¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÄÉÅé ¸¨Ã«¹¬Æó¡×¡Ö¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û¡×¤Ç2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅÅì³¤ÃÏÊý¤Ç½é¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤È±ó½£Å´Æ»¤¬12·î¤è¤ê»ö¶È³«»Ï
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÀßÎ©¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û¡×(ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë ¥¿¥ï¡¼¥¦¥¨¥¹¥È27³¬)¤Ï¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÄÉÅé ¸¨Ã«¹¬Æó¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯£¶·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤¿¸¨Ã«¹¬Æó¤ÎÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë²è¶È¤Îµ°À×¤ò²ó¸Ü¤·¡¢²è¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÄÉÅéÅ¸¤Ç¤¹¡£¸¨Ã«ºîÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¤È¤¤¤¦ÊÉ²è¸ÅÅµµ»Ë¡¤ä¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÂçÃÀ¤ÊÂ¤·ÁÈþ¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏË¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ë°î¤ì¡¢¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²èÂê¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ©Áü¤ä¸ÅÂå¿ÀÏÃ¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢ÉÙ»Î»³¤ä¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¡¢Ì´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢ÀïÁè¤ä¼«Á³ÇË²õ¤Ø¤Î·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅ¸¤Ï¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Î½é´üºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢Î±³Ø»þ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¤äÌÏ¼Ì¡¢Ä¹ÌîÅßµ¨¸ÞÎØ¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¸¶²è¡Ö¶äÎæ¤Î½÷¿À¡×¡¢70ºÐ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¡ÖÌµÃø¡¦À¤¿Æ¡×¡¢¤½¤·¤ÆºÇÈÕÇ¯¤Î¡ÖºÌ±ÀÅÏ¤ëÊõÁ¥¡×¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é2020Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡¢10Ç¯¤´¤È¤Ë¸ÄÀË¤«¤Ê¸¨Ã«¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÅ¸¼¨¾ðÊóURL¡§https://www.kinutani-tenku.jp/s_exhib¡¡
¢£ºîÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
¡ü1960Ç¯Âå ¡½ ¿·¤·¤¤³¨²è¤Ø¤Î½ÐÈ¯
¡¡Àï¸åÆüËÜÈþ½Ñ¤Î¿·¤·¤¤Ä¬Î®¤ÎÃæ¤ÇÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ë³Ø¤ó¤À¸¨Ã«¹¬Æó¤Ï¡¢¡ÔÁó¤Î´Ö·ä¡Õ¡Ê1966Ç¯¡Ë¤Ç¡¢ÀÄ¤¯ÄÀ¤ó¤À¶õ´Ö¤ËÊø¤ì¤æ¤¯¿ÍÂÎ¤òÉÁ¤¡¢¡Ö±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¾ï´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¶ñ¾Ý¤ÈÃê¾Ý¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÌÏº÷¤ò½Å¤Í¡¢Âç³Ø±¡¤ÇÊÉ²è¤òÀì¹¶¡£¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸å¤Î¡ÖÀ¸Ì¿¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ò¼çÂê¤È¤¹¤ëÆÈ¼«ÍÍ¼°¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¡£
¡ü1970Ç¯Âå ¡½ ¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÈÆÈ¼«¤Î²èÉ÷¤Î³ÎÎ©
