永久磁石モーター市場規模、シェア、トレンド分析レポート、2025～2032年
永久磁石モーター（PMM）市場は、産業界におけるエネルギー効率と高性能を兼ね備えたモーターソリューションの採用が進むにつれ、大きな成長を遂げています。永久磁石モーターは、ローター内に埋め込まれた磁石を利用して一定の磁場を発生させるため、従来のモーターと比較して、高効率、コンパクトな設計、低メンテナンス、そして優れたトルク密度を実現します。これらのモーターは、自動車（特に電気自動車やハイブリッド車）、産業機械、民生用電子機器、医療機器、再生可能エネルギーシステムなど、幅広い用途で使用されています。
市場規模と成長:
永久磁石モーター市場規模は2023年に531億米ドルと評価され、2024年の578億米ドルから2032年には1,163億米ドルに成長する見込みで、予測期間（2025～2032年）中に9.2%のCAGRで成長する見込みです。
主要な市場プレーヤー:
● ABB Ltd.（スイス）
● シーメンスAG（ドイツ）
● ロックウェル・オートメーション（米国）
● 日本電産株式会社（日本）
● ジョンソンエレクトリックホールディングスリミテッド（香港）
● 東芝株式会社（日本）
● 三菱電機株式会社（日本）
● GEエレクトリック（ゼネラル・エレクトリック）（米国）
● ボッシュ・レックスロスAG（ドイツ）
● WEG SA（ブラジル）
● アライド・モーション・テクノロジーズ社（米国）
レポートに含まれるもの:
● 市場概要：永久磁石モーター市場における製品／サービス概要と市場規模を掲載しています。レポートのセグメント分析の概要も提供しています。ここでは、製品／サービスの種類、用途、地域セグメントに焦点を当てています。また、収益と販売市場予測も本章に含まれています。
● 競争:このセクションには、市場の状況と傾向に関する情報が含まれており、メーカーを分析し、プレーヤーが支払う平均価格、個々の市場プレーヤーの収益と収益シェア、個々のプレーヤーの売上高と売上高シェアに関するデータが提供されます。
● 企業プロファイル：本調査では、世界の永久磁石モーター市場における主要企業の財務および事業戦略に関する詳細な分析情報を提供します。また、製品／サービス概要、ポートフォリオ、地域展開、収益分配など、その他の詳細な情報も網羅しています。
● 地域別売上分析：本調査のこの部分では、市場データに加え、地域別の収益、売上高、市場シェア分析を提供します。さらに、調査対象地域ごとの売上高、売上高成長率、価格設定、収益、その他の要因に関する推定値も提供します。
o 北米（米国、カナダ、メキシコ）
o ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア）
o アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア）
o 南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）
o 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ）
