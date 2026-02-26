¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥â¥ó¥Æ¡¼¥ë¡Û¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄ´ºº¤·¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë ¥¹¥¤¡¼¥ÄÇò½ñ 2026¡×¤òÈ¯É½
¿Íµ¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤¬19Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤Î·ÐÇ¯Ä´ºº¤È¹ç¤ï¤»¡¢¸½Âå¿Í¤Î¡È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¡É¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì¤òÄ´ºº
¡¡ ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Þ¤¸¤á¡×¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¡¢ÍÎÀ¸²Û»Ò¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥Æ¡¼¥ë¡ÊËÜ¼Ò:ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¡Ë¤Ï¡¢2007 Ç¯¤è¤êËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ê°Ê²¼¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë¤ÎÍÎÀ¸²Û»Ò¡Ê°Ê²¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÐÇ¯ÊÑ²½¤òÂª¤¨¤ëÄ´ºº¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë ¥¹¥¤¡¼¥ÄÇò½ñ 2026¡×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ø¤Î»Ö¸þÊÑ²½¤È¶¦¤Ë¡¢·î1²ó°Ê¾å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÂ¸ºß¤¬¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥Æ¡¼¥ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¡¥¹¥¤¡¼¥ÄÇò½ñ2026¡×
URL:https://www.monteur.co.jp/storage/news/2026sweetshakusho.pdf
¡Ô¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¡¥¹¥¤¡¼¥ÄÇò½ñ2026¡× ³µÍ×¡Õ
¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤Î·ÐÇ¯ÊÑ²½¡Û
£±¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÇã¤¦¾ì½ê¡¦ÍýÍ³
¡ü¹ØÆþ¾ì½ê¤Ï¡¢1°Ì¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×64.0¡ó¡¢2°Ì¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×46.2%¡¢3°Ì¡ÖÀìÌçÅ¹¡×19.6¡ó¤Ç¡¢½ç°Ì¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¡£ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ç¤Î¹ØÆþÎ¨¤¬ºòÇ¯¤è¤êÁý²Ã¡£20Âå°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¾ì½ê¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¡£
¡ü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ1°Ì¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡Ö²Á³Ê¡×¡Ê72.3¡ó¡Ë¤Ç¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤Î¼ó°Ì¡£¡ÖÌ£¡¦¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤Ï11Ç¯Ï¢Â³¤Ç2°Ì¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¡ÖÌ£¡¦¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤¬64.4¡ó¤Ç11Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡£
¡ü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë»È¤¦¶â³Û¤ÏÊ¿¶Ñ¡Ö227±ß¡×¤Ç¡¢ºòÇ¯¤è¤ê8±ßÁý²Ã¤·¡¢²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£Ê¿¶Ñ»ÈÍÑ¶â³Û¤¬ºÇÄã¤À¤Ã¤¿2016Ç¯¤«¤é¤Ï37±ßÁý²Ã¡£»ÈÍÑÊ¿¶Ñ¶â³Û¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ö10Âå¡×¤Ç¡Ö279±ß¡×¡£30Âå¤ò½ü¤¯Á´Ç¯Âå¤Ç»ÈÍÑÊ¿¶Ñ¶â³Û¤¬Áý²Ã¡£
2¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¡¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ü ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤è¤¯Çã¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢1°Ì¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ê70.2¡ó¡Ë¡¢2°Ì¡Ö¥×¥ê¥ó¡×¡Ê45.3¡ó¡Ë¤È¡¢¤È¤â¤Ë19Ç¯Ï¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×2¤ò¼é¤ë¡£
¡ü¿Íµ¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿©´¶¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¡×¡Ê38.6¡ó¡Ë¤¬11Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¡£2°Ì¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¡Ê33.4¡ó¡Ë¡¢3°Ì¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×¡Ê32.0¡ó¡Ë¤¬Â³¤¯¡£½÷À¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¡×¡Ê30.7¡ó¡Ë¤ÏºòÇ¯8°Ì¤«¤é4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
3¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó
¡ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡Ö¸á¸å¡×45.7¡ó¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡ÖÃËÀ¡×¤Ï¡ÖÌë¡×¡Ê42.1¡ó¡Ë¡¢¡ÖÍ¼¿©»þ¡×¡Ê31.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö½÷À¡×¤Ï¡Ö¸á¸å¡×¡Ê49.9¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃë¿©»þ¡×¡Ê23.5¡ó¡Ë ¡¢¡Ö¸áÁ°Ãæ¡×¡Ê9.3¡ó¡Ë¤¬Á´ÂÎ¤è¤êÂ¿¤¤¡£
¡Ú¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¡×Ä´ºº¡Û
£´¡¢µ¤Ê¬ÊÌ¥¹¥¤¡¼¥ÄµÊ¿©¼ÂÂÖ
¡ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤µ¤Ê¬¥È¥Ã¥×3¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¡×¡Ê37.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¡×¡Ê35.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃ£À®´¶¡¦½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¡×¡Ê28.2¡ó¡Ë¡£20¡Á30Âå¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¡×¡£