¡¡1971Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ØÎ±³Ø¤·¡¢¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Ç¥µ¥¨¥Ã¥Æ¥£¤Ë»Õ»ö¡£¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹³¨²è¤Î¹½À®¤È¿§ºÌ¤òÂÎÆÀ¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤Î1974Ç¯¡¢Âè17²ó°Â°æ¾Þ¤òÅö»þºÇÇ¯¾¯¼õ¾Þ¡£¸ÅÅµµ»Ë¡¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¡¢Á¯Îõ¤Ê¿§ºÌ¤È·à²èÅªÉ½¸½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³µ»Ë¡¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯¸ÄÀÅª¤Ê²èÉ÷¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅ¸¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤¿¸¨Ã«¹¬Æó¤ÎÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë²è¶È¤Îµ°À×¤ò²ó¸Ü¤·¡¢²è¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÄÉÅéÅ¸¤Ç¤¹¡£¸¨Ã«ºîÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¤È¤¤¤¦ÊÉ²è¸ÅÅµµ»Ë¡¤ä¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÂçÃÀ¤ÊÂ¤·ÁÈþ¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏË¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ë°î¤ì¡¢¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²èÂê¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ©Áü¤ä¸ÅÂå¿ÀÏÃ¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢ÉÙ»Î»³¤ä¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¡¢Ì´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢ÀïÁè¤ä¼«Á³ÇË²õ¤Ø¤Î·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌÅ¸¼¨¾ðÊóURL¡§https://www.kinutani-tenku.jp/s_exhib¡¡
¢£ºîÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
¡ü1960Ç¯Âå ¡½ ¿·¤·¤¤³¨²è¤Ø¤Î½ÐÈ¯
¡¡Àï¸åÆüËÜÈþ½Ñ¤Î¿·¤·¤¤Ä¬Î®¤ÎÃæ¤ÇÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ë³Ø¤ó¤À¸¨Ã«¹¬Æó¤Ï¡¢¡ÔÁó¤Î´Ö·ä¡Õ¡Ê1966Ç¯¡Ë¤Ç¡¢ÀÄ¤¯ÄÀ¤ó¤À¶õ´Ö¤ËÊø¤ì¤æ¤¯¿ÍÂÎ¤òÉÁ¤¡¢¡Ö±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¾ï´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¶ñ¾Ý¤ÈÃê¾Ý¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÌÏº÷¤ò½Å¤Í¡¢Âç³Ø±¡¤ÇÊÉ²è¤òÀì¹¶¡£¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸å¤Î¡ÖÀ¸Ì¿¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ò¼çÂê¤È¤¹¤ëÆÈ¼«ÍÍ¼°¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÁó¤Î´Ö·ä¡×
1966Ç¯¡¡ÌýºÌ¡¡100¹æ¡Ê1303¡ß1621¡Ë
1966Ç¯¡¡ÌýºÌ¡¡100¹æ¡Ê1303¡ß1621¡Ë
¡ü1970Ç¯Âå ¡½ ¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÈÆÈ¼«¤Î²èÉ÷¤Î³ÎÎ©
¡¡1971Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ØÎ±³Ø¤·¡¢¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Ç¥µ¥¨¥Ã¥Æ¥£¤Ë»Õ»ö¡£¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹³¨²è¤Î¹½À®¤È¿§ºÌ¤òÂÎÆÀ¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤Î1974Ç¯¡¢Âè17²ó°Â°æ¾Þ¤òÅö»þºÇÇ¯¾¯¼õ¾Þ¡£¸ÅÅµµ»Ë¡¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¡¢Á¯Îõ¤Ê¿§ºÌ¤È·à²èÅªÉ½¸½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³µ»Ë¡¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯¸ÄÀÅª¤Ê²èÉ÷¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥È¡Ò»à¤»¤ë¥¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÍîÎÞ¡ÓÌÏ¼Ì¡×
1972Ç¯¡¡¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥Ý¡¡50¹æ¡Ê966¡ß1226¡Ë
¡Ö¥È¥ë¥½¡¼¤ÎÎÞ¶¡×
1972Ç¯¡¡¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥Ý¡¡40¹æ¡Ê803¡ß1000¡Ë
¡ÖÌ´¡¦¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡Ê¥«¡¼¥ì¡¦¥Ç¥Ã¥é¡¦¥Þ¥ó¥É¥é¡Ë¡×
1978Ç¯¡¡¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¡200¹æ¡Ê1939¡ß2591¡Ë
¡ü1980Ç¯Âå ¡½ ¸÷¤ÈÀ¸Ì¿¤Î»¿²Î
