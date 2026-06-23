２３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５６．８５ポイント（１．３７％）安の４１０６．２５ポイントと反落している。

投資家の慎重スタンスが改めて強まる流れ。中国経済の先行き不透明感が依然としてくるぶっている。先週までに発表がほぼ一巡した主要な月次経済統計では、不動産や小売など内需の不振が示された。金属市況安も重し。２３日の上海期貨交易所（上海先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が安く推移している。また、昨夜のＮＹ金先物は続落した。世界的な半導体株安も逆風。２３日の時間外取引で、米テクノロジー株に連動するナスダック１００指数先物は一時２％急落した。韓国取引所では半導体株の主導で韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）が８％超下落し、サーキットブレーカー（２０分間の売買停止措置）が発動されている。中国当局が経済対策を強めるとの見方や中東情勢を巡る過度な不安後退などで、指数はプラス圏に浮上する場面がみられたものの、買いの勢いは続かず、徐々に下げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、非鉄・産金の下げが目立つ。洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）と江西銅業（６００３６２／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が９．６％安、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）安、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が８．９％安、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が８．８％安で引けた。

ハイテク株も安い。銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が９．０％、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が７．１％、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が５．６％、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が５．３％ずつ下落する。軍需産業株、インフラ建設株、エネルギー株、自動車、消費株、保険株、不動産株、公益株なども売られた。

半面、医薬株は物色される。津薬薬業（６００４８８／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、通化東宝薬業（６００８６７／ＳＨ）が６．１％高、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が２．８％高、浙江海正薬業（６００２６７／ＳＨ）が２．４％高で取引を終えた。銀行株、証券株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．８８ポイント（１．０３％）安の２７５．８４ポイント、深センＢ株指数が３．８４ポイント（０．３４％）安の１１３３．７６ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）