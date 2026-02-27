【プレスリリースのご案内】「春の彩りハンバーグフェア」連動企画！声優・江口拓也さん、早見沙織さんが限定ボイスでナビゲートデニーズで“耳で旅する”没入型の食体験開催期間：3月4日(水)〜









































タコス仕立てのメキシカンハンバーグ1,419円（税込）タコスをイメージした体験型メニュー。お客様ご自身でトルティーヤにソースやハンバーグ、アボカドなどを包んでお召し上がりいただけます。【中国】1,419円（税込）トレンドの「麻辣」を取り入れ、尖った味わいに仕立てたご飯がすすむ一品。辛味を効かせながらも、しっかりとしたコクを感じられる「旨辛」な土鍋ハンバーグ。【アメリカ】とろ〜りチェダーチーズとアボカドのハンバーグ1,419円（税込）アボカドを贅沢に半分そのままトッピング。濃厚なチェダーチーズとてりやきソースの相性は抜群で、アボカド、ハンバーグ、チーズのハーモニーを存分に楽しめる一皿。【フランス】デミグラス＆オランデーズのBEEFハンバーグ〜シャルルマーニュ風1,639円（税込）クラシックなフレンチの盛り付けを意識した一品。コクのあるデミグラスソースと濃厚なオランデーズソースをあわせ、リッチな味わいに。