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¤Ë¤è¤ëÂçºî¤Ç¡Ö¸÷¡×¡Ö²Ð¡×¡ÖÉ÷¡×¡Ö¿å¡×¤Ê¤É¼«Á³¤Îº¬¸»¤òÉÁ¤¡¢¿§ºÌ¤È·Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²èÌÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡ÔNELLA SABBIA¡Êº½¤ÎÃæ¡Ë¡Õ¡Ê1982Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï±§ÃèÅªÀ¸Ì¿¤Îµ±¤¤òÉ½¸½¡£½¡¶µÅª¿ò¹â¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶ÇË²õ¤äÀïÁè¤Ê¤É¸½Âå¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÆ¶»¡¤â¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤Î¸½Âå³¨²è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ü1990Ç¯Âå ¡½ ÊÉ²è¤È¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ø
¡¡1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¸ø¶¦»ÜÀß¤äÂç³Ø¤ËÊÉ²è¤òÀ©ºî¤·¡¢·Ý½Ñ¤ò¼Ò²ñ¤Ë³«¤¯¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤òÅ¸³«¡£¶µ°é¼Ô¤È¤·¤ÆÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ç¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¡Ô¶äÎæ¤Î½÷¿À¡Õ¡Ê1997Ç¯¡Ë¤ÏÄ¹ÌîÅßµ¨¸ÞÎØ¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¸¶²è¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ²÷¤Ê¿§ºÌ¤ÈÌöÆ°¤¹¤ë¹½À®¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï²ÈÂ²¤äÊ¿ÏÂ¤Ê¤ÉÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ü2000Ç¯Âå ¡½ Å·¶õ¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·
¡¡2001Ç¯¡¢ÆüËÜéº½Ñ±¡²ñ°÷¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¸¨Ã«¤Ï¡¢21À¤µª¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö±§Ãè¡×¡Ö¶ä²Ï¡×¡Ö¸÷¤ÎÇúÈ¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÔÂç¤Ê¼çÂê¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¡ÔÁóÅ·ÉÙÖÖÎ¶Êõ¿Þ¡Õ¡Ê2008Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤äÂÀÍÛ¤òÀ¸Ì¿¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¶âÇó¤Ê¤É¤âºîÉÊ¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡£Á¯Îõ¤Ê¿§ºÌ¤È¸÷¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢À¸Ì¿¤Î´¿´î¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¿Í´ÖÂ¸ºß¤Îº¬¸»¤ËÇ÷¤ëºîÉÊ·²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü2010Ç¯Âå ¡½ Î©ÂÎ¶õ´Ö¤È¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û
¡¡Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤ò 2010 Ç¯¤ËÂàÇ¤¡¢Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û¡×¤ò³«´Û¡£±ÇÁü¡¦Î©ÂÎ¡¦¸÷¡¦²»¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤òÄÌ¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤¬¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î½Û´Ä¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿70ºÐ¤Ç¡ÔÌµÃø¡¦À¤¿Æ¡Õ¤ËÄ©¤ß¡¢Àº¿ÀÅª¿¼¤Þ¤ê¤òÈ¼¤¦ºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£·Ý½Ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
¡ü2020Ç¯Âå ¡½ ¸÷¤Îµ²±¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Îµ§¤ê
¡¡Ê¸²½·®¾Ï¤ò2021Ç¯¤Ë¼õ¾Ï¸å¡¢¼ã¼ê»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡Ö¸¨Ã«¹¬Æó·Ý½Ñ¾Þ¡×¤òÁÏÀß¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡Ö¿Í¤È¼«Á³¤Î¶¦À¸¡×¤ä¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÂº¤µ¡×¤ò¼çÂê¤ËÀ©ºî¤òÂ³¤±¤¿¡£ºÇÈÕÇ¯ºî¡ÔºÌ±ÀÅÏ¤ëÊõÁ¥¡Õ¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤È¿§¤ÎÄ´ÏÂ¤Î¤â¤È¤ËÊ¿ÏÂ¤È´õË¾¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢¸¨Ã«·Ý½Ñ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¿ÍÎà¤Ø¤Î²¹¤«¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2016Ç¯12·î¡ÖÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¡×Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÂÎ¸³·¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡£2021Ç¯ÅÙ¤ËÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¸¨Ã«¹¬Æó»á¤Î¿§ºÌË¤«¤Ê¥Õ¥ì¥¹¥³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¨²è¤äÎ©ÂÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢3D¤äVR±ÇÁü¤Ê¤ÉÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸¨Ã«¹¬Æó»á¤ÎÃ±ÆÈÈþ½Ñ´Û¡£´ÛÆâ¤Ë¤ÏÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÂ¾¡¢²÷Å¬¶õ´Ö¤Î¥«¥Õ¥§Åù¤âÊ»Àß¤·¡¢Ä¯Ë¾¤âÈ´·²¤ÊÈþ½Ñ´Û¡£
