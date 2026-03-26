HRソリューションズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：武井 繁)と株式会社シンクロ・フード(本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 俊)は、2026年3月18日より、採用管理システム「リクオプ」・雇用管理システム「ハイソル」と、飲食業界専門求人サイト「求人飲食店ドットコム」のシステム連携を開始しました。「求人飲食店ドットコム」が採用管理システムと連携するのは今回が初めてとなります。

本連携により、「求人飲食店ドットコム」経由の応募者情報を「リクオプ」「ハイソル」へ自動で取り込むことが可能となり、応募後の迅速な初期対応を可能にし、採用活動の効率化に寄与します。





求人飲食店ドットコム×リクオプ連携イメージ





■連携の背景

「求人飲食店ドットコム」は、2006年に開設された飲食店専門の求人サイトで、73,000店以上の掲載実績を持ち、42万人以上の求職者に利用されています(※2026年2月時点)。

飲食業界では人手不足が深刻化する中、複数の求人媒体を活用した採用活動が一般化しています。

一方で、媒体ごとに応募者情報を管理する必要があり、採用担当者の手間が発生しているほか、応募後の対応の遅れによる機会損失といった課題も生じています。

採用・雇用管理システム「リクオプ」「ハイソル」は、複数の求人情報サイトからの応募者情報を自動で取り込み、一元管理できるクラウドサービスであり、現在、複数の求人情報サイトとの連携を通じて応募管理の効率化を支援しています。

こうした背景を踏まえ、「求人飲食店ドットコム」からの応募者情報を「リクオプ」「ハイソル」へ自動で取り込み、一元管理を可能とするシステム連携を開始しました。

なお、本連携における応募者情報の連携の仕組みは、HRソリューションズ株式会社の特許技術(特許第6155304号)に基づいています。









■連携によるメリット

本連携により、「求人飲食店ドットコム」をご利用の飲食店様は以下のようなメリットを得ることができます。





・応募者情報の一元管理

・応募受付から面接設定までの対応スピードの向上





応募後の迅速な対応を実現することで、採用機会の最大化や採用率の向上、採用業務の効率化につながります。









■今後の展開

HRソリューションズとシンクロ・フードは、本連携を通じて、飲食業界における採用活動の高度化と精度向上に貢献してまいります。飲食店に特化した求人サービス「求人飲食店ドットコム」と、採用・雇用管理システム「リクオプ」「ハイソル」を連携させることで、応募者情報の一元管理と迅速な対応を実現し、応募から面接・採用に至るプロセス全体の最適化を図ります。

両社は、それぞれの強みを掛け合わせることで、選考の歩留まり向上やミスマッチの低減を通じて、飲食店の採用成功率の向上に貢献するとともに、より満足度の高いサービス提供を目指してまいります。









■採用・雇用管理システム「リクオプ」「ハイソル」について

採用・雇用管理システム「リクオプ」「ハイソル」は、企業のアルバイト・パート人材の採用および雇用管理を支援するクラウドサービスです。

複数の求人媒体や自社採用サイトからの応募者情報を一元管理し、応募者対応・選考管理・採用分析などを通じて、企業の採用活動の効率化と採用成果の向上に寄与します。

小売・流通・外食・IT・製造・金融など、幅広い業界で導入されており、年間900万件以上の応募が本サービスを通じて企業へ届けられています(※2025年時点)。





【リクオプ公式サイト】 https://recop.jp/

【ハイソル公式サイト】 https://hiring-solutions.net/









■HRソリューションズ株式会社について

【商号】 HRソリューションズ株式会社

【所在地】 東京都中央区日本橋3丁目10-5 オンワードパークビルディング10階

【代表者】 代表取締役 武井 繁

【設立】 2004年9月

【資本金】 7億4,552万円(資本剰余金を含む)

【事業内容】アルバイト・パート採用・雇用支援システム「リクオプ」「ハイソル」

シフト作成・作業割当管理システム「ハイソルシフト」

勤務シフトマッチングサービス「シフトワークス」

地方雇用・UIJターン促進支援システム「あのこの」「ごきんじょぶ」

などの企画・開発・販売

【URL】 https://www.hr-s.co.jp/









■「求人飲食店ドットコム」について

「求人飲食店ドットコム」は、2006年に開設された飲食業界専門の求人サイトです。73,000店以上の掲載実績を持ち、42万人以上の求職者に利用されています(※2026年2月時点)。

個人経営の飲食店から大企業まで幅広く利用されており、飲食店の出店・運営を支援する「飲食店ドットコム」の運営基盤を活かし、食に関心の高い求職者にリーチできる点が特徴です。









■株式会社シンクロ・フードについて

株式会社シンクロ・フードは、“多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。

【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

【代表者】 代表取締役 大久保 俊

【上場市場】東京証券取引所プライム市場

【URL】 http://www.synchro-food.co.jp/





【運営サイト】

▼飲食店開業・運営支援のサービス

・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム」( https://www.inshokuten.com/home/ )

・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」( https://job.inshokuten.com/ )

・飲食店運営に役立つWEBマガジン「飲食店ドットコム ジャーナル」( https://www.inshokuten.com/foodist/ )

・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」( https://www.inshokuten.com/food-accounting/ )

・SNSショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」( https://gourmet-baito-chan.com/ )





▼飲食業界を超えて広がるサービス

・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」( https://www.tenpodesign.com/ )

・内装建築工事のマッチングサイト「内装建築.com」( https://naisoh-kenchiku.com/ )

・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」( https://mobimaru.com/ )

・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」( https://job.tenpodesign.com/ )

・農業の求人情報サイト「農業ジョブ」( https://agrijob.jp/ )

・食・農業界特化の新卒情報サイト「食品・農業就活ナビ」( https://agrijob.jp/campus )