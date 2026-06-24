24日13時現在の日経平均株価は前日比692.86円（-0.99％）安の6万9095.52円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は742、値下がりは762、変わらずは52。



日経平均マイナス寄与度は320.81円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が71.9円、アドテスト <6857>が55.51円、ＳＢＧ <9984>が49.08円、フジクラ <5803>が43.65円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を32.99円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が11.73円、中外薬 <4519>が11.46円、リクルート <6098>が9.55円、ＫＤＤＩ <9433>が9.45円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は空運で、以下、医薬品、海運、小売と続く。値下がり上位には保険、非鉄金属、石油・石炭が並んでいる。



※13時0分6秒時点



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