¡¦2019Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡ÖÁ´¹ñÈþ½Ñ´Û²ñµÄ¡×¡¢¡ÖÆüËÜÇîÊª´Û¶¨²ñ¡×¤ÎÀµ²ñ°÷¤Ë²ÃÌÁ¡£
¡¦¥Õ¥ì¥¹¥³²è¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÏ¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥³ÂÎ¸³¡×¤¬¡¢2019Ç¯ÅÙ¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¦¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í Âçºå¶µ°éÂç³Ø¤È¶¨Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÂÐÏÃ·¿¤Ç¤ÎÈþ½Ñ´ÛË¬Ìä¡¦´Õ¾Þ¼ø¶È¥µ¥Ý¡¼¥È¶µºà¡Ö¥¢¡¼¥È ¤È¤È¤â¤À¤Á¡×¤¬¡¢2022Ç¯ÅÙ¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡Ú³«´Û»þ´Ö¡Û10¡§00¡¾18¡§00¡¢¶âÍËÆü¡¦ÅÚÍËÆü¡¦½ËÁ°Æü¤Ï10¡§00¡¾20¡§00¡ÊÆþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
¡ÚµÙ´ÛÆü¡Û²ÐÍËÆü¡Ê¤¿¤À¤·½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï³«´Û¤·ÍâÊ¿Æü¤¬µÙ´Û¡Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢Å¸¼¨ÂØ¤¨´ü´Ö
¡ÚÆþ´ÛÎÁ¡Û°ìÈÌ1,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Âç³Ø¡¦¹â¹»¡¦Ãæ³ØÀ¸800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡¢ÃÄÂÎ¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú¤¢¤ê
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©531-0076¡¡Âçºå»ÔËÌ¶èÂçÍäÃæ1-1-30¡¡ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë ¥¿¥ï¡¼¥¦¥¨¥¹¥È27³¬
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡Û06-6440-3760¡Ê³«´Û»þ´ÖÆâ¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.kinutani-tenku.jp
1972Ç¯¡¡¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥Ý¡¡50¹æ¡Ê966¡ß1226¡Ë
¡Ö¥È¥ë¥½¡¼¤ÎÎÞ¶¡×
1972Ç¯¡¡¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥Ý¡¡40¹æ¡Ê803¡ß1000¡Ë
¡ÖÌ´¡¦¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡Ê¥«¡¼¥ì¡¦¥Ç¥Ã¥é¡¦¥Þ¥ó¥É¥é¡Ë¡×
1978Ç¯¡¡¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¡200¹æ¡Ê1939¡ß2591¡Ë
¡ü1980Ç¯Âå ¡½ ¸÷¤ÈÀ¸Ì¿¤Î»¿²Î
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³¤Ë¤è¤ëÂçºî¤Ç¡Ö¸÷¡×¡Ö²Ð¡×¡ÖÉ÷¡×¡Ö¿å¡×¤Ê¤É¼«Á³¤Îº¬¸»¤òÉÁ¤¡¢¿§ºÌ¤È·Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²èÌÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡ÔNELLA SABBIA¡Êº½¤ÎÃæ¡Ë¡Õ¡Ê1982Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï±§ÃèÅªÀ¸Ì¿¤Îµ±¤¤òÉ½¸½¡£½¡¶µÅª¿ò¹â¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶ÇË²õ¤äÀïÁè¤Ê¤É¸½Âå¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÆ¶»¡¤â¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤Î¸½Âå³¨²è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÖNELLA SABBIA¡Êº½¤ÎÃæ)¡×
1982Ç¯¡¡¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¡150¹æ¡Ê1818¡ß2273¡Ë
1982Ç¯¡¡¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¡150¹æ¡Ê1818¡ß2273¡Ë
¡ü1990Ç¯Âå ¡½ ÊÉ²è¤È¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ø
