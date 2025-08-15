KPMGコンサルティング、アート&テクノロジー・ヴィレッジ京都にオープンイノベーションセンターを開設

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、「アート&テクノロジー・ヴィレッジ京都」（所在地：京都府乙訓郡大山崎町、以下、ATVK）の企業サイト内にオープンイノベーションセンターを開設し、京都府ならびに各地でスマートシティ推進に携わる人材の育成や事業の創発に取り組みます。

ATVKは、アート＆テクノロジーを軸にしたオープンイノベーション拠点として、多彩なテーマによる連携・協働・交流・実証に取り組み、新たな産業の創造および次世代を担う人材の育成を図ることを目的としており、「交流棟」「クリエイティブスペース」「実証スペース」「アートコラボスペース」「企業サイト」の5つで構成されています。同施設は、地域が持つ資源などの強みを生かしながら、イノベーションに取り組む企業の集積を図り、次代の産業を創出する拠点づくりを目指す京都府のプロジェクト「産業創造リーディングゾーン」の一角として位置付けられています。

KPMGコンサルティングは、これまで一般社団法人京都スマートシティ推進協議会（所在地：京都府京都市）のアドバイザーを担うとともに、スマートシティの実現を目指す企業や自治体、大学、研究機関等の産官学の多様なプレーヤーをつなぐ「京都ビッグデータ活用プラットフォーム」の運営支援や、自動運転などの次世代モビリティ導入の推進など、さまざまな取組みを進めてきました。また、KPMGのメンバーファームである有限責任 あずさ監査法人（所在地：東京都新宿区）は、グローバルネットワークや経営アドバイザリー機能等を活用して、京都府と京都に関係する企業の投資・業務運営を支援し、ひいては地域課題の解決や京都経済の活性化に資することを目的として、「京都企業の成長支援等に向けた連携・協力に関する協定」を締結しています。

KPMGコンサルティングは、この度開設するオープンイノベーションセンターを通じて、デザイン・ビジネス的思考の融合による事業創発・実証および事業づくりの体験の場を提供し、スマートシティの推進に必要な異なる思考を行き来できる越境人材の育成や、未来の地域・社会を担う越境人材コミュニティ形成による新たな価値の創造を目指します。オープンイノベーションセンターでは、多様な企業・人と連携したオープンイノベーションプログラムや社会課題解決のワークショップなどの開催を予定しています。最初の取組みとして、「ATDB（アート、テクノロジー、デザイン、ビジネス）の交差する『イノベーションビオトープで生み出す未来志向型人材』とは？」と題し、対話と共創を通じて新たな人材育成のあり方を探るイベントを2025年8月28日（木）に開催します。

【 ATVKでの活動イメージ】

【イベント開催概要】 ※詳細はこちらをご確認ください。

【アート&テクノロジー・ヴィレッジ京都（ATVK：Art and Technology Village Kyoto）概要】

・所在地：京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田30番地1

・営業日：平日 9時～17時（詳細はウェブサイトをご覧ください）※土日・祝日はイベント開催時のみ開業

・コンセプト：

Art＆Technology 京都の文化力を生かしたアートとテクノロジーの融合によるイノベーションを創出

Sensibility＆Impression 「人間の感性や感情」に基づく、人間味あふれる産業の創造及び企業を促進

Human resources development 多種多様な人材との交流による、企業の枠を超えた視点を持つ人材を育成