¡ü¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¤È¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¡Ö¤´¼«°¦¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¤Û¤É¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¡×¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¡×¤¤¤º¤ì¤Ç¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¡×¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡£
¡ü½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤´¼«°¦¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¤Û¤ÉÂ¿¤¯¡¢6³ä¡£¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¤È¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤È23.5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡£
£µ¡¢¾ìÌÌÊÌ¥¹¥¤¡¼¥ÄµÊ¿©¼ÂÂÖ
¡ü¹Ô»ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤Î¡ÖÃÂÀ¸Æü¡×¤ä¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¹Ô»ö¤Ë²Ã¤¨¡Ö²ÈÂ²¤Îº×»ö¡×¤ä¡ÖÆüËÜ¤Îµ¨Àá¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡×¡Ö¿ä¤·¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢µÇ°Æü¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ë¡£
¡ü¹Ô»ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤è¤ê¡Ö¾®Ê¬¤±¡¦¸ÄÊñÁõ¡×¤¬¿Íµ¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤â¡ÖÌ£¡×¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤è¤ê¡Ö¼Á¡×½Å»ëÇÉ¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÄêÈÖ¡×ÇÉ¤È¡Ö¸ÂÄê¡×ÇÉ¤ÏÙÉ¹³¡£
£¶¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì
¡ü¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¡×¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê²÷³èÅÙ¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¤È¤¡×¡Ê58.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤È¤¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡×¡Ê56.0¡ó¡Ë¤Ë¤ÏÌó6³ä¤¬¼Â´¶¡£
¡ü¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¡×¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊÄÀÀÅÅÙ¡Ë¡¢Ìþ¤ä¤·¡Ê²óÉüÅÙ¡Ë¤Ë¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¡ü¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö²÷³èÅÙ¡×¤Ë¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Ìó6³ä¡£¡ÖÆÉ½ñ¤ä±Ç²è´Õ¾Þ¤Ê¤É¤Î»þ´Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢6³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÄÀÀÅÅÙ¡×¤Ë¡¢Ìó4³ä¤¬¡Ö²óÉüÅÙ¡×¤Ë¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡£
¡ü¸ú²ÌÊÌ¿©¤Ù¤¿¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤¬¡Ö°ÕÍßÅÙ¡×¡¢¡ÖÄÀÀÅÅÙ¡×¡¢¡Ö²óÉüÅÙ¡×¤Î3´§¤ÈËüÇ½¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
£·¡¢ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Ç¡ÖÂ£¤ë¡×¡Ö½ä¤ë¡×¡Öºî¤ë¡×¡Ö¿ä¤·³è¡×¡Ö³Ø¤Ö¡×¡Ö³È»¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÂÎ¸³¡×¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢Ìó2¿Í¤Ë1¿Í¡£
£¸¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¾ðÊó¸»¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ú¤·¤ßÊý
¡üAI¤ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÍÑÅÓ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤äÅü¼Á¤Ê¤É±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ê±ÉÍÜ´ÉÍý¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¡£
¡Ô¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¡¥¹¥¤¡¼¥ÄÇò½ñ2026¡× ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Õ
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Öµ¤Ê¬¡×¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î´Ø·¸À¤ËÃåÌÜ¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¤ÏÆ¯¤Êý¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢¸½ÂåÆÃÍ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ó¡¢´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡Ê¡á¡È¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤È¤ë¡É¡Ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Î¡Öµ¤Ê¬¡×¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¡×¤Ê¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¤¬¾å°Ì¤Ë
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Öµ¤Ê¬¡×¡Ê¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¡×¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¡×¤ÇÀßÄê¤·¤¿³Æ9¹àÌÜ¡¢¹ç·×18¹àÌÜ¡Ë¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¡×¡Ê37.4¡ó¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¡×¡Ê35.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃ£À®´¶¡¦½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¡×¡Ê28.2¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×3¹àÌÜ¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢4°Ì¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡¿ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡×¡Ê25.6¡ó¡Ë¤Ç¡¢Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Î¿Þ21¡Ï ¡£
