数

🥇オフィシャル・アンバサダー健山（ケンザン）

軽技パフォーマー 健山

国内随一と称えられるキャラクター系コメディバランスパフォーマンスショーは必見。

大道芸博では初開催より出演、他の追随を許さない笑い溢れる大道芸はいまや大道芸博では欠かせない存在！

【シチュエーション】

・歌のお兄さん風

幼児向け番組のお兄さんのような感じで展開します。児童施設や、商業施設などで主に 行われるシチュエーションです。

・アイドルライブ風

女性アイドルのライブ風に展開するパフォーマンスです。少し変わったパフォーマンス を見たいイベントやステージなどで人気のパフォーマンスです。

・and,secret

果たして今回は・・・w

🥇オフィシャル・アンバサダー大道芸人ジーニー

コメディ系大道芸人の第一人者！そのハッピーオーラ全開のステージは唯一無二と話題!!︎

○バルーンアート/動物や人気キャラクターを作り… ○マジック/テーブルマジックからステージマジックまで…○ジャグリング/様々なお手玉や目の錯覚を利用 した不思議な水晶など…

☆テーブルクロス引き 日本でもトップクラスの技術を組み合わせ音楽に合わせお届け！

☆世界で2人だけの曲芸リバーステーブルクロス からの二か所同時引きは必見!!︎

☆バランスアクロバット 危険なローラーバランス芸か世界で唯一のコメディローラー芸のどちらかでショーを締めくくりり！

見るものすべてに、笑顔あふれます！！！

六芸神グランプリ 優勝

芸王グランプリ 準優勝 ほか多数

🥇オフィシャル・アンバサダーMr.↓YU↑（ミスターユー）

数々の国内タイトルを総なめにした「King of 大道芸」といえばMr.↓YU↑だ！

ディアボロ、2ディアボロ、ルービックキューブなど独特な細かい演出から大技などを練りこんだパフォーマンス構成。パフォーマンスも見た目通り大味なものかと思いきや、15個を超える、Cigar BOX でのパフォーマンスなど非常に多彩な演技を見せる。さらに軽妙なトークと巧みな音の演出で構成、インパクトのあるビジュアルと繊細な技術は見るものを圧倒！まさに大道芸の王道といえる。

天満天神街道祭 『2011～2016度 優勝』

第1回 開国下田大道芸コンテスト 『優勝』

第2回 リトルワールド大道芸コンテスト 『優勝』

芸王グランプリ関東地区、北関東地区 『優勝』

ふくやま大道芸コンテスト 『グランプリ』

ほか多数受賞

🥇オフィシャル・アンバサダー紙磨呂(カミマロ)

International competition of streetmagicians" in St.Wendel/Germany 優勝

International Streetlife Festival. Bamberg zaubert/Germany 観客投票一位で優勝 ほか

“赤い魔術師” と海外では異名を持つ、世界的マジシャン。

現在もアジアはもとより、ヨーロッパを中心に世界各国から公式ゲストとして有名マジックショーに招待されている。

🥇スペシャルアンバサダー生方洋佑（ウブカタヨウスケ）

10歳でニュージーランドへ移住、小学4年で単身ホームスティを経験。帰国後、大学時代にジャグリングを開始し、わずか4年で権威ある公式な世界大会で「ジャグリング・ディアボロ部門優勝」を果たす。ディアボロでは日本の第一人者！

第68回世界 IJAジャグリング世界選手権エクストリームジャグリング・ディアボロ部門・優勝

第68回世界IJAジャグリング世界選手権個人総合・準優勝

2020年東京オリンピック閉会イベントオープニングにも出演した！

『大道芸博』創設メンバーのひとり

米国ジャグリング専門誌「ejuggle」掲載 ほか多数

※以上、プロフィール・文責：(c) イトーノリヒサ

開催概要

画像 過去開催の様子 デイタイム（FREEステージ）

名称

第５回『大道芸博２０２６』 TOKYO stage～５DAYS

同時開催『Statue Carnival』スタチュー・カーニバル

入場料

無料 ※一部有料ステージ有り

日時

2026年５月２日(土)・３日(日・祝)・４日(月・祝)・５日(火・祝)・６日(振休)

・デイタイム（FREEステージ）：入場無料・観覧自由

２日・３日：10:00～19:00 ※予定

４日・５日・６日：10:00～17:30 ※予定

・特別公演Nightステージ：有料

４日・５日・６日：17:30～19:00 ※予定

会場

東京・練馬城址公園 エントランスゾーン （西武豊島線豊島園駅改札口出てすぐ）

主催

大道芸博開催組織委員会

企画制作・運営管理

Event Banking

制作協力

イトーノリヒサOFFICE

開催組織委員長

小川けいこ

エグゼクティブプロデューサー

シマダシュンタ

プロデューサー

ミナミノリョウスケ

製作総指揮

イトーノリヒサ

アクセス

【東京都立・練馬城址公園】

住所

東京都練馬区向山三丁目 エントランスゾーン

電車・バス

西武豊島線/都営大江戸線「豊島園」徒歩2分

都営大江戸線/西武池袋線/西武豊島線/西武有楽町線「練馬駅」北口から西武バス成増駅南口行き「豊島園」下車徒歩3分

ただいま募集中！

出店（キッチンカー/テント飲食） 受付中！

※まもなく締め切ります・コマ数わずか！

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（定員になり次第締め切ります）

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