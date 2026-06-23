アイドル時代とは違った魅力だ。元AKB48の岡部麟が6月19日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演。ジャケットにショートヘアという大人な雰囲気で、安田大サーカスのクロちゃんを魅了した。

【映像】大人な雰囲気を漂わせる岡部麟

冒頭、MCのクロちゃんが「本日来てくれた先輩アイドルちゃんは、こちらの方です。どうぞ！」と振った。ここで岡部は「はい！べりんこと岡部麟です」と挨拶。「お願いしまーす」とカメラに向けて笑顔でピースサインを出した。このタイミングで、クロちゃんが「べりんちゃん、ちょっと雰囲気変わった？」とビジュアルに着目すると、岡部は「そうですね」とひと言。「いつもはエクステ付けて髪を長くしてたんですけど、ちょっと付け替えるために、今は外してるんですよ」と説明した。

これを受け、クロちゃんが「大人っぽいっていうかね、なんかね」と見惚れると、29歳の岡部は「大人、大人。大人っぽいじゃない」と返答。「大人っぽいじゃなくて、大人なんですよ、私」と強調した。続けて、クロちゃんの「どちらかと言うとね、AKB時代のかわいらしい感じのべりんちゃんのイメージが。ちょっとずつ変わってる感じ？」との意見には、「そうですね。私も、もうちょっとエレガントなイメージになりたいなと思って」と発言。「女優だしね」とも付言すると、ファンからも「麟ちゃん好き」「俳優・岡部麟の流儀」「きゃー」「きゃわいー」「大人〜な岡部様」「りんりんかわいー」などとコメントが殺到した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

