UAEのサードパーティロジスティクス市場は、Eコマースのブームとサプライチェーンの近代化により、2030年までに65億米ドルを超えると予想されています。
UAEのサードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場は力強い拡大が見込まれており、最新の調査によると、2022年の39億4,090万米ドルから2030年には65億2,970万米ドルに成長し、2023年から2030年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.5%となる見込みです。この成長は、同国が世界的な物流ハブとしての戦略的地位を確固たるものにしており、中東全域における技術統合とeコマース需要の高まりの影響を浮き彫りにしています。
戦略的な立地と政府のビジョンが成長を加速させる
UAEは、「UAEビジョン2030」やドバイ・ロジスティクス戦略といった取り組みに支えられた物流インフラへの継続的な投資により、世界貿易の玄関口へと変貌を遂げました。アジア、ヨーロッパ、アフリカの主要市場への近接性も、地域物流センターとしての魅力を高めています。複合輸送、自由貿易圏、そしてデジタル統合サプライチェーンの台頭は、UAEにおけるサードパーティ・ロジスティクス（3PL）プロバイダーの急速な成長をさらに加速させています。
Eコマースの急成長が3PLサービスの需要を押し上げる
特にパンデミック以降、オンラインショッピングの急速な成長は、UAEにおける専門的な3PLサービスの需要を大幅に高めました。フルフィルメントサービス、ラストマイル配送、在庫管理は、Eコマースプラットフォームの成功に不可欠な要素となっています。サードパーティ・ロジスティクス企業は、デジタルに精通した消費者の期待に応えるため、リバースロジスティクス、リアルタイム追跡、AIを活用した需要予測など、エンドツーエンドのソリューションの提供をますます増やしています。
テクノロジーが鍵となる成功要因
UAEの3PLセクターは、急速なデジタル変革を目の当たりにしています。モノのインターネット（IoT）、ブロックチェーン、倉庫自動化、輸送管理システム（TMS）などのテクノロジーが、物流業務の効率化に貢献しています。これらのイノベーションにより、サービスプロバイダーは複雑なサプライチェーン全体の可視性、効率性、拡張性を向上させることができ、運用コストの削減と顧客満足度の向上を実現しています。
多様なサービスが市場拡大を促進
UAEの3PLプロバイダーは、従来の貨物輸送にとどまらず、サービス提供範囲を拡大しています。コールドチェーン物流、通関、梱包、越境ソリューションといったカスタマイズされた付加価値サービスが、統合されたサービスポートフォリオに統合されています。これは、規制遵守と時間厳守が不可欠な小売、医薬品、食品・飲料、自動車などの業界にとって特に重要です。
主要企業一覧
● SAGロジスティクス
● DHLインターナショナルGmbH
● FedEx
● RAKロジスティクス
● エミレーツ・ロジスティクスLLC
● グローバル・シッピング・アンド・ロジスティクス・カンパニー
● アル・フッティアム・ロジスティクス
● フレイトワークス
● Cevaロジスティクス
● モヘビ・ロジスティクス
● コンソリデーテッド・シッピング・サービス・グループ
● KUEHNE+NAGEL INC.
● その他の主要企業
