英語を“部位別”に鍛える新たな学習法。リスニング特化『シャドテン』×スピーキング特化『スピフル』のセットキャンペーンを3月20日より開始

株式会社プログリット

英語学習プラットフォームの株式会社プログリット（本社：東京都港区浜松町、代表取締役社長：岡田 祥吾、証券コード：9560）は、リスニング力向上に特化したサブスクリプション型英語学習サービス『シャドテン』と、スピーキング力向上に特化した『スピフル』を組み合わせたキャンペーン「英語で結果を出す 春の学習応援祭」を、2026年3月20日（金）～ 3月29日（日）の期間で開催いたします。本キャンペーン期間中、特設ページより『シャドテン』にお申し込みいただくと、両サービスの合計月額が通常27,258円（税込）のところ、3ヶ月間21,780円（税込）でご利用いただけます。リスニングとスピーキングを個別に鍛える本格的な英語学習を、3ヶ月間で合計16,434円お得に始められる特別プランです。

■ なぜ「英会話」だけでは伸び悩むのか？効果を最大化する「部位別トレーニング」

キャンペーン特設ページ :https://www.shadoten.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603

「英語ができるようになりたい」と思ったとき、多くの方がまず英会話レッスンに挑戦します。しかし、英会話だけを続けても、ビジネス現場等での実践的な英語の課題が解消されない人は少なくありません。英会話でつまずく課題を第二言語習得論に基づいて分解すると、その本質は、会話以前の、個別の技能にあります。

＜ ビジネス現場の課題と、鍛えるべき個別技能 ＞

英会話は、それぞれの技能を同時に統合して使う「実践の場」です。実践の場で実力を発揮するためには、土台となる「聞く」「話す」といった個別の技能をピンポイントで鍛えるプロセスが重要になります。

「会議で相手が何を言っているか、正確に把握したい」

→ リスニング（聞く力）の強化

「自分の意図を、スムーズに英語で伝えたい」

→ スピーキング（話す力）の強化

■ 第二言語習得論に基づく、2つの「部位別トレーニング」

プログリットでは、この「個別の技能をピンポイントで鍛える」プロセスを効率よく実践していただくために、2つの特化型サービスを展開しています。

聞く力を鍛える『シャドテン』

リスニングで「聞き取れない」最大の原因は、ネイティブ特有の「音の変化（音が繋がる、消えるなど）」を脳が瞬時に処理できないことにあります。『シャドテン』は、聞こえた音声を即座に追いかけて復唱する「シャドーイング」を行うことで、「音声を聞き取る力」を鍛え、相手の言葉の「意味を理解する」ことに集中できる状態を作ります。

話す力を鍛える『スピフル』

「TOEICは高得点なのに、スピーキングで言葉が出てこない」という方の多くは、頭の中で言いたいことを「英語の文章に組み立てる」ことに脳のエネルギーを使いすぎています。『スピフル』では、日本語から瞬時に英語を組み立てる「口頭英作文」と、自分の思考を英語にする「独り言英会話」のトレーニングを実施します。これにより、脳内の英語変換を高速化し、スピーキング力を徹底的に鍛えます。

■ 「英語で結果を出す 春の学習応援祭」キャンペーン概要

本キャンペーンは、リスニングに特化した『シャドテン』とスピーキングに特化した『スピフル』をセットでお得に利用し、「聞く」「話す」の両技能を効率的に伸ばしていただくための特別企画です。

・キャンペーン期間：2026年3月20日（金）～ 2026年3月29日（日）

・キャンペーン内容：期間中に『シャドテン』のキャンペーン特設ページからお申し込みいただくと、2サービスをセット価格でご利用いただけます。

・対象者：期間中に『シャドテン』にお申し込みされた方で、かつ『スピフル』を初めてご利用になる方

※過去に『スピフル』をご利用いただいたことのある方（無料体験を含む）は、本キャンペーン対象外です。

・セット価格：3ヶ月間 毎月21,780円（税込）

※通常、2サービスを個別契約した場合の合計金額（月額27,258円・税込）と比較して、3ヶ月間で最大16,434円お得になります。実際の割引総額は、適用期間中の継続状況により異なります。また、各サービスの契約は個別に成立するため、解約のお手続きはサービスごとに可能です。

■ リスニング力向上アプリ『シャドテン』について

キャンペーン特設ページ :https://www.shadoten.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603

英語の音声を数語遅れてそっくりそのまま発話するシャドーイングに特化した英語学習アプリです。レベルや目的に合わせた課題に1日30分程度取り組み、録音・提出された音声を英語のプロフェッショナルが毎日添削。初級者から上級者まで効率よくリスニング力を強化します。

■ スピーキング力向上アプリ『スピフル』について

スピーキングのトレーニングに特化した英語学習アプリです。１.日本語を瞬時に英訳する「口頭英作文」と、２.テーマに沿って英語で独り言のように発話する「独り言英会話」の2種類のトレーニングを1日30分程度実施し、AIの即時フィードバックで改善サイクルを回すことで、効率的にスピーキング力を強化します。

■ 株式会社プログリット 会社概要

「世界で自由に活躍できる人を増やす」をミッションに、本気で英語力を身につけたい方をサポートするサービスを提供。英語コーチングサービス「プログリット（PROGRIT）」を主軸とし、サブスクリプション型英語学習サービスも展開しています。サブスクサービスの現在のラインナップは、リスニング力を上げる「シャドテン（SHADOTEN）」、スピーキング力を上げる「スピフル（SUPIFUL）」、AI英会話「ディアトーク（DiaTalk）」。2022年9月、創業6年で東証グロース市場上場。

・会社名 株式会社プログリット（英語名：PROGRIT Inc.）

・代表者 代表取締役社長 岡田祥吾

・設立 2016年9月6日

・所在地 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア11階

・URL https://about.progrit.co.jp/

プログリット（PROGRIT）：https://www.progrit.co.jp/

シャドテン（SHADOTEN）：https://www.shadoten.com/

スピフル（SUPIFUL）：https://www.supiful.jp/

ディアトーク（DiaTalk）：https://www.diatalk.com/

法人向け英語研修（PROGRIT FOR ENTERPRISE）：https://business.progrit.co.jp/

X： https://twitter.com/PROGRIT

・事業内容 英語コーチングサービスの開発・運営、サブスクリプション型英語学習サービスの開発・運営