¢¡¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¤È¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¡Ö¤´¼«°¦¾å¼ê¡×¤Û¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òµÊ¿©¡ª
¡¡ ¡È¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤È¤ë¡É¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¤È¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ5ÃÊ³¬¡Ê¡ÆÀ°Õ¡¢¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÆÀ°Õ¡¢£¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡¢¤¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¶ì¼ê¡¢¥¶ì¼ê¡Ë¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡¡¢¢¤Î¿Í¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¤È¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡á¤´¼«°¦¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¤ÈÄêµÁ¡£¤¡¢¥¤Î¿Í¤ò¡Ö¶ì¼ê¡×¤È¤·¡¢¥¹¥¤¡¼¥ÄµÊ¿©¤È¤Î´Ø·¸¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Öµ¤Ê¬¡×¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¤Î²óÅú¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¤È¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡¿¶ì¼êÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤´¼«°¦¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¤ÎÊý¤¬¡¢Éý¹¤¤µ¤Ê¬¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¡×¤Ç¤Ï£¹¹àÌÜÁ´¤Æ¤Ç¡¢¡Ö¶ì¼ê¡×¤Ê¿Í¤è¤ê¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¡×¡ÊÆÀ°Õ43.6%¡¢¶ì¼ê29.1%¡Ë¤Ï14.5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¡×¡ÊÆÀ°Õ44.4%¡¢¶ì¼ê32.5%¡Ë¤Ï11.9¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡¢¡ÖÁ°¸þ¤¤Êµ¤Ê¬¤Î¤È¤¡×¡ÊÆÀ°Õ21.8%¡¢¶ì¼ê12.3%¡Ë¤Ï9.5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¸²Ãø¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¹àÌÜ¤Ç¤â¡Ö¤´¼«°¦¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡×¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¡Î¿Þ23¡Ï¡£
¢¡¡Ö¤´¼«°¦¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¤Û¤É¡¢½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ÎÆÀ°Õ¡¿¶ì¼êÊÌ¤Ë¡Ö½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¡×¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¶ì¼ê¡×¤Ê¿Í¤¬36.5%¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆÀ°Õ¡×¤Ê¿Í¤Ï60.0¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤´¼«°¦¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¤Û¤ÉÆü¾ï¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡Î¿Þ24¡Ï ¡£
♦¤½¤ÎÂ¾¡¢¾Ü¤·¤¤Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥Æ¡¼¥ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¡¥¹¥¤¡¼¥ÄÇò½ñ2026¡×
URL:https://www.monteur.co.jp/storage/news/2026sweetshakusho.pdf
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÍÎÀ¸²Û»Ò(¥¹¥¤¡¼¥Ä)¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦Ä´ºº³µÍ×
¡¡¢£¼Â»Ü»þ´ü:2007 Ç¯¤«¤é 2025 Ç¯¤Þ¤ÇËèÇ¯¼Â»Ü
¡¡¢£Ä´ºº¼êË¡:¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡¡¢£Ä´ººÂÐ¾Ý:16¡Á64 ºÐ¤ÎÃË½÷Ìó 1,000 ¿Í
¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¡×Ä´ºº¡¦Ä´ºº³µÍ×
¡¡¢£¼Â»Ü»þ´ü:2025 Ç¯ 11·î14Æü(¶â)¡Á17Æü(·î)
¡¡¢£Ä´ºº¼êË¡:¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Ä´ºº¡¢ËÜÄ´ºº¡Ë
¡¡¢£Ä´ººÂÐ¾Ý:·î¤Ë1²ó°Ê¾å¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡¢
¡¡¡¡20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷2,000¿Í¡Ê³ÆÇ¯Âå¤´¤È¤ËÃË½÷200¿Í¤º¤Ä¡Ë
¡Ô¥â¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¥â¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ï1954Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Á¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Þ¤¸¤á¡Ù¤ò¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÍÎ²Û»ÒÅ¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥¨¥¯¥ì¥¢¡¢¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.monteur.co.jp/
¡Ô²ñ¼Ò³µÍ×¡Õ
¡Ú¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥Æ¡¼¥ë
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò ÎëÌÚÅ°ºÈ
¡ÚÁÏÎ©¡Û¾¼ÏÂ29Ç¯10·î
¡ÚÇä¾å¹â¡Û318²¯±ß¡Ê2025Ç¯8·î´ü¼ÂÀÓ¡Ë
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛËÜ¼Ò ¢©340-0822 ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»ÔÂçÀ¥»°ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ8
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥Æ¡¼¥ë¡¡¹Êó¥Á¡¼¥à¡¡´Øº¬
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¡¡TEL¡§ 048-994-2300¡¡FAX¡§ 048-994-3700¡¡ E-mail¡§pr@monteur.co.jp
°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ ¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-46-8823¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯9¡Á17»þ¡Ë
