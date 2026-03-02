2026年3月7日(土)～8日(日)に花ファンタジアにてミモザを主役にしたイベント「Fantasy Mimosa Day 2026」を開催いたします。3月8日は、イタリアで大切な人へミモザの花を贈る習慣があることから、ミモザが国際女性デーのシンボルフラワーとされています。感謝や敬意、応援の気持ちを花に託すこの文化は、春の訪れとともに世界各地に広がっています。本イベントは、そんなミモザの花を「見る・作る・撮る・味わう」などの体験を通して楽しんでいただくミモザが主役の2日間限定イベントです。園内では、ミモザの生花販売やワークショップ、フォトキャンペーン限定メニューの提供に加え、今年はドッグフォトスペースも登場いたします。春の訪れを感じるミモザの魅力を、ご家族やわんちゃんと一緒に楽しめるイベントとなっておりますので是非足を運んでみてはいかがでしょうか。

現在の開花状況

現在、花ファンタジア内のミモザは順調に開花が進んでいます。このままの気候で推移すれば、イベント当日には見頃を迎える見込みです。園内を彩る鮮やかな黄色の景色をお楽しみください。

Fantasy Mimosa Day 概要

フォロワー様限定来場特典 モイストポプリ

花ファンタジア公式Instagramをフォローしてご来場いただいた方へ、数量限定でモイストポプリ入り小瓶をプレゼント。ミモザ・金木犀・バラをドライにし、5種類の香りからいずれか1つが当たります。※受付時にフォロー画面の提示が必要／スクリーンショット不可※お一人様1点まで

ドッグフォトスペース

イベント限定のフォトスポットを設置。リードを外してのびのび撮影できるスペースをご用意しました！※大型犬はリード着用必須※わんちゃん入場料あり※要ワクチン接種証明・誓約書提出※ドッグランではありませんのでわんちゃんの運動はご遠慮ください

フォトキャンペーン

3月7日（土）～3月22日（日）の期間に撮影した花ファンタジアのインスタグラムアカウントをフォローハッシュタグ「#花ファンタジアミモザの日2026」をつけてミモザの写真を投稿して応募すると、抽選で以下の景品をプレゼント。・清水公園 特別入場ペアチケット（5組）・花ファンタジア入場ペアチケット（10組）イベント日（3/7・3/8）に撮影された写真は当選確率がアップします！※注意事項は下記のインスタグラム投稿画面をご覧ください

ワークショップ

黄色のフェルトでミモザの花束を作る「ミモザの小さな花束ボード」

料金：1,500円所要時間：約1～1.5時間対象：全年齢（小学校低学年までは保護者同伴推奨）内容：黄色のフェルトでミモザの花束を制作し、キャンバスに飾って自由に描画開催時間：ミモザのアレンジメントの開催時間以外随時（受付終了16:00）

ミモザのミニアレンジメント

料金：未定（時価／前日告知）所要時間：約30～40分対象：中学生以上内容：生花を使用したミニアレンジメント制作備考：花材変更の可能性あり／予約制・時間制開催スケジュール開催日：3/7・3/8時間：①10:30～（午前）／②13:30～（午後）定員：各回4名予約開始：午前の部：9:00～ 午後の部：12:00～予約場所：花ファンタジア グラスハウス内売店定員未満の場合、時間外受付あり

国際女性デー企画

女性のお客様に飴をプレゼントします！

飲食・物販

花ファンタジア内のcaféるぴなすとフィールドアスレチック、第二公園広場に面するフードショップSAKURAが花ファンタジアへ出張テント販売をいたします。ミモザをモチーフにした限定メニューを販売します。また、花ファンタジアの売店で1,000円以上購入でガラガラ抽選会を実施いたします。

開花状況はインスタグラムにて随時更新中です！

清水公園花ファンタジアの基本情報

住所：千葉県野田市清水906TEL：04-7125-3030FAX：04-7125-1670E-mail：info@shimizu-kouen.comWEB：https://www.shimizu-kouen.com/アクセス：東武アーバンパークライン 清水公園駅下車、西口から徒歩約10分開園時間：2026年2月14日～6月15日 9:00～17:00（受付終了16:00）入場料金：大人500円 小中学生200円 シルバー50円引き ※4月・5月は大人800円 小中学生300円 シルバー50円引き

