日韓を比較する質問に韓国DFは

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）はグループリーグが進行中だ。韓国代表はチェコに逆転勝ちしたものの、開催国の一つメキシコに敗れ1勝1敗、勝ち点3という状況。一方日本はオランダと2-2で引き分け、チュニジアには4-0で大勝し勝ち点4だ。韓国代表DFのイ・ハンボムは会見で両国の現況を比較した質問を受け「日本の選手に憧れるとかはない」と口にしている。

韓国メディア「SPOTV NEWS」は「イ・ハンボムが覚悟の発言『日本サッカーに憧れなどない、自分たちのやるべきことだけをしっかり準備すべき』日本、ワールドカップ4-0の衝撃的な勝利にも→動揺しない代表チーム」という記事で伝えている。

この発言は、韓国が24日（同25日）に戦う南アフリカとのグループリーグ最終戦を2日後に控えた22日（同23日）の練習前会見で飛び出した。20日（同21日）には日本がチュニジアに4-0と大勝。現場でも両国を比較する質問が飛んだ。

記事は「モンテレイでは、アジアサッカーにおける歴史的な瞬間があった。日本がグループF第2戦でチュニジアと対戦し、前半からゴールを重ねて最終スコア4-0と完璧な勝利を収めたのだ。ワールドカップのアジアサッカー史上、1試合で4ゴールを挙げたチームは、今大会の日本が唯一だ」と日本の快進撃を伝えている。

これに対しイ・ハンボムは「日本には欧州の舞台でプレーする選手や、経験豊富な選手が多い」としながら「とはいえ、日本の選手たちに憧れるようなことはない。ただ、自分たちがやるべきことだけをしっかり準備するという一念でいる」と語った。

記事はこの発言を「ひたすら南アフリカ戦の勝利だけを見据えるホン・ミョンボ号とイ・ハンボムだった」と紹介し、次戦に集中しているためだと前向きに伝えている。



（THE ANSWER編集部）