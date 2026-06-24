ドル高・円高、韓国株急反落で市場心理悪化、マイクロン決算警戒



韓国株が急反落しており市場心理が悪化、リスク回避で円とドルが上昇している。豪ドルの下げがきつく、対ドルで4月上旬以来の安値をつけている。豪ドル円は4月末以来の安値。ユーロドルはきのうの安値を割り込み約1年ぶり安値。ドル買い・円買いでドル円は161.50円台でもみ合い。



ブロードコム再来を警戒してマイクロン決算を前にアジア市場でハイテク株が下落している。大幅反発して始まった韓国株はマイナス圏に転落、日経先物は下げを拡大している。



米半導体大手マイクロンの四半期決算に対する市場の期待は極めて高いため、内容が期待に届かなかった場合は株価は急落する恐れがある。今月上旬には米半導体大手ブロードコムが好決算を発表したものの、市場の期待に届かなかったため株価は急落した。

外部サイト