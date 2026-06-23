丸亀製麺「重要なお知らせ」偽アカウントに注意喚起 事例示して「十分ご注意ください」
丸亀製麺は23日、公式サイトやXを通じ、なりすましアカウントへの注意喚起を掲載した。
【画像】丸亀製麺「偽アカウント」に注意喚起（全文）
Xでは「重要なお知らせ」として、「現在、『丸亀製麺』を装った偽アカウントから、当選案内等を装ったDM・リプライを送り、外部サイトへ誘導するフィッシング行為が複数確認されております」と報告。
「誘導先は他社公式サイトを装った偽サイトで、その後LINE等のSNSへ登録を促される事例も発生しております。フォローやチャット（旧DM）、リプライ後の外部サイトへの誘導等には十分ご注意ください」と呼びかけた。
その上で「丸亀製麺の公式アカウントは【@UdonMarugame】【@UdonNihonGenki】のみです」と明記した。
【画像】丸亀製麺「偽アカウント」に注意喚起（全文）
Xでは「重要なお知らせ」として、「現在、『丸亀製麺』を装った偽アカウントから、当選案内等を装ったDM・リプライを送り、外部サイトへ誘導するフィッシング行為が複数確認されております」と報告。
「誘導先は他社公式サイトを装った偽サイトで、その後LINE等のSNSへ登録を促される事例も発生しております。フォローやチャット（旧DM）、リプライ後の外部サイトへの誘導等には十分ご注意ください」と呼びかけた。
その上で「丸亀製麺の公式アカウントは【@UdonMarugame】【@UdonNihonGenki】のみです」と明記した。