消えたiPhone連絡先・電話帳を復元する方法｜バックアップなしでも可能？
株式会社Tenorshareは、8月27日（金）、人気データ復元ソフト「UltData for iOS」をアップデートしました。今回のアップデートでは、iCloudのスキャン速度が向上し、スキャン品質が最適化されました。
★Tenorshare UltData for iOS 公式サイト：https://x.gd/ZUzQZ
iPhoneを機種変更したり、誤って連絡先を削除してしまったとき、「バックアップなしでiPhoneの連絡先を復元できるのか？」と悩む方は少なくありません。結論から言うと、完全に上書きされていない限り、バックアップなしでも連絡先を復元できる可能性があります。この記事では、消したiPhone連絡先を復元できる具体的な方法について詳しく解説します。
Part1．消したiPhone連絡先を復元できるケース（バックアップなしでもOK）
●iCloud同期をオンにしていた場合
●GmailやOutlookなど外部アカウントと連携していた場合
●データ復元ソフトを利用する場合
バックアップがなくても、これらの方法を試すことでiPhone連絡先を取り戻せる可能性があります。
方法1：iCloudからiPhone連絡先を復元する
「iPhone連絡先復元 iCloudなし」と検索する方も多いですが、まずはiCloudを確認してみましょう。
1.iCloud.comにアクセス
2.Apple IDでログイン
3.「アカウント設定」→「詳細設定」から「連絡先の復元」を選択
4.復元したい日付を選んで復元
注意：現在の連絡先が上書きされる可能性があるため、必要に応じてエクスポートしておきましょう。
方法2：GmailやOutlookからiPhone電話帳を復元する
もし「iPhone連絡先復元 iCloudなし」の状況でも、GmailやOutlookに同期していれば復元できます。
1.iPhoneの「設定」→「連絡先」→「アカウント」へ
2.使用しているメールアカウントを選択
3.「連絡先」がオフの場合はオンに切り替える
これで、クラウド上に保存されていた連絡先が自動的に復元されます。
方法3：データ復元ソフトでiPhone連絡先を復元（バックアップなし対応）
バックアップがない場合でも、iPhoneの内部には、削除された連絡先のデータがまだ残っている可能性があります。これは、データを完全に上書きするまで、削除されたデータが「非表示」になっている状態だからです。この隠れたデータをスキャンし、復元できるのがデータ復元ソフトUltData for iOSです。「無料でiPhone連絡先の復元 」や「iPhone連絡先復元ソフト」と調べている方は、専用ツールUltData for iOSがおすすめです。
●バックアップなしでもiPhone本体から直接スキャン可能
●削除済みの連絡先をプレビュー表示できる
●無料体験版で復元可否を確認可能
●メッセージ・写真など他のデータも同時に復元できる
手順1．UltData for iOSを開き、「iOSデバイスから復元」を選択します。
手順2．復元したい連絡先を選び、「スキャン」をクリックします。
手順3．復元可能な連絡先が一覧表示されるので、プレビュー機能で内容を確認します。
