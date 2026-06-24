テクマトが５日ぶり反発、業務アプリの伴走開発サービスを提供開始

テクマトリックス<3762.T>が５日ぶりに反発している。この日、１００％子会社クロス・ヘッドが、業務アプリの伴走開発サービス「Ａｐｐ×Ｂｏｏｓｔ（アップブースト）」の提供を開始すると発表しており、これが好材料視されている。



同サービスは、企業におけるＤＸ推進で増えているノーコード・ローコードツールの導入時に直面する課題を解決することを目的としたもので、プログラミングに精通したエンジニアが開発パートナーとして顧客に伴走。また、要件整理から改善までのサイクルを短期間で繰り返すアジャイル開発により、業務アプリを継続的に進化させ、変化する業務課題にも柔軟に対応するとしている。



出所：MINKABU PRESS