¡¡1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¸ø¶¦»ÜÀß¤äÂç³Ø¤ËÊÉ²è¤òÀ©ºî¤·¡¢·Ý½Ñ¤ò¼Ò²ñ¤Ë³«¤¯¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤òÅ¸³«¡£¶µ°é¼Ô¤È¤·¤ÆÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ç¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¡Ô¶äÎæ¤Î½÷¿À¡Õ¡Ê1997Ç¯¡Ë¤ÏÄ¹ÌîÅßµ¨¸ÞÎØ¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¸¶²è¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ²÷¤Ê¿§ºÌ¤ÈÌöÆ°¤¹¤ë¹½À®¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï²ÈÂ²¤äÊ¿ÏÂ¤Ê¤ÉÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶äÎæ¤Î½÷¿À¡×
1997Ç¯¡¡´éºÌ¡¡30¹æ¡Ê910¡ß728¡Ë
1997Ç¯¡¡´éºÌ¡¡30¹æ¡Ê910¡ß728¡Ë
¡ü2000Ç¯Âå ¡½ Å·¶õ¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·
¡¡2001Ç¯¡¢ÆüËÜéº½Ñ±¡²ñ°÷¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¸¨Ã«¤Ï¡¢21À¤µª¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö±§Ãè¡×¡Ö¶ä²Ï¡×¡Ö¸÷¤ÎÇúÈ¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÔÂç¤Ê¼çÂê¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¡ÔÁóÅ·ÉÙÖÖÎ¶Êõ¿Þ¡Õ¡Ê2008Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤äÂÀÍÛ¤òÀ¸Ì¿¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¶âÇó¤Ê¤É¤âºîÉÊ¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡£Á¯Îõ¤Ê¿§ºÌ¤È¸÷¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢À¸Ì¿¤Î´¿´î¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¿Í´ÖÂ¸ºß¤Îº¬¸»¤ËÇ÷¤ëºîÉÊ·²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁóÅ·ÉÙÖÖÎ¶Êõ¿Þ¡×
2008Ç¯¡¡¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¡150¹æ¡Ê1818¡ß2273¡Ë
2008Ç¯¡¡¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¡150¹æ¡Ê1818¡ß2273¡Ë
¡ü2010Ç¯Âå ¡½ Î©ÂÎ¶õ´Ö¤È¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û
¡¡Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤ò 2010 Ç¯¤ËÂàÇ¤¡¢Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û¡×¤ò³«´Û¡£±ÇÁü¡¦Î©ÂÎ¡¦¸÷¡¦²»¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤òÄÌ¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤¬¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î½Û´Ä¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿70ºÐ¤Ç¡ÔÌµÃø¡¦À¤¿Æ¡Õ¤ËÄ©¤ß¡¢Àº¿ÀÅª¿¼¤Þ¤ê¤òÈ¼¤¦ºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£·Ý½Ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
¡ÖÌµÃø¡¦À¤¿Æ¡×
2013Ç¯¡¡¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¡100¹æ ¡Ê1620¡ß1120 £²ËçÁÈ¡Ë
2013Ç¯¡¡¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¡100¹æ ¡Ê1620¡ß1120 £²ËçÁÈ¡Ë
¡ü2020Ç¯Âå ¡½ ¸÷¤Îµ²±¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Îµ§¤ê
¡¡Ê¸²½·®¾Ï¤ò2021Ç¯¤Ë¼õ¾Ï¸å¡¢¼ã¼ê»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡Ö¸¨Ã«¹¬Æó·Ý½Ñ¾Þ¡×¤òÁÏÀß¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡Ö¿Í¤È¼«Á³¤Î¶¦À¸¡×¤ä¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÂº¤µ¡×¤ò¼çÂê¤ËÀ©ºî¤òÂ³¤±¤¿¡£ºÇÈÕÇ¯ºî¡ÔºÌ±ÀÅÏ¤ëÊõÁ¥¡Õ¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤È¿§¤ÎÄ´ÏÂ¤Î¤â¤È¤ËÊ¿ÏÂ¤È´õË¾¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢¸¨Ã«·Ý½Ñ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¿ÍÎà¤Ø¤Î²¹¤«¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¬ÆóÃÂÀ¸¡×
2021Ç¯¡¡¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¡150¹æ ¡Ê1818¡ß2273¡Ë
¡ÖºÌ±ÀÅÏ¤ëÊõÁ¥¡×
2025Ç¯¡¡¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¡200¹æ ¡Ê1940¡ß2590¡Ë
¢£¸¨Ã« ¹¬Æó ¡Ê¤¤Ì¤¿¤Ë ¤³¤¦¤¸¡Ë»á Î¬Îò
