「夫を爪にいれるwww」平愛梨、夫・長友佑都モチーフのW杯ネイル披露！ 「ママの手にPAPAがいる」
俳優の平愛梨さんは6月23日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー日本代表の長友佑都選手をモチーフにしたネイルアートを公開しました。
【写真】平愛梨が夫モチーフのネイルを披露
写真には、サッカーボールやトロフィー、ハートに加え、長友選手の顔が描かれたネイルも。また代表のユニフォームを着てネイルを見せる平さんの自撮りショットも公開しています。子どもたちが「ママの手にPAPAがいる」と盛り上がったようです。
コメントでは「『長友』じゃなくて『パパ』って言うのが妻の特権ですね 素敵過ぎます」「日本から応援してます 優勝目指して頑張れ」「ネイル可愛すぎます」「ネイル最高に素敵です」「愛だね〜」「夫を爪にいれるwww」などの声が寄せられています。今後の投稿にも注目したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】平愛梨が夫モチーフのネイルを披露
夫モチーフのW杯ネイルを披露平愛梨さんは「わたしのネイル 私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた 嬉しすぎる」とつづり、写真を3枚載せています。
写真には、サッカーボールやトロフィー、ハートに加え、長友選手の顔が描かれたネイルも。また代表のユニフォームを着てネイルを見せる平さんの自撮りショットも公開しています。子どもたちが「ママの手にPAPAがいる」と盛り上がったようです。
6月26日8時〜スウェーデンと対戦現在、FIFAワールドカップが開催中です。日本代表は26日8時〜スウェーデンと対戦します。勝敗の行方を見守りたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)