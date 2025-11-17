生せっけんのルアンルアン 公式サイトにて、 スタッフコラム「洗顔の後、なぜ肌が乾く？水分をとどめる習慣とは」を掲載しました。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭）は、公式ルアンルアンコスメオンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて、スタッフコラム「洗顔の後、なぜ肌が乾く？水分をとどめる習慣とは」を掲載しました。洗顔を中心とした「スキンケア」のポイントやおすすめ商品などを発信しています。
【URL】https://shop.ruamruam.jp/contents/19882
ルアンルアン スタッフコラムの概要
生せっけんの特長や使い方、お肌の悩みやお手入れに関する内容、おすすめの商品などをご紹介しています。 ■その他のコラムは「スタッフコラム」からご確認いただけます。
【URL】https://shop.ruamruam.jp/contents
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、「お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。」をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ：https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼（ひめぬま）まで
