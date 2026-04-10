シニアや女性も安心の「倒れない」三輪電動バイク。縦型折り畳み式の特定小型原付「SWIFT HORSE K3」、4月10日Makuakeにて先行発売！

福田国際株式会社

福田国際株式会社(本社：群馬県前橋市 代表取締役社長：福田久洋)は、特定小型原付、電動バイク「SWIFT HORSE K3」を2026年4月10日にMakuake にて先行販売を開始いたします。高機能、高品質、かつお手頃価格を目指し、応援購入金額は一般販売予定価格220,000円の25%off【特別早割】で数量限定165,000円からスタートいたします。

プロジェクト掲載URL：https://www.makuake.com/project/swift_horse05/

プロジェクト掲載期間：2026年4月10日～2026年7月10日

「SWIFT HORSE K3とは？」

SWIFT HORSE K3とは、免許不要・小型・軽量・安定性抜群をコンセプトに開発され、次世代型の移動手段としてユニーク活実用的な製品です。

昨今のガソリン代高騰に対する節約手段、免許返納後の移動手段として最適です

・免許不要で16歳以上であれば誰でも利用可能

・三輪構造＋スイング機構で高い安定性

・最大20km/hで通勤、通学、買い物、レジャーと日常の移動を快適に移動

・折り畳み式＆コンパクト設計で、エレベーターへの持ち込みや、玄関にもスッキリ収納可能

・走行距離は実測26km！1～10kmのちょっとした買い物から中距離の移動まで楽々

・最大22%勾配の坂も登れる350Wパワフルモーター搭載

「 縦に折り畳めるから、すっきり収納」

車体は縦方向に折り畳める構造を採用。さらにハンドルも折り畳めるため、収納時に横幅を取りません。

玄関先や室内のちょっとしたスペースにも置きやすく、保管場所に悩みにくいのが特徴です。車に積んで持ち運ぶこともでき、使い方が広がります。

また、折り畳んだ状態で、引いて持ち運ぶことも。

「三輪＋スイング機構で、安定感もスムーズさも」

三輪ならではの安定感に加え、スイング機構を搭載。

カーブでは車体が自然に傾くため、なめらかに曲がることができます。

・停車時も安定しやすい

・低速でも安心感のある走り

・カーブもスムーズ

はじめての方にも扱いやすい乗り心地です。

「350Wモーターで、坂道もらくらく」

350Wモーターを搭載し、坂道もパワフルにサポート。

住宅街の上り坂やちょっとした傾斜も、スムーズに走行できます。

「性能等確認済みで安心」

特定小型原付として必要な性能試験に合格済み。

日常使いにも安心してお選びいただける設計です。

「本体カラー」

アジュールブルーマットブラック

モード

歩道モード：最高速度 6km/h（点滅）

車道モード：最高速度 20km/h（常灯）

本体サイズ

展開時：140 × 58 × 93.8 cm

折り畳み時：46 × 42.5 × 115 cm

重量

28kg（バッテリー込み）

ハンドルバー

折り畳み式

ブレーキ

前後ディスク + パーキング

タイヤサイズ

前後10 × 2.5インチ

航続距離

実測26km（※使用環境により変動）

充電器

36V 2A

バッテリー

リチウムイオン 36V 10.2Ah

モーター出力

350W

登坂性能

最大22%

対応身長

156～185cm

「安心安全の配慮」

・安全ブレーキシステム（前後ディスクブレーキ）＋坂で止まれるパーキングブレーキ付き

・盗難防止起動キー＋バッテリーキー＋折り畳みロック付き

・お問合せは24時間受付で、主要都市でメンテナンス、修理が可能

「開発の背景」

弊社はこれまで、「日常生活をより快適に、より便利に」する製品づくりを大切にしてきました。

今回「SWIFT HORSE K3」は中小企業等事業再構築促進補助金を受けて、中国の有力な電動車両メーカーとの共同開発により「より軽く、より小さく、より持ち運びやすく、より安全に」という新たな挑戦を実現しました。

特に2段階折り畳み構造により、持ち運び可能な三輪電動車両として、世界で類を見ないユニークな製品に仕上がっています。

『会社概要』

社名：福田国際株式会社

所在地：〒371-0812 群馬県前橋市広瀬町3-7-15 内山ビル1階

代表取締役社長：福田 久洋 設立：2015年12月11日

事業内容：食器および蓄電池応用商品の企画、製造および販売

HP：https://www.fukuda-japan.com/

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