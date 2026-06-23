ベッキー、「笑顔にビクっとする」発言にツッコミ 「『怖い』と記事に書かれちゃうので」
タレントのベッキー（42）が23日、都内で行われたポータブル電源「AORA 100 mini」新製品発表会に登壇。自身が出演するCM撮影の裏側について語った。
【写真】笑顔がかわいい！ピンクのストライプシャツが似合うベッキー
今回発表された「AORA 100 mini」は、1004Whの大容量を備え、日常に自然に溶け込むデザイン性と携帯性を追求したモデル。同製品は、15年以上にわたりポータブル電源とクリーンエネルギー分野で実績を築いてきたBLUETTI JAPANが開発した。
BLUETTIブランドパートナーであるベッキーは、大きなフリルがついたピンクのストライプシャツと濃いピンクのパンツスタイルで登場した。同製品のCMは、ポップな世界観の中でベッキーが同製品に家電の電源をつなげて使用する内容となっている。
ベッキーはイベントで、撮影の裏話を展開し、BLUETTI COO・川村卓正氏から演技を大絶賛されたと言い「褒めてくれるから、こっちも調子に乗っちゃって」と照れ笑いした。
ベッキーが監督の要望に応え、2時間巻きで撮影は終了したという。「この表情が欲しいなというのが、全部1発で」とその後も川村氏からの絶賛が続いたが、画面越しのベッキーの笑顔を見て「ビクッとするんですよ」と発言。ベッキーはすかさず、「ビクッじゃなくてドキって言ってください。ビクッだと『怖い』と記事に書かれちゃうので」とつっこみ会場を笑わせた。
【写真】笑顔がかわいい！ピンクのストライプシャツが似合うベッキー
今回発表された「AORA 100 mini」は、1004Whの大容量を備え、日常に自然に溶け込むデザイン性と携帯性を追求したモデル。同製品は、15年以上にわたりポータブル電源とクリーンエネルギー分野で実績を築いてきたBLUETTI JAPANが開発した。
ベッキーはイベントで、撮影の裏話を展開し、BLUETTI COO・川村卓正氏から演技を大絶賛されたと言い「褒めてくれるから、こっちも調子に乗っちゃって」と照れ笑いした。
ベッキーが監督の要望に応え、2時間巻きで撮影は終了したという。「この表情が欲しいなというのが、全部1発で」とその後も川村氏からの絶賛が続いたが、画面越しのベッキーの笑顔を見て「ビクッとするんですよ」と発言。ベッキーはすかさず、「ビクッじゃなくてドキって言ってください。ビクッだと『怖い』と記事に書かれちゃうので」とつっこみ会場を笑わせた。