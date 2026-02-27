こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【プレスリリースのご案内】「春の彩りハンバーグフェア」連動企画！声優・江口拓也さん、早見沙織さんが限定ボイスでナビゲートデニーズで“耳で旅する”没入型の食体験開催期間：3月4日(水)〜
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、2026年3月4日（水）より、世界の味をハンバーグで楽しむ新フェア「春の彩りハンバーグフェア」をスタートします。
本フェアは、“パスポートのいらない食の世界旅行”をテーマに、ペルー、日本、メキシコ、中国、アメリカ、フランスの6つの国をイメージした個性豊かなハンバーグを提供するものです。
さらに、期間中に対象のハンバーグメニューをご注文いただいたお客様には、人気アニメのキャラクターを担当する声優の江口拓也さん、早見沙織さんが本フェアのためだけに録り下ろした、オリジナル音声コンテンツが楽しめる「特別チケット」をプレゼントします。チケットは「搭乗券」を模したデザインとなっており、記載された二次元コードを読み込むことで、お二人がガイドするそのハンバーグの魅力や、まるで旅に出ているかのような限定ボイスをお楽しみいただくことができ、視覚・味覚・聴覚で楽しむ、デニーズならではの「没入型ハンバーグ体験」を提供いたします。
■まるで搭乗券！声優・江口拓也さん、早見沙織さんのボイス付き「特別チケット」
対象のハンバーグメニューをご注文いただいたお客様に、特典として「特別チケット」をメニュー提供時にお渡しします。チケット上の二次元コードを読み取ることで、声優のお二人と一緒にハンバーグを楽しめるオリジナル音声コンテンツにアクセスできます。
本コンテンツでは、声優のお二人がメニューごとに異なるキャラクターの声でハンバーグの魅力を語っており、それぞれの世界観に没入できる仕掛けとなっています。まるで旅に出る前の搭乗券のようなワクワク感とともに、耳でも楽しむ新しいハンバーグ体験を提供します。
＜「春の彩りハンバーグフェア」連動企画概要＞
名称：春の彩りハンバーグフェア[小山 菜摘1]
期間：2026年3月4日(水)〜2026年5月19日(火)
内容：対象のハンバーグメニューを注文すると、声優・江口拓也さん、早見沙織さんによるオリジナル
音声コンテンツを楽しめる「特別チケット」をプレゼント！
キャンペーンページ：https://www.dennys.jp/menu/hamburg-fair/campaign/#tabBox
▼搭乗券風「特別チケット」イメージ
＜音声コンテンツ出演声優＞
江口 拓也（えぐち たくや）さん
81プロデュース所属。5月22日生まれ。茨城県出身。主な代表作は「SPY×FAMILY（ロイド・フォージャー役）」、「遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!(ズウィージョウ役)」、「アイドリッシュセブン（六弥ナギ役）」など、様々な作品に出演している。声優のほかアーティスト としても活躍中。
早見 沙織（はやみ さおり）さん
アイムエンタープライズ所属。5月29日生まれ。東京都出身。主な代表作は、「SPY×FAMILY（ヨル・フォージャー役）」、「鬼滅の刃（胡蝶しのぶ役）」、「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ(キリ役)」、「魔術師クノンは見えている(クノン・グリオン役)」、「多聞くん今どっち!?(木下うたげ役)」、「超かぐや姫!(月見ヤチヨ役)」など
■豪華景品が当たる！プレゼントキャンペーン
期間中、デニーズアプリにご登録の上、対象のハンバーグメニューを3回以上ご注文・ご応募いただいた方の中から、抽選で合計8名様に豪華景品をプレゼントいたします。
＜プレゼントキャンペーン概要＞
応募期間： 2026年3月4日（水）〜5月19日（火）
景品内容：・JTBトラベルギフト 5万円分（2名様）
・GoPro LIT HERO（3名様）
・江口拓也さんサイン入り台本（3名様）
参加方法：
1. デニーズアプリをダウンロードし、会員登録
2. 対象メニューを注文し、会計時にアプリの会員コードを提示
3. 期間内に3回以上注文し、アプリ内のキャンペーンページから希望の賞品を選んで応募
※お会計時にアプリバーコードの提示が必要です。
※カウントは1日1回までです。
■世界6カ国の味が楽しめるハンバーグメニュー
【ペルー】
彩り野菜ハンバーグ
〜ライムとビネガーのソース
1,199円（税込）
魚介のマリネ料理、セビーチェをイメージしたハンバーグ。ライムやレモン酢などの柑橘の爽やかな酸味がジューシーなハンバーグとマッチする一品。
【日本】
香味野菜と2色おろしのハンバーグ
1,089円（税込）
みょうが、大根、大葉に加え、オランデーズソースで春らしい色合いに和えた白髪ねぎのたっぷりの香味野菜をハンバーグに合わせ、さらに通常の大根おろしの他しそおろしも加えた彩り豊かな一品。
【メキシコ】
タコス仕立てのメキシカンハンバーグ
1,419円（税込）
タコスをイメージした体験型メニュー。お客様ご自身でトルティーヤにソースやハンバーグ、アボカドなどを包んでお召し上がりいただけます。
【中国】
1,419円（税込）
トレンドの「麻辣」を取り入れ、尖った味わいに仕立てたご飯がすすむ一品。辛味を効かせながらも、しっかりとしたコクを感じられる「旨辛」な土鍋ハンバーグ。
【アメリカ】
とろ〜りチェダーチーズとアボカドのハンバーグ
1,419円（税込）
アボカドを贅沢に半分そのままトッピング。濃厚なチェダーチーズとてりやきソースの相性は抜群で、アボカド、ハンバーグ、チーズのハーモニーを存分に楽しめる一皿。
【フランス】
デミグラス＆オランデーズの
BEEFハンバーグ〜シャルルマーニュ風
1,639円（税込）
クラシックなフレンチの盛り付けを意識した一品。コクのあるデミグラスソースと濃厚なオランデーズソースをあわせ、リッチな味わいに。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/hamburg-fair/