2026年版ウェブ解析士認定試験 公式テキストPDF版を発売しました

写真拡大 (全4枚)

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は20245年12月19日、『ウェブ解析士認定試験 公式テキスト2026（第17版）』PDF版の販売を開始しました。生成AI関連を含む最新動向を反映し、内容全体をアップデートしました。また構成を見直し、全9章から全8章へ変更しています。

2026年1〜12月に開催されるウェブ解析士認定試験およびウェブ解析士認定講座に用います。ウェブ解析やデジタルマーケティングをこれから学ぶ人だけでなく、学び直しや実務にも役立つ内容です。

購入方法

「ウェブ解析士認定試験 公式テキスト2025（第16版）」PDF版は、以下から購入をお願いします。

https://x.gd/oudBn







デジタルマーケティングの基礎から応用まで

最新版テキストの内容は以下の通りです。

第1章 ウェブ解析と基本的な指標

第2章 事業戦略とマーケティング解析

第3章 デジタル化戦略と計画立案

第4章 ウェブ解析の設計

第5章 インプレッションの解析

第6章 エンゲージメントと間接効果

第7章 オウンドメディアの解析と改善

第8章 ウェブ解析士のレポーティング

デジタル化戦略、KPI設計、広告予算の考え方や計算、ソーシャルメディアやオウンドメディアの解析手法、レポーティング作成など、ウェブ解析やデジタルマーケティングの基礎的な知識を幅広く学ぶことができます。

商品詳細

発行日：2025年12月19日

頁数：405ページ

価格：4400円（税込み）

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）







ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。

本件に関するお問合わせ先

ウェブ解析士協会事務局

support@waca.or.jp

関連リンク

販売サイト

https://x.gd/oudBn

テキスト詳細

https://www.waca.or.jp/course/wac/textbook/

ウェブ解析士講座

https://membership.waca.or.jp/course/lecture-wac/