1943Ç¯ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ÊÉ²è²Ê½¤Î»¸å¡¢¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ËÎ±³Ø¡£¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³ÊÉ²è¤Î¸ÅÅµµ»Ë¡¤ò½¤ÆÀ¤·ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£°Ê¸å¡¢È¾À¤µª¤ËÏË¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¸½Âå²èÃÅ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜéº½Ñ±¡²ñ°÷¡£2014Ç¯Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¸²¾´¡¢2021Ç¯Ê¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¡£2025Ç¯8·î¡¢82ºÐ¤ÇÀÂµî¡£
2021Ç¯¡¡¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¡150¹æ ¡Ê1818¡ß2273¡Ë
¡ÖºÌ±ÀÅÏ¤ëÊõÁ¥¡×
2025Ç¯¡¡¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¡200¹æ ¡Ê1940¡ß2590¡Ë
¢£¸¨Ã« ¹¬Æó ¡Ê¤¤Ì¤¿¤Ë ¤³¤¦¤¸¡Ë»á Î¬Îò
1943Ç¯ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ÊÉ²è²Ê½¤Î»¸å¡¢¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ËÎ±³Ø¡£¥¢¥Õ¥ì¥¹¥³ÊÉ²è¤Î¸ÅÅµµ»Ë¡¤ò½¤ÆÀ¤·ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£°Ê¸å¡¢È¾À¤µª¤ËÏË¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¸½Âå²èÃÅ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜéº½Ñ±¡²ñ°÷¡£2014Ç¯Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¸²¾´¡¢2021Ç¯Ê¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¡£2025Ç¯8·î¡¢82ºÐ¤ÇÀÂµî¡£
¢£¸¨Ã«¹¬Æó Å·¶õÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2016Ç¯12·î¡ÖÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¡×Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÂÎ¸³·¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡£2021Ç¯ÅÙ¤ËÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¸¨Ã«¹¬Æó»á¤Î¿§ºÌË¤«¤Ê¥Õ¥ì¥¹¥³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¨²è¤äÎ©ÂÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢3D¤äVR±ÇÁü¤Ê¤ÉÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸¨Ã«¹¬Æó»á¤ÎÃ±ÆÈÈþ½Ñ´Û¡£´ÛÆâ¤Ë¤ÏÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÂ¾¡¢²÷Å¬¶õ´Ö¤Î¥«¥Õ¥§Åù¤âÊ»Àß¤·¡¢Ä¯Ë¾¤âÈ´·²¤ÊÈþ½Ñ´Û¡£
¡¦2019Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡ÖÁ´¹ñÈþ½Ñ´Û²ñµÄ¡×¡¢¡ÖÆüËÜÇîÊª´Û¶¨²ñ¡×¤ÎÀµ²ñ°÷¤Ë²ÃÌÁ¡£
¡¦¥Õ¥ì¥¹¥³²è¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÏ¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥³ÂÎ¸³¡×¤¬¡¢2019Ç¯ÅÙ¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¦¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í Âçºå¶µ°éÂç³Ø¤È¶¨Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÂÐÏÃ·¿¤Ç¤ÎÈþ½Ñ´ÛË¬Ìä¡¦´Õ¾Þ¼ø¶È¥µ¥Ý¡¼¥È¶µºà¡Ö¥¢¡¼¥È ¤È¤È¤â¤À¤Á¡×¤¬¡¢2022Ç¯ÅÙ¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡Ú³«´Û»þ´Ö¡Û10¡§00¡¾18¡§00¡¢¶âÍËÆü¡¦ÅÚÍËÆü¡¦½ËÁ°Æü¤Ï10¡§00¡¾20¡§00¡ÊÆþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
¡ÚµÙ´ÛÆü¡Û²ÐÍËÆü¡Ê¤¿¤À¤·½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï³«´Û¤·ÍâÊ¿Æü¤¬µÙ´Û¡Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢Å¸¼¨ÂØ¤¨´ü´Ö
¡ÚÆþ´ÛÎÁ¡Û°ìÈÌ1,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Âç³Ø¡¦¹â¹»¡¦Ãæ³ØÀ¸800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡¢ÃÄÂÎ¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú¤¢¤ê
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©531-0076¡¡Âçºå»ÔËÌ¶èÂçÍäÃæ1-1-30¡¡ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë ¥¿¥ï¡¼¥¦¥¨¥¹¥È27³¬
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡Û06-6440-3760¡Ê³«´Û»þ´ÖÆâ¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.kinutani-tenku.jp
¥·¥ó¥Ü¥ë¥¾¡¼¥ó / Å·¶õ¥«¥Õ¥§