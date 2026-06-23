浅野忠信＆中田クルミ夫妻、スタイリッシュな片寄せ2ショットに反響「美!!!」「ステキなおふたり」
俳優・浅野忠信（52）の妻で俳優・モデルの中田クルミ（34）が22日、自身のインスタグラムを更新。イタリア・ミラノで撮影した夫婦ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「美!!!」浅野忠信＆中田クルミ夫妻のスタイリッシュな片寄せ2ショット
中田は「@ralphlauren 素敵な旅をありがとうございました」とコメントし、旅の思い出写真を20枚投稿。ストライプ柄スーツ姿の浅野と肩を寄せ合う夫婦ショットや、手をつないで街を歩く姿が収められている。
ほかにもミラノの歴史的建造物や街角の風景、食事などの写真も披露しており、海外の洗練された雰囲気が伝わる投稿となっている。
この投稿に対し、ファンからは「美!!!美やで!!」「ステキなおふたり」「大好き」「旦那さんといつまでもお似合いです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「美!!!」浅野忠信＆中田クルミ夫妻のスタイリッシュな片寄せ2ショット
中田は「@ralphlauren 素敵な旅をありがとうございました」とコメントし、旅の思い出写真を20枚投稿。ストライプ柄スーツ姿の浅野と肩を寄せ合う夫婦ショットや、手をつないで街を歩く姿が収められている。
ほかにもミラノの歴史的建造物や街角の風景、食事などの写真も披露しており、海外の洗練された雰囲気が伝わる投稿となっている。
この投稿に対し、ファンからは「美!!!美やで!!」「ステキなおふたり」「大好き」「旦那さんといつまでもお似合いです」などのコメントが寄せられている。