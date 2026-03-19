¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹ñºÝ²È¶ñ¸«ËÜ»Ô¡ÊMIFF¡Ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¿³ºº°÷¤ò10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ´Åö
¡½¡ÈZÀ¤Âå¤Î¿Æ¤ÈAlphaÀ¤Âå¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÅÐÃÅ¡½
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¸µ Í´²ð¡¢°Ê²¼¡¢»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢3·î4Æü¡Á7Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹ñºÝ²È¶ñ¸«ËÜ»Ô¡ÊMIFF¡Ë2026¡×¡Ê¼çºÅ¡áInforma Markets Malaysia Sdn. Bhd.¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Åö¼Ò¥Õ¥§¥í¡¼ ¸«·î¿°ì¤¬ËÜÇ¯¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢º£²ó¤Ç10Ç¯Ï¢Â³¤Î¿³ºº°÷½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï2016Ç¯¤ÎMIFF¤Ë¤Æ¡¢½é¤ÎËÜ³Ê½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ëÆüËÜ´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¡¢Í¥¤ì¤¿½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¡×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè2°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢Åö¼Ò¥Õ¥§¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¸«·î¤¬¡¢Æ±¸«ËÜ»Ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ä³¤³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤äÃÎ¸«¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é2026Ç¯¤Þ¤Ç10Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸«·î¤Ï¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡MIFF¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤È¸«·î¤ÎMIFF¿³ºº°÷½¢Ç¤¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼ÂÀÓ¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤ËMIFF¤Ç¸«·î¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ë¶¦´¶¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯½©¤Ë¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÖSleep¡×¤Ë¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥¸¥¢´ë¶È¤Ç½é¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£°ÊÍè¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
https://digitalpr.jp/table_img/567/131000/131000_web_1.png
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏInforma Markets Malaysia Sdn. Bhd.¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À½ÌÚÀ½²ÈÄíÍÑ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î²È¶ñ¸«ËÜ»Ô¤Ç¤¹¡£1995Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¤Æ°ÊÍèº£Ç¯¤Ç32²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤¬½¸·ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¾¦ÃÌ¤¬À®Î©¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Î2025Ç¯¤ÏÌó700¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢Ìó120¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éÌó2Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://miff.com.my/
¡¡
https://digitalpr.jp/table_img/567/131000/131000_web_2.png
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ëÌÚÀ½²È¶ñÍ¢½Ð¹ñ¤Ç¡¢À¸»ºÎÌ¤Î80%¤ò³¤³°¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬30ºÐ¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤È50ºÐ¤ÎÆüËÜ¤È¤Ç¤Ï¹ñ¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢²È¶ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿³ºº°÷¤ä¸«ËÜ»Ô¤Ç¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼ÅÐÃÅ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹Ç¯¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Î´Ö¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¢½Ð¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸¦µæ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊý¤Ç¥í¡¼¥«¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤â³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë±÷¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Ê²½¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñ³°¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë»ëÅÀ¤òÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë³è¤«¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¤Íè¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë³èÆ°¤òº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
https://digitalpr.jp/table_img/567/131000/131000_web_3.png
¢¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦°åÎÅ»ÜÀßÅù¤ÎÆâÁõ´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¤ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¸Í·ú½»Âð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¦¾¦ÉÊÈÎÇä¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑÉô²þ½¤¤Þ¤Ç¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¡£Â¿ÍÍ²½¡¦¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹²½¤¹¤ëÊë¤é¤·¤äÆ¯¤Êý¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¡¢½»Âð¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¡×¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mitsui-designtec.co.jp/
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¸µ Í´²ð¡¢°Ê²¼¡¢»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢3·î4Æü¡Á7Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹ñºÝ²È¶ñ¸«ËÜ»Ô¡ÊMIFF¡Ë2026¡×¡Ê¼çºÅ¡áInforma Markets Malaysia Sdn. Bhd.¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Åö¼Ò¥Õ¥§¥í¡¼ ¸«·î¿°ì¤¬ËÜÇ¯¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢º£²ó¤Ç10Ç¯Ï¢Â³¤Î¿³ºº°÷½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
MIFF¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¿³ºº°÷¾Ò²ð¤Î¥Ñ¥Í¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MIFF¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Åö¼Ò¤Ï2016Ç¯¤ÎMIFF¤Ë¤Æ¡¢½é¤ÎËÜ³Ê½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ëÆüËÜ´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¡¢Í¥¤ì¤¿½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¡×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè2°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢Åö¼Ò¥Õ¥§¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¸«·î¤¬¡¢Æ±¸«ËÜ»Ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ä³¤³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤äÃÎ¸«¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é2026Ç¯¤Þ¤Ç10Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸«·î¤Ï¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡MIFF¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤È¸«·î¤ÎMIFF¿³ºº°÷½¢Ç¤¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼ÂÀÓ¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤ËMIFF¤Ç¸«·î¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ë¶¦´¶¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯½©¤Ë¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÖSleep¡×¤Ë¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥¸¥¢´ë¶È¤Ç½é¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£°ÊÍè¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¸½ºß³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢
¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¿³ºº°÷Ä¹Dr. Eric Leong»á¤ÈÊÀ¼Ò¥Õ¥§¥í¡¼¸«·î¿°ì
¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¿³ºº°÷Ä¹Dr. Eric Leong»á¤ÈÊÀ¼Ò¥Õ¥§¥í¡¼¸«·î¿°ì
¡¡
¸«·î¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼õ¾Þ¼°¤ÎÍÍ»Ò
º¸¡Ë¿³ºº°÷¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¸«·î¿°ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±¦¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á
¡¡
º¸¡Ë¿³ºº°÷¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¸«·î¿°ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±¦¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á
¡¡
https://digitalpr.jp/table_img/567/131000/131000_web_1.png
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏInforma Markets Malaysia Sdn. Bhd.¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À½ÌÚÀ½²ÈÄíÍÑ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î²È¶ñ¸«ËÜ»Ô¤Ç¤¹¡£1995Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¤Æ°ÊÍèº£Ç¯¤Ç32²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤¬½¸·ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¾¦ÃÌ¤¬À®Î©¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Î2025Ç¯¤ÏÌó700¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢Ìó120¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éÌó2Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://miff.com.my/
¡¡
https://digitalpr.jp/table_img/567/131000/131000_web_2.png
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ëÌÚÀ½²È¶ñÍ¢½Ð¹ñ¤Ç¡¢À¸»ºÎÌ¤Î80%¤ò³¤³°¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬30ºÐ¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤È50ºÐ¤ÎÆüËÜ¤È¤Ç¤Ï¹ñ¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢²È¶ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿³ºº°÷¤ä¸«ËÜ»Ô¤Ç¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼ÅÐÃÅ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹Ç¯¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Î´Ö¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¢½Ð¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸¦µæ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊý¤Ç¥í¡¼¥«¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤â³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë±÷¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Ê²½¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñ³°¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë»ëÅÀ¤òÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë³è¤«¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¤Íè¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë³èÆ°¤òº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
https://digitalpr.jp/table_img/567/131000/131000_web_3.png
¢¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦°åÎÅ»ÜÀßÅù¤ÎÆâÁõ´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¤ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¸Í·ú½»Âð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¦¾¦ÉÊÈÎÇä¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑÉô²þ½¤¤Þ¤Ç¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¡£Â¿ÍÍ²½¡¦¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹²½¤¹¤ëÊë¤é¤·¤äÆ¯¤Êý¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¡¢½»Âð¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¡×¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mitsui-designtec.co.jp/