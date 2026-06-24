【6/26 京都開催】SLowPage大垣書店 イオンモールKYOTOで楽しむ『地衣類』トークイベント～知的好奇心を刺激しまくり！！～

いつもの散歩道やランニングコースで、街路樹やブロック塀に張り付いている「カサカサした藻のような模様」を見かけたことはありませんか？ 「あー、コケでしょ？」とスルーしているあなた。実はそれ、コケではなく「地衣類（ちいるい）」というまったく別の生き物かもしれません！

そんな足元の不思議な生き物の世界に、美味しいドリンク片手にどっぷり浸れる激レアなトークイベント『足元の宝石、地衣類のはなし-カフェで楽しむ地衣類の世界-』が、6月26日（金）の夜、大垣書店 イオンモールKYOTO店内のカフェ「SLowPage」で開催されます。

あなたの撮った１枚を専門家が直接解説！

このイベント最大の目玉は、「参加者が事前に近所で撮影した地衣類の写真を１枚持ち寄る」というネイチャー好きにはワクワクする参加条件。 ゲストとして登壇するのは、話題の書籍『苔・地衣類図鑑』の著者のおひとりで、京都大学大学院で地衣類を研究している専門家・上田菜央さんです。

撮影場所や選んだ理由を伝えると、上田さんがその写真に写った地衣類について直接解説してくれます。スマホで「これって地衣類かな？」と何気なく撮った１枚から、どんなドラマチックな生態のストーリーが飛び出すのか……。自分の日常と専門家の知見が交差する、知的好奇心が刺激される体験になること間違いなしです！

知れば誰かに話したくなる！「地衣類」のすごすぎる生態

イベントでは、生活に身近な地衣類のお話や豆知識もたっぷり紹介されます。実はこの地衣類、知れば知るほどヤバい生き物なんです！

◉奇跡の「ルームシェア」生活

コケが植物なのに対し、地衣類は「菌類」と「藻類」の共生体。

◉宇宙空間でも生き抜く!?

砂漠や南極といった過酷な環境はもちろん、なんと国際宇宙ステーションの近くの宇宙空間（極度の乾燥状態）にさらされても生き抜ける可能性があるというから驚きのタフさです。

◉実は私たちの暮らしにも密着

古代から「ロイヤルパープル」と呼ばれる高級染料の下染めに使われたり、高級香水に欠かせないクラシカルな香り（オークモスなど）の原料になったり。さらには「イワタケ」のように、高級食材として美味しく食べられている種類も。

金曜の夜は、マクロでディープな世界へ

定員は15名程度と、少人数でアットホームに楽しめる特別な空間。週末前の金曜夜、いつもの視線をグッと下げて、街角にひそむ「足元の宝石」の不思議な世界を覗いてみませんか？

【イベント詳細】『足元の宝石、地衣類のはなし-カフェで楽しむ地衣類の世界-』

■ 日程：2026年6月26日（金）

■ 時間：19:00～21:00（受付開始 18:45）

■ 場所：SLowPage イオンモールKYOTO店

■ 参加条件：１ドリンク制 （イベント開催前までにSlowPageにてご注文ください。）

■ 定員：15名程度

＊定員に達し次第受付終了

■ お申し込み・詳細：専用フォームにてお申し込みください（6月24日 23:59締切）

＊ご参加の際は、近所で撮影した地衣類の写真を１枚お持ちください！

【登壇者プロフィール】

上田菜央（うえだ なお）

京都大学大学院 農学研究科 森林科学専攻 熱帯林環境学研究室 博士後期課程在学中。修士（農学）。母校である神戸高等学校総合理学科の授業で地衣類に出会い、多様な形態に惹かれて研究を続けている。大学からは森林生態学を学び、地衣類の生育地である樹皮の形態にも興味を持つ。京都や屋久島、マダガスカルにて調査を行い、時にはラジオや講演会にて地衣類の魅力を発信している。

上田菜央HP：https://sites.google.com/view/uedanao-lichen



