シニアや女性も安心の「倒れない」三輪電動バイク。縦型折り畳み式の特定小型原付「SWIFT HORSE K3」、4月10日Makuakeにて先行発売！
福田国際株式会社(本社：群馬県前橋市 代表取締役社長：福田久洋)は、特定小型原付、電動バイク「SWIFT HORSE K3」を2026年4月10日にMakuake にて先行販売を開始いたします。高機能、高品質、かつお手頃価格を目指し、応援購入金額は一般販売予定価格220,000円の25%off【特別早割】で数量限定165,000円からスタートいたします。
プロジェクト掲載URL：https://www.makuake.com/project/swift_horse05/
プロジェクト掲載期間：2026年4月10日～2026年7月10日
「SWIFT HORSE K3とは？」
SWIFT HORSE K3とは、免許不要・小型・軽量・安定性抜群をコンセプトに開発され、次世代型の移動手段としてユニーク活実用的な製品です。
昨今のガソリン代高騰に対する節約手段、免許返納後の移動手段として最適です
・免許不要で16歳以上であれば誰でも利用可能
・三輪構造＋スイング機構で高い安定性
・最大20km/hで通勤、通学、買い物、レジャーと日常の移動を快適に移動
・折り畳み式＆コンパクト設計で、エレベーターへの持ち込みや、玄関にもスッキリ収納可能
・走行距離は実測26km！1～10kmのちょっとした買い物から中距離の移動まで楽々
・最大22%勾配の坂も登れる350Wパワフルモーター搭載
「 縦に折り畳めるから、すっきり収納」
車体は縦方向に折り畳める構造を採用。さらにハンドルも折り畳めるため、収納時に横幅を取りません。
玄関先や室内のちょっとしたスペースにも置きやすく、保管場所に悩みにくいのが特徴です。車に積んで持ち運ぶこともでき、使い方が広がります。
また、折り畳んだ状態で、引いて持ち運ぶことも。
「三輪＋スイング機構で、安定感もスムーズさも」
三輪ならではの安定感に加え、スイング機構を搭載。
カーブでは車体が自然に傾くため、なめらかに曲がることができます。
・停車時も安定しやすい
・低速でも安心感のある走り
・カーブもスムーズ
はじめての方にも扱いやすい乗り心地です。
「350Wモーターで、坂道もらくらく」
350Wモーターを搭載し、坂道もパワフルにサポート。
住宅街の上り坂やちょっとした傾斜も、スムーズに走行できます。
「性能等確認済みで安心」
特定小型原付として必要な性能試験に合格済み。
日常使いにも安心してお選びいただける設計です。
「本体カラー」
アジュールブルー
マットブラック
モード
歩道モード：最高速度 6km/h（点滅）
車道モード：最高速度 20km/h（常灯）
本体サイズ
展開時：140 × 58 × 93.8 cm
折り畳み時：46 × 42.5 × 115 cm
重量
28kg（バッテリー込み）
ハンドルバー
折り畳み式
ブレーキ
前後ディスク + パーキング
タイヤサイズ
前後10 × 2.5インチ
航続距離
実測26km（※使用環境により変動）
充電器
36V 2A
バッテリー
リチウムイオン 36V 10.2Ah
モーター出力
350W
登坂性能
最大22%
対応身長
156～185cm
「安心安全の配慮」
・安全ブレーキシステム（前後ディスクブレーキ）＋坂で止まれるパーキングブレーキ付き
・盗難防止起動キー＋バッテリーキー＋折り畳みロック付き
・お問合せは24時間受付で、主要都市でメンテナンス、修理が可能
「開発の背景」
弊社はこれまで、「日常生活をより快適に、より便利に」する製品づくりを大切にしてきました。
今回「SWIFT HORSE K3」は中小企業等事業再構築促進補助金を受けて、中国の有力な電動車両メーカーとの共同開発により「より軽く、より小さく、より持ち運びやすく、より安全に」という新たな挑戦を実現しました。
特に2段階折り畳み構造により、持ち運び可能な三輪電動車両として、世界で類を見ないユニークな製品に仕上がっています。
『会社概要』
社名：福田国際株式会社
所在地：〒371-0812 群馬県前橋市広瀬町3-7-15 内山ビル1階
代表取締役社長：福田 久洋 設立：2015年12月11日
事業内容：食器および蓄電池応用商品の企画、製造および販売
HP：https://www.fukuda-japan.com/
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